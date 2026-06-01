O pastilă zilnică dublează durata de supraviețuire a pacienților cu cancer pancreatic

Un medicament sub formă de comprimate aproape că dublează durata de supraviețuire a pacienților cu cancer pancreatic în stadiu avansat, experții calificând studiul clinic drept o adevărată revoluție. Medicamentul, denumit daraxonrasib, pare să reprezinte o descoperire majoră în tratarea unei boli care prezintă cea mai ridicată rată de mortalitate dintre toate tipurile principale de cancer. Acesta ajută la prevenirea răspândirii cancerului prin blocarea și dezactivarea genei KRAS mutate, care se găsește în peste 90% din tumorile pancreatice și stimulează creșterea cancerului, anunță BBC.

Studiul, care a inclus 500 de pacienți din America de Nord, Europa și Asia, a constatat că durata medie de supraviețuire pentru pacienții tratați cu chimioterapie a fost de 6,6 luni, comparativ cu 13,2 luni pentru pacienții tratați cu daraxonrasib. De asemenea, a provocat mai puține efecte secundare.

„Aceste rezultate schimbă radical situația pentru pacienții cu cancer pancreatic metastatic cu mutație KRAS”, a declarat Rachna Shroff, șefa diviziei de hematologie/oncologie de la Centrul de Cancer al Universității din Arizona.

Cancerul pancreatic este adesea depistat târziu și este dificil de tratat. Peste jumătate dintre persoanele cu cancer pancreatic mor în termen de trei luni de la diagnosticare.

Conform Cancer Research UK, în Marea Britanie se înregistrează anual 11.500 de cazuri de cancer pancreatic și aproximativ 10.200 de decese. Actorul Alan Rickman a murit de această boală în 2016, la cinci luni de la diagnosticare.

Simptomele pot include icter, mâncărimi ale pielii, urină de culoare mai închisă, scaun de culoare mai deschisă, scădere inexplicabilă în greutate, oboseală și febră. Diagnosticul poate fi dificil, deoarece simptomele nu apar adesea în stadiile incipiente și pot indica alte afecțiuni.

Studiul, condus de cercetători americani și prezentat în cadrul reuniunii anuale a Societății Americane de Oncologie Clinică de la Chicago, a inclus 248 de pacienți cărora li s-a administrat daraxonrasib și 252 cărora li s-a administrat chimioterapie. Majoritatea aveau tumori cu mutații specifice ale genei KRAS.

Pe lângă faptul că a prelungit semnificativ viața pacienților, medicamentul, administrat o dată pe zi, a provocat și mai puține efecte secundare în comparație cu chimioterapia.

Efecte secundare severe au fost resimțite de 43,6% dintre pacienții tratați cu daraxonrasib, comparativ cu 57,5% dintre cei tratați cu chimioterapie.

Anna Jewell, directoarea departamentului de servicii, cercetare și inovare la Pancreatic Cancer UK, a declarat că aceste tratamente reprezintă „unele dintre cele mai promițătoare evoluții pe care le-am văzut în domeniul cancerului pancreatic de foarte mult timp”.

Ea a adăugat: „Mai mult timp petrecut alături de cei pe care îi iubim cel mai mult este cu adevărat neprețuit. Trebuie să facem tot ce este posibil pentru a ne asigura că cele mai promițătoare tratamente noi sunt disponibile aici, în Marea Britanie.”

