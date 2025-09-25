Live TV

Numărul deceselor cauzate de cancer ar urma să crească semnificativ până în 2050. Cele mai frecvente și cele mai mortale (studiu)

Data publicării:
Cancer
Numărul deceselor cauzate de cancer a crescut vertiginos la nivel mondial într-un sfert de secol şi ar putea depăşi cifra de 18,5 milioane până în 2050, conform estimărilor unui studiu important publicat joi, care face apel la îmbunătăţirea prevenţiei şi a tratamentului, în special în ţările mai puţin prospere, transmite AFP, scrie Agerpres.

În pofida progreselor realizate în ceea ce priveşte tratamentul, dar şi a eforturilor de limitare a factorilor de risc, numărul cazurilor noi de cancer a crescut de peste două ori începând din 1990, ajungând la 18,5 milioane în 2023. De asemenea, numărul deceselor a crescut cu 74%, ajungând la un total de 10,4 milioane, conform acestei noi evaluări publicate în jurnalul ştiinţific The Lancet, realizată în cadrul studiului "Povara globală a bolilor" ("Global Burden of Disease").

Aceste estimări, care acoperă 204 de ţări şi teritorii şi 47 de tipuri sau grupuri de cancer, sunt considerate cele mai relevante, însă calculele conţin o marjă de incertitudine. Pentru 2023, oamenii de ştiinţă au estimat un interval de aproximativ 16,4 până la 20,7 milioane de cazuri noi şi de 9,6 până la 10,9 milioane de decese.

Majoritatea pacienţilor trăiau în ţări cu venituri mici şi medii. Cancerul mamar a fost cel mai frecvent diagnosticat tip de cancer în 2023. Însă, cancerele traheale, bronhice şi pulmonare reprezintă cele mai frecvente cauze de deces.

Fără acţiuni şi finanţare suficiente, numărul de cazuri noi de cancer ar putea creşte cu aproximativ 61% la nivel mondial în următorii 25 de ani, ajungând la 30,5 milioane în 2050. Totodată, numărul anual de decese din această cauză ar putea creşte cu aproape 75%, ajungând la un total de 18,5 milioane, conform acestui studiu.

Deşi acest scenariu este considerat cel mai probabil, este însoţit de o incertitudine substanţială. Prin urmare, cercetătorii prevăd o gamă cuprinsă între 22,9 şi 38,9 milioane de cazuri noi în 2050 şi între 15,6 şi 21,5 milioane de decese.

Cazurile şi decesele provocate de cancer s-ar multiplica în principal ca urmare a creşterii populaţiei şi a îmbătrânirii acesteia, conform analizei efectuate de oamenii de ştiinţă după ajustările în funcţie de vârstă.

Cu toate acestea, mai bine de patru decese cauzate de cancer la nivel mondial în 2023 (41,7%) sunt atribuite unor factori de risc potenţial modificabili, în special fumatului, dar şi, spre exemplu, alimentaţiei necorespunzătoare, a consumului excesiv de alcool, ori a glicemiei ridicate.

Simpla prevenţie este insuficientă; aceasta trebuie completată de diagnosticare precoce şi tratamente eficiente, au subliniat oamenii de ştiinţă, făcând apel la reînnoirea eforturilor pentru reducerea inegalităţilor şi la o creştere a finanţării.

Deşi valoros pentru politicile de sănătate publică, acest studiu are anumite limitări, au recunoscut autorii săi. Spre exemplu, din unele ţări lipsesc date solide, iar impactul pandemiei de COVID-19 sau al conflictelor recente asupra poverii cancerului nu a putut fi integrat în estimări.

