Un ingredient activ din Viagra ar putea limita răspândirea cancerului (studiu)

Descoperire surprinzătoare: cercetătorii israelieni afirmă că au identificat mecanismul biologic prin care Viagra, un medicament cunoscut în special pentru tratarea disfuncției erectile la bărbați, contribuie la oprirea răspândirii cancerului, scrie The Times of Israel.

Într-un studiu evaluat de terți, oamenii de știință de la Institutul Weizmann de Știință au demonstrat că sildenafilul, ingredientul activ din Viagra, întrerupe aprovizionarea cu colesterol a celulelor canceroase, o substanță esențială de care acestea au nevoie pentru a metastaza către alte organe.

Dr. Yarden Ariav a condus cercetarea în laboratorul prof. Ayelet Erez de la Institutul Weizmann, împreună cu cercetători din laboratorul prof. Eytan Ruppin de la Institutul Național al Cancerului din SUA, Divizia de Inovare a furnizorului național de servicii medicale din Israel, Clalit Health Services, precum și medici și oameni de știință de la Spitalul Clalit-Beilinson.

Concluziile cercetătorilor, publicate în luna iulie în Cancer Research, s-au bazat pe modele de cancer la șoareci, culturi de celule canceroase prelevate de la pacienți umani și date colectate pe parcursul a 20 de ani de la aproximativ 5 milioane de membri ai Clalit, societatea de asigurare de sănătate israeliană.

Datele au arătat că ratele de supraviețuire au fost cele mai ridicate în rândul pacienților care luaseră atât sildenafil, cât și statine – o clasă comună de medicamente pentru reducerea colesterolului – cu șase luni înainte de diagnosticare.

Testele s-au concentrat pe trei tipuri de cancer

Testele de laborator s-au concentrat în principal pe tipuri de cancer precum cancerul de sân triplu-negativ, melanomul și cancerul pulmonar.

Datele reale privind pacienții „au confirmat concluziile noastre obținute pe șoareci masculi în cazul cancerului pulmonar, de colon și de prostată”, a declarat Erez pentru The Times of Israel.

Ea a subliniat că următorul pas este acela de a „da un impuls medicinei” prin administrarea către femei a unui medicament asociat în mod tradițional cu sănătatea bărbaților.

„Unicitatea și cel mai important lucru pe care trebuie să îl facem acum este un studiu clinic pentru a administra Viagra femeilor cu cancer mamar triplu-negativ”, a spus Erez.

Oprirea răspândirii cancerului prin blocarea colesterolului

Sildenafilul a fost inițial dezvoltat pentru tratarea afecțiunilor cardiace, deoarece dilată vasele de sânge. Ulterior, medicii au realizat că acesta poate trata eficient și disfuncția erectilă la bărbați, fiind aprobat pentru această indicație în 1998.

Acum, echipa de cercetare a administrat medicamentul atât la șoareci masculi și femele, cât și la celule canceroase umane. Folosind imagistica celulară de înaltă rezoluție pentru a observa și urmări schimbările în timp real, oamenii de știință au observat cum medicamentul a acționat rapid, blocând imediat o enzimă cunoscută sub numele de fosfodiesterază de tip 5 (PDE5). Acest lucru a declanșat o creștere bruscă a nivelului mesagerului chimic cheie, GMP ciclic (cGMP).

În continuare, oamenii de știință au observat că cGMP a țintit și apoi a capturat o proteină responsabilă de transportul colesterolului, combustibilul esențial de care depind celulele canceroase pentru a invada alte organe. Private de acest colesterol, celulele canceroase și-au pierdut capacitatea de a se răspândi, ceea ce a dus la o reducere semnificativă a numărului de metastaze.

„Am descoperit o nouă cale biologică și am demonstrat cum poate fi valorificată această cale”, a declarat Erez, care este, de asemenea, medic practicant și ocupă funcția de cercetător principal și decan al Facultății de Medicină Miriam și Aaron Gutwirth din cadrul Institutului Weizmann.

Cu toate acestea, în etapa următoare a experimentului, cercetătorii au observat că celulele canceroase nu erau gata să renunțe la luptă.

Odată ce sildenafilul a îndepărtat colesterolul mobil, celulele canceroase au activat un sistem pentru a produce singure mai mult colesterol. Atunci oamenii de știință au administrat celulelor canceroase statine, un medicament binecunoscut.

Potrivit Universității Johns Hopkins, peste 200 de milioane de oameni din întreaga lume iau statine pentru a-și reduce nivelul colesterolului.

Statinele, combinate cu sildenafilul, au acționat în tandem, menținând nivelurile scăzute de colesterol și împiedicând răspândirea cancerului.

Confirmare prin datele a peste 5 milioane de pacienți

Dr. Samah Hayek, epidemiolog senior la Clalit Health Services și conferențiar la Departamentul de Epidemiologie și Medicină Preventivă al Universității din Tel Aviv, a declarat pentru The Times of Israel că cercetătorii de la Institutul Weizmann au contactat-o pentru a verifica rezultatele lor de laborator în raport cu datele pacienților de la Clalit.

Hayek a spus că cercetătorii doreau ca ea să investigheze ce s-a întâmplat cu pacienții cu cancer care au primit Viagra și statine cu șase luni înainte de diagnosticarea cancerului.

„Am folosit diferite metode statistice și epidemiologice pentru a ține cont de numeroși factori diferiți și am constatat că rezultatele erau în concordanță cu ceea ce cercetătorii de la Weizmann au observat în modelarea pe șoareci”, a spus ea. „Așa s-a realizat combinarea celor două discipline diferite și am reușit să răspundem la o întrebare importantă de cercetare.”

Potrivit dr. Ido Wolf, șeful secției de oncologie de la Centrul Medical din Tel Aviv și decanul Facultății de Medicină a Universității din Tel Aviv, „Studiul evidențiază un aspect fascinant și subapreciat al biologiei cancerului.” Wolf nu a fost implicat în studiu.

„Celulele canceroase metastatice depind în mod critic de colesterol, iar perturbarea transportului său intracelular reprezintă o vulnerabilitate terapeutică neidentificată până acum”, a explicat el. „Pe lângă descoperirea acestui mecanism, autorii își susțin concluziile cu date clinice reale la scară populațională.”

Wolf a subliniat că rezultatele „demonstrează potențialul unei reorientări rapide a medicamentelor, folosind medicamente larg disponibile și bine stabilite, precum sildenafilul și statinele.”

„Aceasta este partea științei translaționale care trece de la laborator, de la modelarea pe șoareci la modelarea pe oameni”, a spus Hayek. „Încercăm să transpunem știința și apoi să o punem la dispoziția pacienților.”

Erez a adăugat că, în opinia ei, mesajul transmis de cercetare „nu este doar acela de a ne concentra asupra mutației canceroase și a micromediului tumoral”.

„Trebuie să includem pacienții în ecuație”, a spus ea. „Ce mănâncă, activitatea lor fizică și medicamentele pe care le iau. Este important să privim pacienții ca pe un organism în ansamblu.”

Editor : M.C