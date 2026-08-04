Live TV

Un ingredient activ din Viagra ar putea limita răspândirea cancerului (studiu)

Data actualizării: Data publicării:
Adenocarcinoma cells, illustration
Celule canceroase. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Testele s-au concentrat pe trei tipuri de cancer Oprirea răspândirii cancerului prin blocarea colesterolului Confirmare prin datele a peste 5 milioane de pacienți

Descoperire surprinzătoare: cercetătorii israelieni afirmă că au identificat mecanismul biologic prin care Viagra, un medicament cunoscut în special pentru tratarea disfuncției erectile la bărbați, contribuie la oprirea răspândirii cancerului, scrie The Times of Israel.

Într-un studiu evaluat de terți, oamenii de știință de la Institutul Weizmann de Știință au demonstrat că sildenafilul, ingredientul activ din Viagra, întrerupe aprovizionarea cu colesterol a celulelor canceroase, o substanță esențială de care acestea au nevoie pentru a metastaza către alte organe.

Dr. Yarden Ariav a condus cercetarea în laboratorul prof. Ayelet Erez de la Institutul Weizmann, împreună cu cercetători din laboratorul prof. Eytan Ruppin de la Institutul Național al Cancerului din SUA, Divizia de Inovare a furnizorului național de servicii medicale din Israel, Clalit Health Services, precum și medici și oameni de știință de la Spitalul Clalit-Beilinson.

Concluziile cercetătorilor, publicate în luna iulie în Cancer Research, s-au bazat pe modele de cancer la șoareci, culturi de celule canceroase prelevate de la pacienți umani și date colectate pe parcursul a 20 de ani de la aproximativ 5 milioane de membri ai Clalit, societatea de asigurare de sănătate israeliană.

Datele au arătat că ratele de supraviețuire au fost cele mai ridicate în rândul pacienților care luaseră atât sildenafil, cât și statine – o clasă comună de medicamente pentru reducerea colesterolului – cu șase luni înainte de diagnosticare.

Testele s-au concentrat pe trei tipuri de cancer

Testele de laborator s-au concentrat în principal pe tipuri de cancer precum cancerul de sân triplu-negativ, melanomul și cancerul pulmonar.

Datele reale privind pacienții „au confirmat concluziile noastre obținute pe șoareci masculi în cazul cancerului pulmonar, de colon și de prostată”, a declarat Erez pentru The Times of Israel.

Ea a subliniat că următorul pas este acela de a „da un impuls medicinei” prin administrarea către femei a unui medicament asociat în mod tradițional cu sănătatea bărbaților.

„Unicitatea și cel mai important lucru pe care trebuie să îl facem acum este un studiu clinic pentru a administra Viagra femeilor cu cancer mamar triplu-negativ”, a spus Erez.

Oprirea răspândirii cancerului prin blocarea colesterolului

Sildenafilul a fost inițial dezvoltat pentru tratarea afecțiunilor cardiace, deoarece dilată vasele de sânge. Ulterior, medicii au realizat că acesta poate trata eficient și disfuncția erectilă la bărbați, fiind aprobat pentru această indicație în 1998.

Acum, echipa de cercetare a administrat medicamentul atât la șoareci masculi și femele, cât și la celule canceroase umane. Folosind imagistica celulară de înaltă rezoluție pentru a observa și urmări schimbările în timp real, oamenii de știință au observat cum medicamentul a acționat rapid, blocând imediat o enzimă cunoscută sub numele de fosfodiesterază de tip 5 (PDE5). Acest lucru a declanșat o creștere bruscă a nivelului mesagerului chimic cheie, GMP ciclic (cGMP).

În continuare, oamenii de știință au observat că cGMP a țintit și apoi a capturat o proteină responsabilă de transportul colesterolului, combustibilul esențial de care depind celulele canceroase pentru a invada alte organe. Private de acest colesterol, celulele canceroase și-au pierdut capacitatea de a se răspândi, ceea ce a dus la o reducere semnificativă a numărului de metastaze.

„Am descoperit o nouă cale biologică și am demonstrat cum poate fi valorificată această cale”, a declarat Erez, care este, de asemenea, medic practicant și ocupă funcția de cercetător principal și decan al Facultății de Medicină Miriam și Aaron Gutwirth din cadrul Institutului Weizmann.

Cu toate acestea, în etapa următoare a experimentului, cercetătorii au observat că celulele canceroase nu erau gata să renunțe la luptă.

Odată ce sildenafilul a îndepărtat colesterolul mobil, celulele canceroase au activat un sistem pentru a produce singure mai mult colesterol. Atunci oamenii de știință au administrat celulelor canceroase statine, un medicament binecunoscut.

Potrivit Universității Johns Hopkins, peste 200 de milioane de oameni din întreaga lume iau statine pentru a-și reduce nivelul colesterolului.

Statinele, combinate cu sildenafilul, au acționat în tandem, menținând nivelurile scăzute de colesterol și împiedicând răspândirea cancerului.

Confirmare prin datele a peste 5 milioane de pacienți

Dr. Samah Hayek, epidemiolog senior la Clalit Health Services și conferențiar la Departamentul de Epidemiologie și Medicină Preventivă al Universității din Tel Aviv, a declarat pentru The Times of Israel că cercetătorii de la Institutul Weizmann au contactat-o pentru a verifica rezultatele lor de laborator în raport cu datele pacienților de la Clalit.

Hayek a spus că cercetătorii doreau ca ea să investigheze ce s-a întâmplat cu pacienții cu cancer care au primit Viagra și statine cu șase luni înainte de diagnosticarea cancerului.

„Am folosit diferite metode statistice și epidemiologice pentru a ține cont de numeroși factori diferiți și am constatat că rezultatele erau în concordanță cu ceea ce cercetătorii de la Weizmann au observat în modelarea pe șoareci”, a spus ea. „Așa s-a realizat combinarea celor două discipline diferite și am reușit să răspundem la o întrebare importantă de cercetare.”

Potrivit dr. Ido Wolf, șeful secției de oncologie de la Centrul Medical din Tel Aviv și decanul Facultății de Medicină a Universității din Tel Aviv, „Studiul evidențiază un aspect fascinant și subapreciat al biologiei cancerului.” Wolf nu a fost implicat în studiu.

„Celulele canceroase metastatice depind în mod critic de colesterol, iar perturbarea transportului său intracelular reprezintă o vulnerabilitate terapeutică neidentificată până acum”, a explicat el. „Pe lângă descoperirea acestui mecanism, autorii își susțin concluziile cu date clinice reale la scară populațională.”

Wolf a subliniat că rezultatele „demonstrează potențialul unei reorientări rapide a medicamentelor, folosind medicamente larg disponibile și bine stabilite, precum sildenafilul și statinele.”

„Aceasta este partea științei translaționale care trece de la laborator, de la modelarea pe șoareci la modelarea pe oameni”, a spus Hayek. „Încercăm să transpunem știința și apoi să o punem la dispoziția pacienților.”

Erez a adăugat că, în opinia ei, mesajul transmis de cercetare „nu este doar acela de a ne concentra asupra mutației canceroase și a micromediului tumoral”.

„Trebuie să includem pacienții în ecuație”, a spus ea. „Ce mănâncă, activitatea lor fizică și medicamentele pe care le iau. Este important să privim pacienții ca pe un organism în ansamblu.”

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
2
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
3
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
Talibani
4
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Pintea_Paul-Ciprian senator
5
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
Doi ruși au fost invitați la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez
Digi Sport
Doi ruși au fost invitați la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-07-30 223222
Descoperire arheologică spectaculoasă în Amazon. Sute de geoglife dezvăluie amploarea unei civilizații vechi de 2.500 de ani
ilustrație cu celule ale sistemului imunitar care atacă celule canceroase
De ce cancerul nu se transmite între oameni? Ce au descoperit cercetătorii studiind cazurile rare de transmitere la animale
SchweizMurmeltier
Cum au ajuns marmotele pe OnlyFans: răspunsul inedit al cercetătorilor la tăierile de fonduri din era Trump
un cercetator se uita in microscop
SUA introduc restricții pentru un anumit tip de cercetare privind virusurile, invocând pandemia de COVID-19
muschi musculos sanatate imbatranire studiu
Descoperirea care ar putea încetini pierderea masei musculare odată cu îmbătrânirea. Rezultatele unui nou studiu
Recomandările redacţiei
miruta cernavoda
Anunțul ministrului Radu Miruță după exploziile provocate pe Dunăre...
v putin si un soldat care saluta
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații...
Ceuta
Miniștrii de Interne din țările Uniunii Europene se reunesc pentru a...
Donald Trump la bordul air force 1
SUA fac încă un pas de retragere din Europa: Americanii nu vor să mai...
Ultimele știri
Încă o navă comercială a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz
Iran și Oman, gata de un acord privind împărțirea controlului asupra Strâmtorii Ormuz și a veniturilor din „taxe”
Restricţii de circulaţie în judeţele afectate de codul roşu de caniculă. Ce drumuri sunt vizate de interdicție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Aș putea naște de o mie de ori și ar fi ca prima dată". După cinci copii, Laura Cosoi spune care este cel...
Cancan
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
Fanatik.ro
Câți bani trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Jovo Lukic. O altă formație a pus banii pe...
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Jucătorul transferat de KuPS din SuperLiga ameninţă Universitatea Craiova: „Stilul nostru se compară cu FCSB...
Adevărul
O oază discretă a puterii de la Beijing. Locurile unde își petrec vacanța de vară liderii Chinei
Playtech
Cât economisești dacă mergi cu 110 km/h în loc de 130 km/h. Diferența reală de bani și de timp
Digi FM
Descoperire incredibilă pe o plajă din Sicilia. Turiștii au găsit pungi pline cu sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
Pro FM
Săruturi și gesturi tandre în Saint-Tropez. Cum au fost surprinși Katy Perry și Justin Trudeau pe o plajă din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce sunt îngrijorați prietenii lui Jennifer Aniston. Iubitul actriței, acuzat că îi exploatează imaginea
Adevarul
Pagube uriașe provocate de blocarea cadastrului. Ce pierd românii, firmele și economia
Newsweek
Pensionar cu grupe pierde 300 lei la pensie. Nu i s-au recunoscut 7 ani de grupa I-a. Ce greșeală a făcut?
Digi FM
Emil Boc grădinarul. Primarul Clujului se mândrește cu recolta de roșii din propria grădină: "O satisfacție...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Stephen Baldwin explică de ce a renunțat la Hollywood în plină glorie: „Nu voiam să fiu Tom Cruise”
UTV
Laura Cosoi a publicat primele imagini cu fiica sa, Nina. „Travaliul nu este întotdeauna ușor”