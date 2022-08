Pastila cu iodură de potasiu nu prezintă interes la sate. Oamenii refuză să și-o procure: „Nu mă mai iau după nimeni. Fac ce știu”

Pastila cu iodură de potasiu are din ce în ce mai mulți opozanți. În special la țară, destui cetățeni refuză să și-o procure, chiar dacă n-au argumente clare care să le susțină decizia. Medicii le explică însă că rolul pastilei cu iod este unul și clar: administrată după producerea unui nefast eveniment nuclear protejează glanda tiroidă și ferește corpul uman de cancer.

Pe ulițele României rurale pastila cu iod nu prezintă mare interes. Unii oameni n-au habar la ce folosește și recunosc că nici n-au încercat să afle.

Bărbat: Sincer, nu m-am interesat. Am să mă interesez și... probabil c-o să ne luăm, da! Nu știu nimic despre ea. Nu sunt informat. Nu știu. Chiar nu știu.

Unii români refuză vehement să meargă să-și ridice pastiele cu iod, așa cum a recomandat ministrul Sănătății.

Reporter: Ce părere aveți despre pastila asta cu iod, pe care o recomandă ministrul Sănătății?

Bărbat: S-o ia el, dom-ne!

Bărbat: S-o ia el, da! Păi da!

Reporter: S-o ia el?

Bărbat: Da, da.

Bărbat: Nu mai mă iau după nimeni. Fac ce știu.

Reporter: Așa e recomandarea de la ministru!

Bărbat: Poate să fie și de la Băsescu!

Reporter: Deci, nu vă interesează ce spune ministrul Rafila?

Bărbat: Nu!

Reporter: Nu?

Bărbat: Nu!

Scepticilor, le răspunde medicul. Președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, Sandra Alexiu.

Dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov: Trebuie să știm că aceste pastiluțe au rolul de a proteja glanda tiroidă, care este foarte sugativă când vine vorba de radiații. În momentul în care apar radiații ionizante, care țin de iod, glanda tiroidă captează tot și poate să ducă la cancer. Și atunci, ca să protejăm acest fenomen, se administrează aceste pastiluțe de iod. Iodul din pastile blochează glanda și ea nu mai poate să absoarbă iodul radioactiv.

Distribuția pastilelor de iodură de potasiu nu este totuși la fel de simplă ca-n mesajele ministerului de resort. În sudul județului Ilfov, de exemplu, doar o singură farmacie distribuie pastile cu iod.

Dr. Sandra Alexiu: Aici, în Jilava, nu avem. În partea de sud a județului Ilfov nu avem decât o singură farmacie, în Vidra. Și mai sunt în Popești-Leordeni. În rest, majoritatea sunt în partea de nord! Deci, va fi un pic complicat pentru pacienții noștri să meargă la farmacii pentru o pastilă, pentru că transportul înseamnă mult mai mult decât investiția în această chestiune. Și vorbim de pacienți care sunt adulți și tineri și sunt salariați. Deci, un pic distribuția va fi complicată. Chiar dacă circuitul este rezolvat teoretic, lucrurile practice totdeauna... ar putea fi îmbunătățite.

Editor : Liviu Cojan