Românii merg din ce în ce mai rar la dentist. Statisticile recente arată că doar un român din trei ajunge la medic și doar în momentul în care are dureri. Totodată, potrivit cifrelor, patru din 10 români nu au mai fost la stomatolog de mai bine de un an, iar 25% dintre ei recunosc că nu folosesc ața dentară sau apa de gură. „E mai ieftin să previi decât să tratezi”, spun medicii stomatologi.

„Aici avem o rădăcină, care va trebui reconstruită. Am făcut un tratament de canal, am pus un pivot și, după aceea, va fi pus o coroniță pe această lucrare”, îi explică medicul stomatolog pacientei.

Aurica recunoaște că mulți ani a amânat vizitele la dentist din diferite motive, iar acum problemele dentare s-au agravat.

Aurica, pacientă: Bolile pe care le am au făcut să îmi pierd rădăcinile, să mi se tragă gingiile și am ajuns să nu mai am dantură.

Cel mai recent studiu despre sănătatea orală arată că unul din trei romani ajunge la stomatolog abia când are dureri, iar 37% nu au mai fost la stomatolog de peste un an.

Victor Macovei, medic stomatolog: Mulți au rămas traumatizați din cauza durerii și ajung deja când cad sau se mișcă toți dinții. E mai bine să previi decât să tratezi, asta e și mult mai ieftin. Ca să menții totul în regulă, însemnând o dată la șase luni - un an, să faci un detartraj care costă 250-300 de lei, decât să vii fără dantură și te costă mii de euro.

Bărbat: Merg o dată pe an, dar normal ar trebui cam de două ori pe an.

Bărbat: Stomatologia e chiar principală, numai că eu m-am trezit târziu la treaba asta.

Aproape 90% dintre români spun că își spală dinții cel puțin o dată pe zi. Același studiu mai arată și că un sfert dintre ei nu folosesc niciodată ața dentară sau apă de gură.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia