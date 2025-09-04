Angajatorii vor primi 2.250 lei pe lună pentru a încadra în muncă victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care angajatorii care angajează victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane, înregistrate ca șomeri, vor primi o subvenție de 2.250 de lei pe lună. În plus, aceste persoane vor avea acces gratuit la programe de formare profesională.

Principalele măsuri de sprijin și protecție aprobate:

Acces gratuit la programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane;

Acordarea unei subvenții de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri;

Obligația de confidențialitate pentru angajatori privind calitatea de victimă a persoanelor încadrate în muncă;

Menținerea sprijinului financiar acordat angajatorilor, inclusiv în cazul în care încetează măsurile de protecție dispuse prin ordin de protecție.

„În plus, în vederea corelării cadrului legislativ, sunt propuse modificări și completări ale normelor metodologice aferente mai multor legi din domeniul ocupării forței de muncă, care vizează ucenicia la locul de muncă, stagiile pentru absolvenții de învățământ superior și stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților”, a anunţat Ministerul Muncii, într-o postare pe Facebook.

Prin aceste măsuri, Guvernul urmărește îmbunătățirea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, simplificarea procedurilor administrative și încurajarea angajatorilor să devină parte activă în procesul de integrare profesională și socială a persoanelor aflate în dificultate.

Editor : Ș.A.