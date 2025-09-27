Live TV

Video Vizitele la stomatolog, tot mai rare. Doar un român din trei ajunge la medic și doar atunci când are dureri. „E mai ieftin să previi”

Data publicării:
consult stomatologic
Studiu: 37% dintre români nu au mai fost la stomatolog de peste un an. Credit foto: Guliver/Getty Images

Românii merg din ce în ce mai rar la dentist. Statisticile recente arată că doar un român din trei ajunge la medic și doar în momentul în care are dureri. Totodată, potrivit cifrelor, patru din 10 români nu au mai fost la stomatolog de mai bine de un an, iar 25% dintre ei recunosc că nu folosesc ața dentară sau apa de gură. „E mai ieftin să previi decât să tratezi”, spun medicii stomatologi. 

Aici avem o rădăcină, care va trebui reconstruită. Am făcut un tratament de canal, am pus un pivot și, după aceea, va fi pus o coroniță pe această lucrare”, îi explică medicul stomatolog pacientei.

Aurica recunoaște că mulți ani a amânat vizitele la dentist din diferite motive, iar acum problemele dentare s-au agravat.

Aurica, pacientă: Bolile pe care le am au făcut să îmi pierd rădăcinile, să mi se tragă gingiile și am ajuns să nu mai am dantură.

Cel mai recent studiu despre sănătatea orală arată că unul din trei romani ajunge la stomatolog abia când are dureri, iar 37% nu au mai fost la stomatolog de peste un an.

Victor Macovei, medic stomatolog: Mulți au rămas traumatizați din cauza durerii și ajung deja când cad sau se mișcă toți dinții. E mai bine să previi decât să tratezi, asta e și mult mai ieftin. Ca să menții totul în regulă, însemnând o dată la șase luni - un an, să faci un detartraj care costă 250-300 de lei, decât să vii fără dantură și te costă mii de euro.

Bărbat: Merg o dată pe an, dar normal ar trebui cam de două ori pe an.

Bărbat: Stomatologia e chiar principală, numai că eu m-am trezit târziu la treaba asta.

Aproape 90% dintre români spun că își spală dinții cel puțin o dată pe zi. Același studiu mai arată și că un sfert dintre ei nu folosesc niciodată ața dentară sau apă de gură.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
5
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
Digi Sport
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
maia sandu
Alegeri Republica Moldova 2025: Cum ar putea Putin să o demită pe...
cladirea parlamentului din republica moldova
Trei comisii din Congresul SUA, mesaj comun: „Știm foarte bine că...
soldați ucraineni lansează o dronă într-o pădure
O gaura uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de...
drone ucrainene pregatite de misiune
„Drone Wall”. Moșteanu: România va fi parte a zidului de drone...
Ultimele știri
Au început pregătirile pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva. Primii credincioși au ajuns deja la Iași: „Anul trecut am stat 17 ore”
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Efectul omului asupra animalelor la Zoo. Care sunt animalele care se bucură că ne văd, dar și cele deranjate de prezența vizitatorilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Noi taxe vamale anunțate de Donald Trump. Ce produse sunt vizate acum
Screenshot 2025-09-22 at 13.01.53
Președintele organizației municipale UDMR Brașov, scos cu cătușele dintr-un liceu: de ce a făcut scandal încât a fost nevoie de poliție
DNA-Romania-1
Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov și în județul Galați. Mai mulți liberali vizați într-un dosar de mită și trafic de influență
Cisternă cu acid sulfuric, răsturnată pe DN 1
Cisternă cu acid sulfuric, răsturnată pe DN 1 în județul Brașov. Traficul rutier, deviat pe rute ocolitoare
biserica neagra brasov
Curtea Bisericii Negre din Brașov va fi reabilitată, după 150 de ani. Cum va arăta și când ar urma să fie gata lucrările
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre Elvis: „Nu suporta ideea că sunt cu alt bărbat, a vrut să-l...
Cancan
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Fanatik.ro
La 34 de ani, una dintre cele mai frumoase femei din lume a recunoscut tot despre cariera în televiziune
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Sportivii care au făcut performanțe, deși suferă de o boală cronică. Sunt nume celebre
Adevărul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la...
Playtech
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
Pro FM
Brian May, dezvăluiri despre înstrăinarea de peste 20 de ani de colegul lui de trupă, John Deacon: „Nu ne...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Criză de combustibil în Rusia după loviturile Kievului. Generalul Sîrski: „Se vede pe câmpul de luptă”
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă?
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați la Iași. Cum se transmite...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte dulci pentru superba Catherine Zeta Jones: „La mulți ani, iubirea vieții mele”. Sunt...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...