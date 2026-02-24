Live TV

(P) Ce înseamnă o imunitate puternică și rolul farmaciei moderne în susținerea apărării naturale

Data publicării:
Fotografie principala
Din articol
De ce este importată această perspectivă Nutrienți și compuși naturali cu rol în susținerea imunității Grija pentru imunitate trebuie să vizeze echilibrul

Sistemul imunitar nu este un „buton” pe care îl activăm la nevoie, ci o rețea complexă de mecanisme prin care organismul recunoaște și gestionează zilnic factori potențial dăunători - de la virusuri și bacterii, până la stres oxidativ sau dezechilibre interne. Este un echilibru menținut în echilibru de celule specializate și bariere naturale de protecție. Toate acestea funcționează continuu, pentru ca organimsul nostru să fie în parametri necesari activității de zi cu zi.

De multe ori, oamenii își imaginează că imunitatea e puternică atunci când corpul luptă agresiv și elimină rapid orice amenințare. În realitate, specialiștii atrag atenția că un sistem imunitar sănătos nu este cel care reacționează intens, ci cel care răspunde adecvat, proporțional și eficient. Cu alte cuvinte, să știe să se activeze atunci când este nevoie, dar și să se „liniștească” după ce pericolul a trecut.

Această perspectivă este susținută și de cercetările publicate în „Frontiers in Immunology”, care arată că multe dintre problemele moderne – de la infecții recurente până la inflamație cronică – apar tocmai din cauza unui răspuns imun dezechilibrat, nu neapărat „slab”.

De ce este importată această perspectivă

Într-o lume în care stresul, lipsa somnului, alimentația dezechilibrată și expunerea la poluanți sunt tot mai frecvente, sistemul imunitar pot fi pus la grea încercare. Stresul cronic, în special, este asociat în literatura științifică cu modificări ale răspunsului inflamator și cu o eficiență redusă a unor celule implicate în apărare.

Din acest motiv, abordările moderne nu mai vizează o „stimulare forțată”, ci susținerea echilibrului: aport adecvat de antioxidanți, nutrienți esențiali și compuși naturali care sprijină reglarea răspunsului imun și protecția celulară.

Pentru că aceste aspecte nu sunt întotdeauna ușor de înțeles, pentru mulți oameni farmacia rămâne unul dintre primele locuri unde caută informații clare și opțiuni potrivite situației lor. Farmaciile de încredere au evoluat dincolo de rolul strict comercial, devenind spații de consiliere, unde discuția cu farmacistul ajută la clarificarea diferențelor dintre produse, a modului corect de utilizare și a limitelor fiecărei opțiuni.

În rețelele moderne, precum Catena, formarea continuă a farmaciștilor le permite acestora să rămână conectați la datele actuale din domeniul medical și să ofere îndrumare responsabilă, adaptată nevoilor reale ale fiecărei persoane.

Nutrienți și compuși naturali cu rol în susținerea imunității

Pentru a funcționa la capacitate optimă, organismul are nevoie de o serie de micronutrienți și compuși care sprijină atât activitatea celulelor de apărare, cât și procesele biochimice implicate în răspunsul imun. Studiile arată că anumite vitamine, minerale și extracte din plante pot contribui la menținerea acestui echilibru, mai ales în perioadele solicitante.

Prin urmare, suplimentele alimentare care le asociază în dozaje și combinații potrivite se dovedesc a fi un sprijin valoros. În această categorie se înscrie și Naturalis ImunoSuport Manuka, o formulă care reunește ingrediente cu beneficii documentate științific: miere de Manuka, vitamina C, zinc, vitamina D3, propolis și echinacea, disponibile sub formă de comprimate efervescente. Avantajul acestei forme de prezentare este că se administrează ușor, se absoarbe rapid și în același timp asigură și un aport de lichide, un detaliu important atunci când organismul are nevoie de susținere.

Mierea de Manuka – activitate antimicrobiană dovedită

Mierea de Manuka se remarcă printr-un conținut ridicat de metilglioxal (MGO), compus considerat responsabil în mare măsură de activitatea sa antibacteriană. Spre deosebire de alte tipuri de miere, unde efectul antimicrobian este legat în principal de peroxidul de hidrogen, în cazul mierii de Manuka, studiile arată o corelație directă între concentrația de MGO și potența antibacteriană.

