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Insectele ascunse ale Pământului. Cercetătorii estimează că ar putea exista 20 de milioane de specii, triplu față de ceea ce se credea

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Specie de bondar. Foto: Profimedia
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Întrebarea privind numărul de specii de insecte existente a fost pe buzele cercetătorilor timp de decenii. După multe discuții, comunitatea științifică a ajuns la o estimare de aproximativ șase milioane de specii. Această cifră conservatoare - dintre care doar aproximativ 1,2 milioane au fost descrise, adică identificate și denumite oficial - a continuat să servească drept referință standard. Un nou studiu științific contestă acest număr și ridică estimarea la un interval între 14 și 20 de milioane de specii, mai mult decât triplu față de numărul acceptat în prezent. Autorii avertizează că ipotezele lor sunt, de asemenea, „conservatoare”, ceea ce înseamnă că numărul real ar putea fi chiar mai mare. Cercetarea a fost publicată luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), potrivit El Pais.

Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii s-au concentrat asupra Área de Conservación de Guanacaste (Zona de Conservare Guanacaste), o zonă protejată de 169.000 de hectare din nord-vestul statului Costa Rica. Situl are unul dintre cele mai cuprinzătoare inventare de biodiversitate din lume, întocmit de-a lungul a peste patru decenii. Pe baza acestei colecții, împreună cu specimenele capturate în capcane, cercetătorii au secvențiat ADN-ul a 1,6 milioane de insecte tropicale, una câte una. Această abordare le-a permis să identifice 54.000 de specii.

Cu toate acestea, chiar și cu acest efort enorm, imaginea era încă incompletă: indiferent cât de intensă a fost eșantionarea, unele specii scapă inevitabil detectării. Pentru a-și extinde acoperirea și a estima numărul de specii încă lipsă, cercetătorii au inclus în analiza lor viespi parazitoide din subgrupul Microgastrinae - unul dintre cele mai diverse grupuri de insecte de pe planetă.

Comparând speciile de insecte găsite cu cele care, folosind Microgastrinae ca punct de referință, au rămas de descoperit, au concluzionat că Zona de Conservare Guanacaste ar putea adăposti aproximativ 333.000 de specii de insecte. Această cifră a servit apoi drept bază pentru extrapolarea estimării la nivel global, rezultând un total între 14 și 20 de milioane de specii la nivel mondial.

Capcanele folosite pentru colectarea insectelor în Guanacaste și zonele periferice au fost distribuite în diferite ecosisteme. „Le-am amplasat la nivelul mării, în pădurea tropicală uscată, în pădurea norilor de la altitudini medii și în pădurea tropicală umedă, cu scopul de a face eșantionul cât mai larg posibil”, a declarat Melissa Guzmán, profesor asistent de entomologie la Universitatea Cornell și unul dintre autorii lucrării.

Mii de muște, viespi mici și alte insecte au căzut în borcane cu alcool. Au urmat lucrări de laborator: cercetătorii le-au separat și au secvențiat un fragment din ADN-ul lor pentru a atribui fiecăreia un cod de bare care identifică specia - documentul lor de identitate specific.

Robert K. Colwell, profesor la Universitatea din Connecticut, entomolog la Muzeul de Istorie Naturală al Universității din Colorado și coautor al studiului, explică faptul că descrierea și denumirea formală a fiecărei specii pentru a determina câte există este o sarcină aproape imposibilă. Chiar dacă taxonomii ar fi disponibili în număr mare, „insectele minuscule sunt atât de hiperdiversice încât ar trebui să descrie sute de specii noi în fiecare zi”, spune el. De aceea se folosește ADN-ul. Odată ce se obține un fragment genetic, acesta este comparat cu înregistrările deținute într-o bază de date canadiană masivă care conține milioane de coduri de bare genetice. Acest lucru permite oamenilor de știință să determine dacă un specimen aparține unei specii cunoscute sau reprezintă o nouă descoperire.

Potrivit Fondului de Conservare a Pădurii Uscate Guanacaste, una dintre organizațiile implicate în cercetare, studiul demonstrează că un număr enorm de specii rămân ascunse atunci când se folosește o singură metodă de eșantionare. Însă, prin combinarea metodelor și compararea a ceea ce se întâmplă în zona respectivă cu diferite grupuri biologice (inclusiv copaci, amfibieni și molii), se constată că între 93% și 97% dintre insecte nu au fost încă descrise, adaugă organizația într-un comunicat.

Studiul vine într-un moment în care numeroase investigații avertizează asupra declinului global al insectelor, un fenomen adesea denumit „apocalipsa insectelor”. Principalii factori includ pierderea habitatului, intensificarea agriculturii, utilizarea pesticidelor și schimbările climatice. La prima vedere, descoperirea că ar putea exista milioane de specii de insecte mai mult decât se credea anterior ar putea părea să diminueze îngrijorarea. În realitate, însă, multe dintre aceste specii încă nedescoperite ar putea fi, de asemenea, în declin.

Guzmán este fără echivoc în această privință, avertizând că este „imposibil să protejezi speciile dacă nu știi că există”, de unde și importanța scoaterii lor la iveală.

Colwell, unul dintre cei 15 autori ai studiului, adaugă că lucrarea i-a lăsat un sentiment de „umilitate” față de „cât de puțin știm despre planeta noastră”.

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Editor : Ș.R.

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