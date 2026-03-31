Cauza reală a morţii Prinţului Philip și ce a supărat-o pe Regina Elizabeta a II-a (biografie)

Prinţul Philip, soţul Reginei Elizabeta a II-a, a murit de cancer pancreatic de care a suferit timp de opt ani, a dezvăluit biograful Hugo Vickers, într-o lucrare intitulată „Regina Elizabeta a II-a”.

Cât despre regina, care a murit oficial şi ea de „bătrâneţe”, ea a suferit de cancer de măduvă, s-a aflat ulterior din cauza indiscreţiilor fostului premier Boris Johnson.

În 2013, medicii l-au diagnosticat pe Philip cu cancer pancreatic inoperabil. Prinţul a supravieţuit opt ​​ani, „mult mai mult decât timpul obişnuit de supravieţuire după diagnostic”, spune biograful, potrivit News.ro.

Hugo Vickers povesteşte şi ultimele ore ale prinţului, şi moartea acestuia, în absenţa reginei, cu două luni înainte de a împlini 100 de ani.

„În ultima noapte a vieţii sale, Prinţul Philip a făcut câţiva paşi pe un coridor al castelului, înainte de a-şi turna o bere şi de a o bea în Oak Room”, dezvăluie biograful, care adaugă: „A doua zi dimineaţă, s-a trezit, a făcut baie, a spus că nu se simţea bine şi a murit în linişte”.

„A plecat fără să-şi ia rămas bun”

Regina a fost devastată că nu a fost în momentul morţii bărbatului care îi fusese alături de 73 de ani. Cel pe care ea îl numea „stâncă”. Ar fi fost supărată de faptul că, „la fel de des în viaţă, a plecat fără să-şi ia rămas bun”.

Prinţul Philip a murit la 9 aprilie 2021 la Castelul Windsor. În ultimii ani ai vieţii a fost internat de mai multe ori. În 2011, pentru o arteră blocată, apoi în 2013, când i s-a diagnosticat cancerul, apoi în 2017, când a decis să se pensioneze, iar în final în martie 2021, cu puţin timp înainte de moarte.

Dezvăluind boala de care suferea regina, Boris Johnson a atacat un tabu al familiei regale, cel puţin până la Elizabeta II, cel al sănătăţii regale.

Dacă Charles al III-lea a optat pentru o anumită transparenţă, dezvăluind la începutul anului că suferă de cancer, fără să dezvăluie însă natura acestuia, regina nu a dorit niciodată să comunice pe această temă. La fel ca predecesorii săi.

