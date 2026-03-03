Femeile pot face infarct mai devreme decât bărbații, chiar și cu artere mai puțin afectate (studiu)

Femeile pot dezvolta complicații cardiace grave chiar și atunci când depunerile de grăsime din artere sunt mai reduse decât în cazul bărbaților, arată un nou studiu. Cercetarea indică faptul că riscul de infarct și spitalizare pentru durere toracică crește mai devreme și mai accelerat la femei, mai ales după menopauză, ceea ce contrazice ideea că un volum mai mic de placă aterosclerotică ar oferi o protecție suplimentară.

Datele, publicate luni, în revista Circulation: Cardiovascular Imaging, au analizat informaţii medicale de la peste 4.200 de adulţi, dintre care mai mult de jumătate au fost femei, scrie News.ro. Toţi participanţii prezentau durere toracică stabilă şi nu aveau antecedente de boală coronariană. Ei au fost repartizaţi aleatoriu pentru evaluare diagnostică prin angiografie coronariană prin tomografie computerizată (CT), o investigaţie imagistică ce utilizează raze X pentru a vizualiza inima şi vasele de sânge, şi au fost urmăriţi timp de aproximativ doi ani.

Analiza a arătat că mai puţine femei aveau placă la nivelul arterelor coronare comparativ cu bărbaţii, 55% faţă de 75%. De asemenea, volumul median al plăcii a fost mai mic la femei, 78 mm3, comparativ cu 156 mm3 la bărbaţi.

În ciuda acestui volum mai redus, femeile au avut o probabilitate similară cu a bărbaţilor de a deceda din orice cauză, de a suferi un infarct miocardic non-fatal sau de a fi spitalizate pentru durere toracică, 2,3% faţă de 3,4%.

Studiul a arătat că, la femei, riscul cardiovascular începe să crească la un procent mai mic de îngustare a arterelor prin depuneri de grăsime decât la bărbaţi. La femei, riscul a crescut începând de la o încărcare a arterelor de 20%, în timp ce la bărbaţi creşterea riscului a fost observată de la 28%.

Pe măsură ce volumul plăcii a crescut, riscul a crescut mai accentuat la femei decât la bărbaţi.

„Rezultatele noastre arată că femeile nu sunt «protejate» de evenimentele coronariene, chiar dacă au un volum mai mic de depuneri de grăsime în artere. Pentru că femeile au artere coronare mai mici, o cantitate redusă de depuneri poate avea un impact mai mare. Creşteri moderate ale încărcăturii de placă par să fie asociate cu un risc disproporţionat la femei, ceea ce sugerează că definiţiile standard ale riscului crescut pot subestima riscul în cazul femeilor”, a declarat autorul principal al studiului, dr. Borek Foldyna, medic şi doctor în ştiinţe, şef de lucrări şi specialist în radiologie la Harvard Medical School, citat într-un comunicat.

Specialiştii subliniază că bolile cardiovasculare afectează diferit femeile şi bărbaţii. Diferenţele biologice pot influenţa factorii de risc, simptomele şi răspunsul la tratament, iar recunoaşterea acestor diferenţe este esenţială pentru reducerea poverii bolilor cardiovasculare.

Potrivit raportului American Heart Association (AHA) din 2026 privind bolile cardiovasculare şi AVC (accidentul vascular cerebral), bolile cardiovasculare au fost cauza decesului pentru 433.254 de femei de toate vârstele, reprezentând 47,3% dintre decesele atribuite acestor afecţiuni, în Statele Unite.

