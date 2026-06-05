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Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat pe Eugen Tomac în funcția de premier: „Politica e o meserie”

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Eugen Tomac, premierul desemnat, și Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a explicat vineri de ce l-a ales pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, deși acesta este liderul unui partid care nu a intrat în Parlament. Dan a spus că a preferat o persoană care „a avut de-a face cu politicieni” decât un tehnocrat.

„Contrar aparențelor, politica e o meserie. Adică posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partide - asta e o meserie care se învață în timp. Și de-aia, dat fiind contextul complicat, așa de complicat că am avut o coaliție care s-a destrămat, am considerat că un politician e mai bun decât, să zicem, un economist care n-a avut de-a face cu politicieni tot timpul”, a spus Dan.

„Cred că din spectrul politic, dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, e opțiunea cea mai bună”, a adăugat el despre Tomac.

Întrebat în legătură cu faptul că lui Tomac i se reproșează tocmai că nu face parte din partidele care au intrat în Parlament, Dan a răspuns: „Dacă voiam să facem un guvern politic - sau, ca să spunem altfel, prima opțiune a fost a unui guvern politic, numai că niciunul dintre partide nu a venit cu majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate conturată”.

„Am înțeles și contradicțiile între ceea ce dorește fiecare din partide și atunci singura soluție logică a fost a unui premier care să fie independent de partide. Pentru că dacă spunem independent, evident că și prim-ministrul trebuie să fie independent de partidele astea”, a explicat el.

Întrebat dacă are siguranța că guvernul propus de Tomac va obține majoritate în Parlament, Dan a spus: „Au fost mai mujlte rânduri de consultări informale, ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau de politicieni, dacă e tehnocrat, cum să fie secretarii de stat - politici sau de asemenea tehnocrați. A luat puțin timp. Cred că din parta mea a fost fair față de partidele politice, la fiecare pas pe care îl făceam îi informam și întrebam și, cunoscând opinia partidelor, eu cred că e singura soluție și eu mă aștept la responsabilitate”.

Editor : M.B.

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