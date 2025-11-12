Live TV

Ministerul Sănătății extinde programul de screening pentru cancerul de col uterin prin caravane mobile

Smear test
Testul Babeș-Papanicolaou este metoda principală de depistare precoce a cancerului de col uterin. Foto: Profimedia Images

Ministerul Sănătății anunță extinderea rețelei de caravane medicale mobile dedicate screeningului pentru cancerul de col uterin, într-un efort de a aduce serviciile de prevenție mai aproape de toate femeile din România, indiferent dacă sunt sau nu asigurate medical și indiferent de zona de reședință.

„Un sistem medical cu omul în mijlocul tuturor deciziilor și politicilor de sănătate. Acesta este punctul de plecare pentru investiția în extinderea rețelei de cabinete medicale mobile”, a transmis instituția într-o postare publicată miercuri pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit Ministerului, obiectivele principale ale acestui program sunt:

  • reducerea poverii cancerului de col uterin în rândul populației feminine prin depistarea precoce a bolii;
  • îndrumarea pacientelor cu leziuni precursoare către servicii medicale specializate de diagnostic și tratament;
  • creșterea gradului de informare privind importanța testării Babeș-Papanicolaou ca metodă de prevenție și diagnostic timpuriu.

În cadrul caravanelor pentru screening oncologic, femeile pot beneficia de: informare și consiliere privind prevenirea cancerului de col uterin și:

  • recoltarea probelor biologice pentru testarea Babeș-Papanicolaou;
  • interpretarea rezultatelor;
  • îndrumarea către specialiști pentru investigații suplimentare și tratament, dacă este necesar.

„Prin extinderea acestor servicii, creștem capacitatea sistemului medical de a oferi acces la screening și prevenție pentru toți românii, cât mai aproape de locul unde trăiesc”, subliniază Ministerul Sănătății.

