(P) Ce semne îți arată că trebuie să mergi de urgență la oftalmolog

Atunci când ne confruntăm cu probleme grave legate de ochi, nu întotdeauna avem și simptome la fel de evidente. Unele semne pot fi aparent benigne, dar să indice în realitate afecțiuni grave, care necesită intervenție medicală imediată. În multe cazuri, a recunoaște corect aceste semne înseamnă o șansă de a preveni pierderea ireversibilă a vederii.

Pentru a afla la ce simptome ar trebui să fim atenți, ne-am adresat medicului Teodor Holhoș, fondator al celei mai mari rețele private de oftalmologie din România, Clinicile Dr. Holhoș, și unul dintre cei mai experimentați chirurgi oftalmologi din țară, cu circa 30.000 de operații la activ. Rețeaua, care numără șase clinici în patru județe din Transilvania și un spital generalist situat în Alba Iulia, este cea mai mare de profil din țară atât după cifra de afaceri (11 mil. euro anual), cât și ca număr de pacienți, peste 120.000 până în prezent.

Prima întrebare pe care i-am adresat-o a fost ce simptome ar trebui să ne trimită de urgență la medicul oftalmolog, chiar dacă la prima vedere nu este nimic grav.

„Din experiența mea, foarte mulți pacienți ignoră simptome evidente”, spune dr. Teodor Holhoș. „Exemplu cel mai banal este cataracta, care se manifestă printr-o pierdere treptată a vederii. Noi vedem mulți pacienți care au amânat intervenția luni de zile, până în momentul în care se prezintă cu o formă avansată de cataractă, care este mult mai greu de rezolvat chirurgical. Și așa riscă să își piardă vederea.

Iar dacă la cataractă vorbim de semnale clare – vedere încețoșată, halouri pe timp de noapte, vedere dublă într-un singur ochi – atunci când apar alte simptome, care nu par așa de serioase, oamenii sunt și mai puțin dispuși să meargă la medic. Dar aceste semne nu trebuie sub nicio formă ignorate”, explică medicul.

Simptom: scăderea bruscă a acuității vizuale

Orice scădere rapidă a acuității vizuale – într-o parte sau în tot câmpul vizual, la amândoi ochii ori doar la unul – reprezintă o urgență medicală. Cauzele pot fi ocluzia arterei sau venei retiniene. Uneori, pierderea vederii este însoțită de durere, alteori este nedureroasă. „Aceasta este o urgență medicală. În toate cazurile, prezentarea la oftalmolog trebuie făcută cât mai repede, ideal în primele ore de la apariția simptomelor”, spune Teodor Holhoș.

Simptom: apariția unei „cortine” care acoperă parțial vederea

Atunci când o parte din câmpul vizual devine întunecată, ca și cum peste ochi ar coborî o perdea, este posibil ca aceasta să fie cauzată de dezlipirea retinei. „Veniți de urgență la oftalmolog, pentru că dezlipirea de retină este o problemă care se poate rezolva chirurgical, dar doar cu condiția să ajungem repede la consult. Fără tratament chirurgical, vederea se poate pierde permanent”, spune medicul.

Simptome: apariția de luminițe (flash-uri) sau de flocoane în câmpul vizual

„Atunci când percepem lumini intermitente sau flocoane (corpuri plutitoare, n. red.) în câmpul vizual, asociate cu scăderea bruscă a vederii, vedere încețoșată sau o «cortină» care acoperă o parte a câmpului vizual, aceasta poate semnala o dezlipire de retină sau o dezlipire posterioară de corp vitros”, spune medicul. „Aceste situații impun o examinare urgentă de specialitate și, dacă e cazul, o intervenție chirurgicală, pentru a salva vederea pacientului.”

Simptome: durere, roșeață, vedere încețoșată, greață, vărsături

Durerea persistentă și profundă, asociată cu roșeață, vedere încețoșată, apariția de halouri în jurul surselor de lumină, greață și vărsături, poate indica un atac de glaucom cu unghi închis, o afecțiune caracterizată prin creșterea presiunii intraoculare, care poate distruge nervul optic în câteva ore. Prezentarea la medic trebuie făcută în maximum șase ore de la debutul simptomelor.

Simptome: durere oculară intensă, roșeața ochiului, secreții purulente

Aceste simptome pot indica o keratită, o infecție serioasă a corneei. Este o urgență majoră, cu risc de cicatrici permanente pe cornee și/sau de pierdere parțială ori definitivă a vederii la ochiul afectat. „Mulți oameni știu că roșeața ochiului este un semn de conjunctivită”, spune dr. Holhoș. „Este adevărat, dar conjunctivita se asociază cu senzații de disconfort, mâncărime, usturime sau de corp străin în ochi. Durerea foarte puternică asociată cu roșeața e un semn că problema poate să fie mult mai serioasă.”

Alte semne care indică o posibilă keratită sunt:

lăcrimarea abundentă

fotofobie

pierderea bruscă sau deteriorarea rapidă și accentuată a vederii

leziuni pe cornee sub formă de pete neregulate, cu aspect de puf.

Uneori, keratita poate fi provocată de infecția cu o bacterie, însă ea poate fi cauzată, spune dr. Teodor Holhoș, și de „purtarea incorectă, peste durata recomandată, sau igiena deficitară a lentilelor de contact”. Lentilele de contact sunt în general o opțiune foarte sigură și bine tolerată pentru corectarea vederii, însă este foarte important ca utilizatorii să le folosească în mod corect.

Keratita poate să progreseze până la complicații precum ulcer sau perforație corneeană. „Ulcerul corneean provoacă cicatrici pe cornee și poate să afecteze permanent vederea, iar perforația corneeană este o complicație foarte gravă, pentru care singurul remediu este transplantul de cornee”, explică dr. Holhoș. „În România, din păcate, sunt doar câteva locuri unde se poate face transplant de cornee. Noi suntem în curs de autorizare pentru această procedură la spitalul nostru din Alba Iulia, pentru ca și pacienții din Transilvania să poată avea acces la această procedură.”

Simptom: vedere dublă apărută subit

„Vederea dublă care apare brusc la o persoană care este clinic sănătoasă poate fi cauzată de un accident vascular sau de un atac ischemic tranzitoriu. Pentru a exclude cauze neurologice grave, consultul oftalmologic trebuie completat cu evaluare neurologică”, spune dr. Holhoș.

Simptome: lăcrimare și secreții abundente, umflarea pleoapelor la copii

La nou-născuți și copiii mici, aceste semne pot indica un blocaj al canalului lacrimal sau o conjunctivită severă. Tratamentul prompt previne complicațiile și protejează vederea.

Pe scurt: când să nu amâni consultul

Pierdere bruscă de vedere, chiar dacă aceasta dispare în scurt timp

Durere oculară puternică sau roșeață accentuată

Apariția în câmpul vizual de flash-uri luminoase, de corpuri plutitoare (flocoane) sau pete negre

Traumatisme, arsuri chimice, corp străin în ochi

Halouri colorate, fotofobie severă sau secreții purulente

Pe scurt: orice simptom apărut brusc, intens sau care se agravează rapid impune un consult oftalmologic de urgență. Traumatismele oculare, afecțiuni precum glaucomul, dezlipirea de retină sau keratita pot duce la pierderea ireversibilă a vederii dacă nu sunt tratate prompt. Examinarea timpurie de către un medic oftalmolog rămâne cea mai bună garanție pentru păstrarea vederii.

Editor : A.D.V.