Studiile publicate în „Journal of Antimicrobial Chemotherapy” și „Phytotherapy Research” arată că mierea de Manuka poate fi utilă în combaterea unei game largi de bacterii, printre care și tulpini rezistente la antibiotice. Și asta datorită mecanismelor sale de acțiune multiple – de la afectarea membranei celulare până la interferența cu procesele metabolice bacteriene. Aceste rezultate confirmă calitatea de ingredient premium a mierii de Manuka și justifică prezența ei în formulele destinate susținerii organismului în perioadele cu provocări infecțioase crescute.

Vitamina C – antioxidant esențial pentru imunitate

Vitamina C este cunoscută pentru rolul ei în buna funcționare a organismului, însă contribuția sa la apărarea naturală este mult mai amplă decât credem. Un amplu studiu apărut în revista „Nutrients” arată că vitamina C susține atât imunitatea înnăscută, cât și pe cea adaptativă, ajutând celulele de apărare să reacționeze eficient și protejându-le de stresul oxidativ.

Pe lângă aceste mecanisme, vitamina C contribuie la menținerea integrității barierei epiteliale și neutralizează radicalii liberi generați în timpul inflamației. De asemenea, participă la formarea colagenului, susținând sănătatea pielii, vaselor de sânge și țesuturilor conjunctive – structuri care reprezintă prima linie de apărare a organismului în fața factorilor externi.

Autorii cercetării precizează că, în timpul infecțiilor, necesarul de vitamina C crește, iar nivelurile din organism tind să scadă. De aceea, un aport suplimentar poate fi util în perioadele solicitante.

Zincul – element-cheie pentru echilibrul imunitar

Există dovezi solide că zincul are un rol direct în dezvoltarea și funcționarea celulelor imune. Un articol de referință publicat în „Molecular Medicine” descrie cum deficitul de zinc poate afecta profund răspunsul imun, în special la nivelul limfocitelor T helper, ceea ce crește susceptibilitatea la infecții.

Cercetătorii subliniază că zincul este implicat în procese esențiale precum semnalizarea intracelulară (răspunsul celulei la un semnal extern), diferențierea și proliferarea celulelor imune, dar și reglarea producției de citokine (proteine produse de celule care servesc ca mesageri chimici intre celule). O analiză mai recentă, publicată în „Biomolecules”, confirmă că un nivel adecvat de zinc este esențial pentru menținerea unui răspuns imun echilibrat atât în fața infecțiilor acute, cât și în contextul inflamației cronice de grad scăzut.

Vitamina D3 – sprijin pentru imunitate

Recunoscută mai ales pentru rolul ei în sănătatea oaselor, vitamina D are o contribuție la fel de importantă și în funcționarea corectă a sistemului imunitar. Studiile din ultimii ani au relevat că aceasta influențează activitatea macrofagelor (celule albe, esențiale pentru sistemul imunitar înnăscut, care distrug bacterii, virusuri) și limfocitelor și contribuie la reglarea proceselor inflamatorii.

Un nivel adecvat de vitamina D3 ajută organismul să răspundă eficient la agenții patogeni și susține integritatea barierei epiteliale, un element important al apărării naturale. Deficitul este frecvent, mai ales în sezonul rece, iar nivelurile scăzute pot fi asociate cu o susceptibilitate crescută la infecții respiratorii.

Propolisul – protecție naturală cu efecte antiinflamatoare

Produs apicol complex, compus din rășini și flavonoide, propolisul este recunoscut pentru proprietățile sale antimicrobiene și antiinflamatoare.

Cercetările din „International Journal of Molecular Sciences” și „Journal of Ethnopharmacology” evidențiază și capacitatea propolisului de a inhiba dezvoltarea unor microorganisme și de a influența activitatea macrofagelor și a altor celule imune, contribuind la un răspuns imun mai eficient.

Echinacea – de ajutor în infecțiile de tract respirator superior

Echinacea este una dintre cele mai utilizate plante în contextul răcelilor și infecțiilor de tract respirator superior, iar datele clinice susțin această utilizare tradițională. O meta-analiză publicată în „The Lancet Infectious Diseases” arată că extractele de echinacea pot reduce riscul de a dezvolta o răceală și pot scurta durata simptomelor atunci când infecția se instalează.

