Greșelile zilnice care pot afecta articulațiile în timp. Medicul explică ce obiceiuri ar trebui evitate

Problemele articulare nu sunt determinate exclusiv de înaintarea în vârstă sau de uzura firească a organismului. Mișcarea, protejarea articulațiilor și obiceiurile cotidiene pot influența sănătatea acestora pe termen lung. Dr. Ioan Stan, medic specialist în ortopedie și traumatologie, cu competență în patologia gleznei și piciorului, a detaliat pentru Digi24.ro care sunt greșelile ce pot afecta articulațiile, cum pot fi prevenite și ce simptome impun un consult medical.

Menținerea mobilității și a unei musculaturi bine dezvoltate este esențială pentru susținerea articulațiilor și pentru reducerea solicitării acestora.

Cele mai frecvente greșeli și obiceiuri care pot afecta articulațiile în timp

„Articulațiile nu se „uzează” pur și simplu prin folosire. Lipsa mișcării, suprasolicitarea și excesul ponderal pot contribui însă, în timp, la apariția durerilor și a problemelor articulare.

Sedentarismul este unul dintre principalii factori de risc. Cartilajul articular nu este vascularizat, iar nutrienții ajung la nivelul său prin difuziune, în urma alternării încărcării și descărcării articulației în timpul mișcării. Perioadele lungi petrecute pe scaun și lipsa activității fizice pot afecta acest mecanism și favorizează, în același timp, slăbirea musculaturii. O musculatură insuficient dezvoltată susține mai puțin eficient articulațiile și absoarbe mai slab șocurile. De exemplu, un cvadriceps slab poate contribui la apariția durerilor de genunchi.

Un alt factor important este excesul ponderal. Greutatea suplimentară crește solicitarea mecanică asupra articulațiilor, în special la nivelul genunchilor și gleznelor. În plus, țesutul adipos este activ metabolic și poate produce substanțe cu rol inflamator, ceea ce înseamnă că excesul de greutate poate influența articulațiile atât prin presiune mecanică, cât și prin mecanisme inflamatorii. Scăderea în greutate poate reduce această solicitare și poate contribui la îmbunătățirea mobilității și a calității vieții.” , a explicat Dr. Ioan Stan

Sportul practicat fără pregătire poate afecta articulațiile

„Activitatea fizică este esențială pentru sănătatea articulațiilor, însă efortul intens după perioade lungi de sedentarism poate duce la suprasolicitare. O persoană care petrece cea mai mare parte a săptămânii la birou și joacă apoi fotbal, aleargă sau merge pe munte își poate supune musculatura și articulațiile unui efort pentru care nu sunt pregătite. În astfel de situații pot apărea leziuni precum rupturi de menisc, tendinopatii sau întinderi musculare.

Pentru a reduce riscul de accidentare, efortul trebuie precedat de o încălzire adecvată, care pregătește treptat musculatura și articulațiile. La final, stretchingul și revenirea progresivă la repaus pot susține recuperarea organismului.

Munca fizică repetitivă și suprasolicitarea articulațiilor

Solicitarea articulațiilor nu apare doar în timpul sportului. Munca fizică repetitivă, desfășurată zilnic, poate avea efecte asupra aparatului locomotor, în special în meserii precum construcțiile, agricultura sau instalațiile. Statul prelungit în genunchi, ridicarea greutăților și urcarea frecventă a scărilor cu încărcături mari pot favoriza, în timp, apariția tendinopatiilor și a altor leziuni la nivelul genunchilor, gleznelor, umerilor sau coatelor.

În astfel de situații, protejarea articulațiilor face parte din prevenție. Pentru persoanele care lucrează frecvent în genunchi, de exemplu, utilizarea genunchierelor poate reduce presiunea exercitată asupra acestei zone.”, a adăugat medicul ortoped și traumatolog

Alți factori care pot influența sănătatea articulațiilor

„Sănătatea articulațiilor este influențată nu numai de activitatea fizică, ci și de stilul de viață și de capacitatea organismului de a se recupera. Fumatul are efecte negative asupra mai multor sisteme ale organismului, inclusiv asupra celui cardiovascular, respirator și muscular, în timp ce consumul excesiv de alcool poate afecta ficatul și poate perturba calitatea somnului. Odihna este importantă pentru refacerea organismului după efort, iar un program regulat de somn poate susține procesul de recuperare.

Și alimentația are un rol important, prin aportul de nutrienți necesari funcționării musculaturii și refacerii organismului. Mișcarea regulată, alimentația echilibrată, odihna suficientă și evitarea fumatului și a consumului excesiv de alcool contribuie la un stil de viață care susține sănătatea aparatului locomotor.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Cum putem preveni problemele articulare

„Prevenția începe cu mișcare regulată și evitarea perioadelor lungi de sedentarism. Aproximativ 6.000 de pași pe zi pot reprezenta un obiectiv util, iar timpul petrecut pe scaun ar trebui întrerupt la fiecare 40-60 de minute, prin câteva minute de mișcare.

Antrenamentul de forță, de cel puțin două ori pe săptămână, ajută la menținerea musculaturii și la susținerea articulațiilor. Exerciții simple, precum genuflexiunile, ridicările pe vârfuri, urcatul scărilor sau flotările, pot fi făcute și acasă. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc beneficiile activității fizice.

Menținerea unei greutăți adecvate contribuie, de asemenea, la reducerea solicitării articulare. Chiar și o scădere cu 5-10% a greutății corporale poate aduce beneficii pentru mobilitate și calitatea vieții.

În cazul sportului, efortul trebuie crescut treptat. Trecerea bruscă de la un nivel redus de activitate la antrenamente intense poate favoriza accidentările, motiv pentru care organismul are nevoie de timp pentru adaptare.

Proteinele și încălțămintea, importante pentru sănătatea articulațiilor

Alimentația și încălțămintea pot influența, la rândul lor, sănătatea aparatului locomotor. Pentru persoanele active, aportul de proteine trebuie adaptat nivelului de efort: aproximativ 1,2-1,5 grame/kg/zi, iar în cazul antrenamentelor de forță pentru creșterea masei musculare, până la 2 grame/kg/zi.

Și alegerea încălțămintei este importantă. Pantofii prea înguști sau purtarea frecventă a tocurilor pot favoriza probleme la nivelul piciorului. În cazul alergătorilor, încălțămintea trebuie înlocuită periodic, un reper orientativ fiind aproximativ 500 de kilometri, în funcție de model și gradul de uzură. Materialele tălpii își pierd în timp proprietățile de amortizare, chiar și atunci când pantofii sunt folosiți rar.”, a mai precizat medicul specialist

Când durerea articulară necesită un consult medical

„Nu orice durere articulară necesită o evaluare medicală imediată, însă anumite simptome nu ar trebui ignorate. După un traumatism, este recomandat să consultăm un medic dacă articulația se umflă, se blochează sau „cedează”, mai ales dacă aceste manifestări persistă.

De asemenea, o durere care nu se ameliorează în 4-6 săptămâni merită investigată, fără a amâna consultul medical luni de zile. În unele situații, în spatele unei dureri persistente sau al unor simptome aparent minore poate exista o leziune care necesită diagnostic și tratament.”, a conchis Dr. Ioan Stan, medic ortoped și traumatolog, specializat în patologia gleznei și piciorului