Medicul Tiberiu Paul Neagu, fostul coordonator al centrului pentru arși de la Spitalul Floreasca din București, l-a dat în judecată pe ministrul Sănătății, după ce a fost demis în urma scandalului izbucnit vara trecută în această secție. Doctorul cere în instanță despăgubiri morale de 1.000.000 de lei pentru declarațiile publice ale ministrului, pe care le consideră defăimătoare. Procesul se află pe rolul Tribunalului București.

Procesul a fost deschis la Tribunalul București, iar instanța va decide dacă afirmațiile făcute public de ministrul sănătății i-au afectat sau nu reputația profesională.

Medicul Tiberiu Paul Neagu susține că nu era responsabil pentru situația care a dus la scandalul public din centrul de arși și contestă decizia de demitere luată după izbucnirea cazului.

Scandalul a pornit după ce familia unei paciente internate în centrul de arși al Spitalului Floreasca a acuzat condițiile din secție. Sora pacientei, Lavinia, spunea la acel moment că femeia urla de durere, iar într-un salon ar fi fost fotografiat un gândac.

Pacienta, care suferise arsuri grave, a fost transferată ulterior în Belgia. Acolo, medicii au descoperit că aceasta avea și infecții nozocomiale.

După apariția cazului în spațiul public, ministrul sănătății a trimis corpul de control la spital și a cerut demisia coordonatorului centrului de arși. La acel moment, ministrul spunea că medicul este responsabil pentru partea administrativă a secției.

Fostul coordonator al centrului susține acum că declarațiile publice ale ministrului i-au afectat imaginea și reputația profesională. El cere despăgubiri morale în valoare de un milion de lei, dar a precizat că suma nu este importantă pentru el.

Medicul a afirmat că, dacă va câștiga procesul, va dona banii către secția de arși.

