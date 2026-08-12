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„Nu vă înţeleg!”. Ministrul Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, a refuzat o întrebare în limba rusă

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Anatolie Nosatii profimedia
Ministrul moldovean al Apărării, Anatolie Nosatîi. Foto: Profimedia
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Din articol
Redacția unde lucrează jurnalista a reacționat la gestul ministrului Site-ul NewsMaker are două versiuni, în limba română şi în limba rusă

Ministrul apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, a întrerupt o jurnalistă de la NewsMaker care îi adresa o întrebare în rusă. Deşi în CV-ul său menţionează că vorbeşte această limbă şi că a urmat timp de patru ani studii militare în Ucraina, oficialul a spus: „Nu vă înţeleg”. După ce reporterul şi-a reformulat întrebarea în română, ministrul i-a răspuns şi a felicitat-o pentru că vorbeşte în limba de stat a Republicii Moldova, relatează News.ro.

Momentul a avut loc în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută miercuri, după şedinţa Guvernului.

Jurnalista NewsMaker Alexandra Mereuţă şi-a început întrebarea în limba rusă: „Domnule Nosatîi, să ne spuneţi…”.

Fără a o lăsa să-şi termine întrebarea, ministrul a intervenit în limba română: „Nu vă înţeleg”.

Ulterior, jurnalista i-a adresat întrebarea în limba română.

„Cu mare drag şi mulţumesc frumos că vorbiţi în limba de stat, limba română. O vorbiţi foarte bine”, a declarat Nosatîi, după care răspuns la întrebare în limba română.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Guvernului, Anatolie Nosatîi indică drept limbă maternă româna şi menţionează că vorbeşte şi limba rusă, precum şi limba engleză. CV-ul mai arată că, în anii ’90, acesta a urmat cursuri militare timp de patru ani în Ucraina: un curs de cercetare tactică la Şcoala Militară Superioară de arme întrunite din Kiev şi un curs de infanterie la Odesa.

Redacția unde lucrează jurnalista a reacționat la gestul ministrului

În reacţie la atitudinea ministrului Nostaîi, NewsMaker a publicat un „disclaimer” în care precizează: Redacţia „condamnă orice formă de discriminare, revanşism, xenofobie, limbaj al urii şi exploatare a fobiilor şi stereotipurilor în scopuri politice. Nu tolerăm manipulările îndreptate către divizarea oamenilor în „ai noştri” şi „străini” în funcţie de naţionalitate, provenienţă etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, posibilităţi limitate, viziuni, loc de trai, apartenenţă, orientare sexuală, etc. Misiunea noastră este informarea corectă a cititorilor despre ceea ce se întâmplă şi susţinerea principiilor drepturilor omului, toleranţei, libertăţii de exprimare şi gândire, diversitate, precum şi respectarea drepturilor minorităţilor”.

Site-ul NewsMaker are două versiuni, în limba română şi în limba rusă

NewsMaker este un site care a căpătat prestanţă în ultimii ani în peisajul jurnalistic eterogen din Republica Moldova. Site-ul are două versiuni, în limba română şi în limba rusă, în care conţinutul este, în general, acelaşi, ştirile adoptând un ton echidistant, iar contextul fiind întotdeauna explicat. În a doua jumătate a anului 2025, NewsMaker s-a clasat pe primul loc în rândul mass-media din Moldova în ceea ce priveşte credibilitatea, conform evaluării şi monitorizării Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI). În procesul de evaluare au fost luate în considerare criterii precum transparenţa editorială, respectarea normelor profesionale şi calitatea conţinutului. Site-ul este citat adesea de publicaţii din România, Ucraina, dar şi de presa de limbă rusă din exil.

Potrivit raportului NewsMaker pentru 2025, 85% din bugetul său a provenit din granturi internaţionale, iar 13% din publicitate şi producţie comercială. Redacţia spune explicit că „de la fondarea sa în 2014, există în principal din fonduri de granturi”.

În 2025, printre finanţatori s-au numărat Ambasadele SUA şi Ţărilor de Jos, National Endowment for Democracy (NED), Internews, International Fund for Public Interest Media, International Media Support, European Endowment for Democracy, Biroul de Cooperare al Elveţiei şi alţii. Lista actuală publicată de NewsMaker cuprinde, între altele, Atlantic Council, NED, Departamentul de Stat al SUA, Ministerul de Externe olandez, Internews Europe şi instituţii elveţiene.

Publicaţia este deţinută de trei membre ale echipei sale de conducere.

Editor : Liviu Cojan

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