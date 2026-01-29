Live TV

Franța invocă o situație „foarte specifică” și refuză negocieri cu SUA și Rusia privind controlul armelor nucleare

Close-up of the brass plate at the entrance to the French government's Ministry for Europe and Foreign Affairs, located Quai d'Orsay in Paris, France
Poziţia Parisului a fost prezentată de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe francez. Sursa foto: Profimedia Images

În contextul incertitudinilor generate de expirarea tratatului START III, Franța exclude participarea la eventuale negocieri cu SUA și Rusia privind controlul armelor nucleare, motivând că arsenalul său limitat și doctrina de apărare nu permit o abordare similară cu cea a marilor puteri.

Franţa nu este dispusă să intre în negocieri cu SUA şi Rusia privind controlul armelor nucleare, întrucât consideră că situaţia sa este „foarte specifică” în virtutea faptului că, din punctul de vedere al numărului focoaselor nucleare de care dispune, arsenalul său este mult în urma celui deţinut de fiecare dintre cele două principale puteri nucleare şi obiectivul Franţei nu este de a recupera această diferenţă, ci de a avea o „suficienţă strictă”, relatează Agerpres.

Aceasta este poziţia Parisului prezentată de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe francez, Pascal Confavreux, care nu a ezitat să acuze Rusia pentru eşecul prelungirii Tratatului pentru reducerea armelor nucleare strategice (Noul START sau START III), ce expiră pe 5 februarie.

Însă, când a fost întrebat dacă Franţa ar accepta să se alăture unui sistem de control al armelor de tipul tratatului START, aşa cum a sugerat Rusia, acelaşi purtător de cuvânt francez a răspuns că ţara sa nu ar accepta acest lucru, motivând că Franţa are "o poziţie care este foarte specifică".

Deşi sprijină ideea „controlului armamentelor strategice între statele dotate” cu arme nucleare, abordarea Franţei în ceea ce priveşte acest arsenal este una de „strictă suficienţă”, adică nu doreşte să intre într-o „logică de paritare” numerică cu marile puteri nucleare, a mai justificat oficialul francez.

Dimensiunea arsenalului nuclear francez nu este nicidecum comparabilă cu cea a Statelor Unite şi a Rusiei, aşadar Franţa, care deţine aproximativ 290 de focoase nucleare, nu se va alătura negocierilor privind controlul armelor strategice, a concluzionat el.

Mai devreme, joi, Rusia l-a avertizat pe preşedintele american Donald Trump că semnarea unui nou tratat de dezarmare nucleară, în urma expirării tratatului START III pe 5 februarie, va fi un proces „lung şi dificil”, după ce fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a subliniat că, înaintea încheierii unui astfel de tratat, „este necesară o normalizare elementară a relaţiilor ruso-americane”, ceea ce din punctul de vedere al Moscovei implică şi respectarea de către SUA a „intereselor fundamentale de securitate” ale Rusiei.