Alte analize sistematice subliniază că echinacea poate susține răspunsul imun prin stimularea anumitor celule de apărare și prin modularea proceselor inflamatorii, ceea ce o face benefică în perioadele cu expunere crescută la infecții respiratorii.

Grija pentru imunitate trebuie să vizeze echilibrul

Susținerea imunității nu ține de un gest singular, ci de un ansamblu de alegeri care, împreună, contribuie la menținerea echilibrului. Alimentația variată, somnul suficient, gestionarea stresului și hidratarea adecvată rămân de bază. Sunt măsuri simple, dar cu impact real asupra modului în care corpul face față solicitărilor zilnice.

În perioadele în care organismul este mai expus sau resimțim oboseala acumulată, formulele care asociază nutrienți esențiali și ingrediente naturale studiate, precum Naturalis ImunoSuport Manuka, pot completa eforturile tale, oferind un sprijin suplimentar adaptat nevoilor momentului. Administrat conform recomandărilor, un astfel de supliment poate deveni parte dintr-o strategie mai amplă de susținere a organismului, fără a înlocui însă un stil de viață sănătos.

Pentru că fiecare persoană are nevoi diferite, este important ca alegerea să fie ghidată de informații corecte și de recomandări profesioniste. Discuția cu farmacistul ajută la înțelegerea diferențelor dintre produse, la identificarea formulelor potrivite și la integrarea lor în mod responsabil în rutina zilnică.

Surse:

  • AIMS Microbiology – Antimicrobial activity of Manuka honey against resistant bacteria
  • Nutrients – Vitamin C and Immune Function
  • Molecular Medicine – Zinc in Human Health: Effect of Zinc on Immune Cells
  • The Lancet Infectious Diseases – Echinacea for preventing and treating the common cold
  • International Journal of Molecular Sciences – Propolis: Chemical Composition and Biological Activity
  • Journal of Ethnopharmacology – Biological properties and therapeutic potential of propolis
  • Biomolecules – Zinc and immune system regulation

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
soldati rusi urcati in avion
4
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
Digi Sport
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie bolnava in pat
Cercetătorii au descoperit de ce numărul atacurilor de cord crește în sezonul gripal. „Calul troian” al sistemului imunitar
Vaccin
Gândirea pozitivă ar putea stimula răspunsul imunitar la vaccinuri, susțin oamenii de știință. „Un instrument complementar”
Farmacist pacient Shutterstock
(P) Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei
Beneficiile consumului de scorțișoară și ghimbir. Foto Getty Images
Condimente recomandate de specialiști pentru consum în sezonul rece: „Sprijină sistemul imunitar și ameliorează digestia”
Organ-on-a-chip development
Revoluție în medicină: cercetătorii au creat un plămân artificial care imită perfect răspunsul imunitar uman
Recomandările redacţiei
Digi 24_2026_02_24_09_00_09
Patru ani de război în Ucraina. Kievul a rezistat în fața Rusiei mai...
vremea martie ghiocei
Cum va fi vremea în luna martie. Prognoza meteo pentru următoarele...
Dr Paluță
Cine este românul care a cumpărat și dus pe frontul din Ucraina peste...
DNA - SIGLA
Procurorii care s-au înscris în cursa pentru șefia Direcției...
Ultimele știri
Istoricul Armand Goşu nu exclude o escaladare a conflictului din Ucraina. „Putin nu mai are mult timp la dispoziţie”
Donald Trump pune în aplicare tarifele globale de 10%, după decizia Curții Supreme
Ce mesaj i-a transmis Zelenski lui Trump la patru ani de la începutul războiului din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Fanatik.ro
Ireal! Asta e România, de fapt! Câți oameni s-au uitat la cel mai așteptat eveniment de la JO 2026
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Detalii neștiute despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia: “Este un doctor român! Una dintre...
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima decizie luată de Sorana Cîrstea, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
Pensii înghețate, după ce datoria publică a ajuns la 60%. Prin ce miracol pensionarii pot lua bani în plus?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”