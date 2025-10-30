(P) Astigmatismul, o afecțiune prea des ignorată: ce este, ce simptome are și cum se tratează

Conform statisticilor, circa 40% din populație suferă de astigmatism la nivel mondial, de multe ori fără o știe, conform statisticilor medicale. Deși astigmatismul este una dintre cele mai comune afecțiuni oftalmologice, se numără de asemenea printre cele mai puțin diagnosticate, din simplul motiv că oamenii fie nu merg la un control oftalmologic, fie nu au acces la servicii medicale de oftalmologie.

Ce semne îți arată că ai putea avea astigmatism

Simptomele astigmatismului nu sunt foarte evidente, motiv pentru care mulți pacienți nu sunt diagnosticați decât atunci când află că au, de fapt, și miopie sau hipermetropie. În astigmatism, din cauza curburii neregulate a corneei, lumina este focalizată în mai multe puncte, iar pacientul percepe imaginile ca neclare sau distorsionate – dublate, încețoșate – în timp ce liniile drepte pot părea oblice.

De asemenea, astigmatismul nu afectează doar claritatea imaginii, ci și percepția detaliilor fine, ceea ce face ca cititul să devină obositor cu timpul. Pe de altă parte, creierul poate compensa (uneori foarte eficient) defectul de vedere, dar acest efort constant poate duce în timp la oboseala ochilor și la dureri de cap.

„Dacă ați avut vreodată senzația de vedere încețoșată sau dublă, că liniile drepte vi se par curbate sau că literele de pe ecran nu par să aibă contururi clare, atunci este posibil să aveți un mic astigmatism, chiar dacă vi se pare că nu aveți nicio problemă cu ochii”, spune chirurgul oftalmolog Teodor Holhoș, fondatorul Rețelei de Oftalmologie Dr. Holhoș, cea mai mare rețea de clinici de specialitate din România după numărul de pacienți – peste 120.000 până în prezent – și după cifra de afaceri – 11 mil. de euro anual.

Conform studiului „Piața serviciilor medicale de oftalmologie” realizat de Reveal Marketing Research, Clinicile Dr. Holhoș sunt de asemenea brandul numărul 1 de oftalmologie în preferințele pacienților din România.

Miopia și hipermetropia, asociate frecvent cu astigmatismul

Astigmatismul este un defect de vedere provocat de geometria imperfectă a ochiului. În mod normal, curbura corneei – lentila exterioară a ochiului – ar trebui să fie perfect sferică, adică să arate ca o minge de fotbal. În astigmatism, corneea este ușor aplatizată pe unul dintre cele două meridiane, vertical sau orizontal, astfel încât are o formă ovalizată, ca o minge de rugby.

Prin urmare, imaginea se formează în două planuri diferite, deoarece fiecare dintre cele două axe perpendiculare ale ochiului va avea o putere de refracție diferită. Astfel, un punct luminos este focalizat în două focare, nu într-unul singur, și deci nu mai este perceput ca un punct, ci ca o linie – eventual chiar ca o curbă.

De asemenea, astigmatismul nu afectează doar claritatea imaginii, ci și percepția detaliilor fine. Pe de altă parte, creierul poate compensa (uneori foarte eficient) defectul de vedere, dar acest efort constant poate duce în timp la oboseala ochilor și la dureri de cap, în special în cursul unor activități precum cititul.

Toți oamenii au astigmatism – mai mult sau mai puțin pronunțat –, din simplul motiv că ochiul uman nu este matematic sferic. Însă în foarte multe cazuri astigmatismul nu are semnificație clinică, adică nu necesită prescrierea unor lentile care să corecteze defectul – sau o operație care să facă același lucru.

„Astigmatismul se asociază foarte, foarte frecvent cu un alt viciu de refracție”, spune dr. Holhoș. „Cel mai adesea este asociat cu miopia, dar poate apărea și la pacienții cu hipermetropie (vedere neclară de aproape, n. red.). Dacă purtați ochelari, iar pe rețeta pentru lentile vedeți ceva numit «cilindru», atunci aveți și astigmatism.”

O afecțiune cel mai adesea transmisă în familie

De cele mai multe ori, astigmatismul este moștenit genetic. Alteori, poate apărea ca urmare a unor traumatisme, inflamații sau afecțiuni ale corneei precum keratoconusul, în care corneea se subțiază și, ca urmare, se deformează.

Cum se tratează

„Din fericire, astigmatismul nu este o boală progresivă. Nu se poate agrava de la sine, cum se întâmplă de exemplu cu unele afecțiuni serioase ca glaucomul sau ectazia de cornee, și este ușor de tratat. Dar dacă nu îl tratăm, chiar și un astigmatism mic, eventual asociat cu alte vicii de refracție, poate afecta mult calitatea vederii, mai ales la copii”, spune dr. Holhoș. „Necorectat, astigmatismul poate duce la scăderea acuității vizuale și la ambliopie (sau «ochi leneș», cum i se mai spune) la copii. Iar la ambliopie este foarte important să intervenim cât mai devreme – înainte de vârsta de 7 ani, altfel defectul de vedere devine permanent.”

Cea mai bună soluție pentru pacienții adulți, operația

Există trei moduri de corecție a astigmatismului: purtarea de ochelari cu lentile cu un profil cilindric, de lentile de contact speciale (numite torice) sau chirurgia refractivă cu ajutorul laserului.

„Eu sunt de părere că varianta cea mai bună este operația, pe care însă o putem face doar la adulți, nu la copii”, spune dr. Teodor Holhoș, „pentru că este o soluție comodă, sigură și pe termen lung, mai ales pentru pacienții cu miopie/hipermetropie mare cu astigmatism. La dioptriile mari, lentilele de ochelari cilindrice pot să fie foarte groase, nu se pot monta decât pe anumite rame, și sunt mai grele, deci mai incomode la purtare. Cu operația, dispare nevoia pacientului de a purta ochelari. La copii nu există altă posibilitate decât ochelarii sau, eventual, lentilele de contact torice.”

Chirurgia refractivă rezolvă astigmatismul în câteva secunde

Tehnologia a transformat modul în care este diagnosticat și tratat astigmatismul. „Noi, în clinicile noastre, folosim echipamente de top pentru investigații”, explică dr. Holhoș. „Am fost chiar primii din România care am adus MS-39, un topograf și tomograf corneean care ne dă o hartă foarte detaliată a corneei. Aceste aparate moderne măsoară corneea în zeci de mii de puncte și generează o hartă extrem de detaliată 3D a ochiului, ca o imagine din satelit a Pământului. Aceasta ne ajută pe noi să știm foarte precis ce fel de astigmatism are pacientul, cât trebuie să fie corecția și la ce parametri trebuie să programăm robotul chirurgical. Cu laserul putem trata astigmatismul miopic sau hipermetropic în numai câteva secunde, repede și sigur. Pentru cazurile de astigmatism moderat spre sever, unde laserul nu mai poate corecta suficient de bine, recomandăm implantul de cristalin artificial multifocal, care este tot o operație foarte sigură și cu rezultate excelente.”

Rezultatele corecției astigmatismului sunt imediate: pacienții își recuperează rapid acuitatea vizuală, văd mai clar și nu mai resimt senzația de oboseală a ochilor. Aceasta contribuie la starea generală de bine a pacienților, deoarece claritatea vizuală influențează direct capacitatea de concentrare.

Editor : A.D.V.