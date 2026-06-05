Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, în timpul vizitei sale în Muntenegru, unde participă la Summitul UE - Balcanii de Vest, că scopul legii salarizării unitare nu a fost creșterea salariilor pentru toți angajații din sectorul public, ci eliminarea dezechilibrelor create de-a lungul timpului prin acordarea unor sporuri și beneficii prin acte normative separate.

Șeful statului a susținut că în spațiul public s-a creat impresia eronată că legea salarizării unitare ar urma să aducă majorări salariale pentru întregul sistem bugetar.

„Pe de altă parte, și vreau să o spun cu responsabilitate, în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu ăsta a fost scopul legii”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că obiectivul proiectului este integrarea într-un cadru unic a sporurilor și beneficiilor acordate în timp prin diferite acte normative.

„Scopul legii a fost să ducem o dată pentru totdeauna acele sporuri, diverse acte normative care prin influență politică în ani de zile s-au dus pe diferite categorii, să le ducem toate într-o lege a salarizării unitare”, a spus acesta.

Potrivit lui Nicușor Dan, noua lege urmărește menținerea nivelului actual al veniturilor pentru categoriile care beneficiază deja de un nivel salarial considerat adecvat și corectarea situației unor categorii defavorizate.

„Prin asta, o parte din categoriile bugetare să rămână la cumva echivalentul pe care îl au deja, nimeni să nu piardă, și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin”, a precizat președintele.

El a reiterat că intenția inițială a legii nu a fost o creștere generalizată a salariilor din sectorul public. „Dar scopul legii salarizării n-a fost să creștem salariile pentru toată lumea”, a subliniat Nicușor Dan.

Referindu-se la jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), șeful statului și-a exprimat convingerea că Parlamentul poate fi convocat într-o sesiune extraordinară pentru adoptarea legislației necesare. „Pentru PNRR eu sunt convins că Parlamentul are disponibilitatea de a face o sesiune extraordinară”, a declarat acesta. Președintele a adăugat că își dorește ca legea salarizării să fie adoptată cât mai curând, însă într-o variantă care să beneficieze de susținere politică largă.

Editor : M.I.