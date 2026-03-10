Live TV

Video Medicul demis după scandalul de la centrul de arși Floreasca îl dă în judecată pe ministrul Sănătății

Data publicării:
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Alexandru Rogobete. Inquam Photos / George Călin

Medicul Tiberiu Paul Neagu, fostul coordonator al centrului pentru arși de la Spitalul Floreasca din București, l-a dat în judecată pe ministrul Sănătății, după ce a fost demis în urma scandalului izbucnit vara trecută în această secție. Doctorul cere în instanță despăgubiri morale de 1.000.000 de lei pentru declarațiile publice ale ministrului, pe care le consideră defăimătoare. Procesul se află pe rolul Tribunalului București.

Procesul a fost deschis la Tribunalul București, iar instanța va decide dacă afirmațiile făcute public de ministrul sănătății i-au afectat sau nu reputația profesională.

Medicul Tiberiu Paul Neagu susține că nu era responsabil pentru situația care a dus la scandalul public din centrul de arși și contestă decizia de demitere luată după izbucnirea cazului.

Scandalul a pornit după ce familia unei paciente internate în centrul de arși al Spitalului Floreasca a acuzat condițiile din secție. Sora pacientei, Lavinia, spunea la acel moment că femeia urla de durere, iar într-un salon ar fi fost fotografiat un gândac.

Pacienta, care suferise arsuri grave, a fost transferată ulterior în Belgia. Acolo, medicii au descoperit că aceasta avea și infecții nozocomiale.

După apariția cazului în spațiul public, ministrul sănătății a trimis corpul de control la spital și a cerut demisia coordonatorului centrului de arși. La acel moment, ministrul spunea că medicul este responsabil pentru partea administrativă a secției.

Fostul coordonator al centrului susține acum că declarațiile publice ale ministrului i-au afectat imaginea și reputația profesională. El cere despăgubiri morale în valoare de un milion de lei, dar a precizat că suma nu este importantă pentru el.

Medicul a afirmat că, dacă va câștiga procesul, va dona banii către secția de arși.

Cazul se află în prezent pe rolul Tribunalului București.

 

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
Digi Sport
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Demonstrație de susținere a lui Ekrem İmamoğlu
Primarul Istanbulului, principalul adversar politic al lui Erdogan, judecat într-un dosar de corupție, alături de alte 400 de persoane
Rishi Sunak And Tech Giant Elon Musk Hold Live Chat During AI Safety Summit
Elon Musk, acuzat în instanță că a prăbușit intenționat acțiunile Twitter înainte de a cumpăra compania
Trial against Marius Borg Høiby
Noi acuzații pentru fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, judecat pentru viol. Marius Borg Hoiby riscă până la 10 ani de închisoare
ID335311_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu a fost audiat ca martor în instanţă, într-un dosar privind divulgarea de informaţii confidenţiale
BUCURESTI - ILUSTRATIE - GROPI IN ASFALT - 13 FEB 2026
Avocatul biciclistului despăgubit cu 100.000 de euro explică ce trebuie să faci dacă te accidentezi într-o groapă din asfalt
Recomandările redacţiei
rebelii Houthi din Yemen
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat...
fata pe leagan in padure
Meteorologii anunță vreme caldă până la începutul lunii aprilie: ce...
cască pilot
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force...
mojtaba khamenei
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Iranul amenință că începe să...
Ultimele știri
Domeniul în care fiii cei mari ai lui Donald Trump au ales să investească, trezind din nou suspiciuni de conflict de interese
Noi scumpiri la pompă în România, peste noapte. Cât costă azi un litru de benzină și de motorină
Exporturile Chinei au crescut cu peste 20% în ciuda tarifelor comerciale impuse de Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Cum au ajuns investitori cu afaceri în Rusia în contractul de un miliard de euro pentru blindatele Armatei...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Mirel Rădoi revine la FCSB după ce l-a făcut praf pe Gigi Becali! E o trădare pentru fanii Craiovei?
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ce este pensia personală paneuropeană şi cum funcţionează pentru românii care lucrează în străinătate. Se mai...
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mesajul lui Gigi Becali care l-a făcut pe Mirel Rădoi să se răzgândească
Pro FM
Mădălina Ghenea și picioarele ei interminabile fură toți ochii. Pe plajă sau în rochie minusculă cu tocuri...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
La ce oră va intra pensia pe card joi, 12 martie? Care pensionari iau un bonus record de aproape 2.700 de lei?
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...