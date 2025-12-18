După Spania și Marea Britanie, valul de gripă lovește Franța. „Toate regiunile sunt pe roșu, impactul puternic e așteptat de Crăciun”

De la începutul lunii decembrie, epidemia de gripă s-a instalat durabil în toate regiunile metropolitane franceze, care se află acum la un nivel maxim de alertă, vârful fiind aşteptat în perioada sărbătorilor, relatează AFP.



„Toate regiunile sunt astăzi pe roşu, cu o dinamică foarte similară cu cea observată anul trecut în aceeaşi perioadă”, a declarat dr. Bruno Coignard, directorul direcţiei de boli infecţioase de la Santé publique France, agenţia naţională de sănătate publică.

Această creştere rapidă nu ar urma să încetinească în viitorul apropiat, ci dimpotrivă, proiecţiile anticipează o continuare a creşterii cel puţin până în ultima săptămână a anului, un scenariu care îngrijorează autorităţile sanitare, în condiţiile în care spitalele sunt deja supuse unei presiuni puternice în perioada de iarnă.

„Se observă o creştere rapidă a indicatorilor în medicina ambulatorie, cu o dinamică similară cu cea de anul trecut”, spune Bruno Coignard. Această dinamică vizează toate categoriile de vârstă, de la copii la vârstnici. Consultaţiile pentru sindromul gripal s-au înmulţit semnificativ, iar în câteva zile, ponderea sindroamelor gripale în rândul vizitelor la urgenţe a crescut, determinând automat o creştere a spitalizărilor.

Virusurile gripale de tip A domină în mare măsură, în special subtipurile A(H3N2), denumit şi varianta K, şi A(H1N1), o configuraţie care, în acest an, se înscrie într-un context de co-circulaţie cu alte virusuri de iarnă, precum VRS şi SARS-CoV-2, accentuând presiunea asupra sistemului de sănătate.

Conform modelului de prognozare utilizat de specialiştii francezi, probabilitatea ca vârful să apară în săptămâna dintre Crăciun şi Anul Nou ajunge la aproape 70 %, faţă de 15 % pentru săptămâna precedentă şi 12% pentru prima săptămână din ianuarie. Se aşteaptă apoi o scădere a numărului de vizite la urgenţe, în special datorită vacanţelor şcolare, care duc la o scădere a contactelor şi, prin urmare, a transmiterii virusului în rândul copiilor.

Modelul nu reuşeşte, deocamdată, să previzioneze epidemia pe tulpini, dar pentru dr. Bruno Coignard, miza principală nu este atât de mult să prezică cu precizie fiecare tulpină virală, cât „să modeleze impactul global al epidemiei asupra spitalelor”.

Pentru a limita progresul bolii şi a evita contaminarea de la o persoană bolnavă, experţii reamintesc populaţiei importanţa măsurilor de protecţie.

