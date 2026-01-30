De ce s-a opus Franța vânzării antenelor terestre ale Eutelsat către un fond suedez

Live TV

eutelsat
Sediul central al Eutelsat, în Paris. Foto: Profimedia

Ministrul francez al Finanţelor, Roland Lescure, a declarat vineri că, la începutul acestei săptămâni, Franţa a împiedicat operatorul de sateliţi Eutelsat să îşi vândă antenele terestre către fondul suedez EQT, guvernul de la Paris explicând că este vorba de un „activ strategic”, informează AFP.

Statul francez este cel mai mare acţionar la Eutelsat, cu o participaţie de aproape 30%.

„Aceste antene sunt utilizate atât pentru comunicaţii civile, cât şi militare; (...) este evident un atu strategic”, a declarat ministrul Economiei, Roland Lescure, pentru postul de televiziune TF1.

„Această decizie este legată exclusiv de natura critică a acestei activităţi, în ceea ce priveşte suveranitatea franceză şi nu are nicio legătură cu calitatea investitorului", a adăugat Ministerul Finanţelor pentru AFP.

Al doilea mare operator de sateliţi pe orbită joasă a Pământului, care permit servicii de telecomunicaţii, Eutelsat este adesea prezentat ca o alternativă europeană la Starlink, subsidiară a companiei americane SpaceX, deţinute de Elon Musk.

De la fuziunea sa cu compania britanică OneWeb în 2023, grupul Eutelsat a început o reorientare strategică spre piaţa conectivităţii spaţiale pe orbita joasă a Pământului, care permite operarea serviciilor de telecomunicaţii. Eutelsat, care operează peste 600 de sateliţi pe orbita joasă a Pământului, înregistrează o creştere accelerată în acest domeniu, în timp ce activitatea sa tradiţională de difuzare a televiziunii la domiciliu continuă să scadă, notează Agerpres.

Anunţul referitor la blocarea vânzării antenelor terestre ale Eutelsat vine după controversa din jurul vânzării aprobate de guvernul de la Paris a grupului francez LMB Aerospace, care produce ventilatoare pentru avioane de vânătoare Rafale şi submarine nucleare, către compania americană Loar Group.

Condiţiile achiziţiei LMB sunt "extrem de stricte", a afirmat ministrul Finanţelor, subliniind "menţinerea producţiei" în Franţa şi "respectarea contractelor cu companiile militare franceze".

În paralel, Roland Lescure a anunţat că va fi lansată o iniţiativă parlamentară pentru "îmbunătăţirea, aprofundarea şi înăsprirea" procedurii de control al investiţiilor străine în Franţa.

Statul francez este cel mai mare acţionar al grupului Eutelsat, cu aproape 30% din acţiuni. Al doilea cel mai mare acţionar este compania indiană Bharti Space Limited (aproape 18%), urmată de statul britanic (11%), grupul francez CMA CGM (7,5%) şi Fondul care controlează participaţiile statului francez (FSP, 5%). Publicul deţine puţin sub 30% din capital.

Grupul Eutelsat a realizat venituri de 1,2 miliarde euro în anul fiscal 2024/2025.

