Arhiepiscopia Argeşului, despre ritualul botezului: "Nu s-a dat niciun ordin să fie interzisă scufundarea copilului în apă"

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului informează că îndrumările privind botezul, pe care le-a transmis în parohii, au ca scop responsabilizarea preoţilor pentru evitarea unor situaţii tragice, nefiind vorba de schimbarea ritualului sau a rânduielilor bisericeşti.

Potrivit unui comunicat transmis duminică, precizările vin în urma unor "interpretări greşite apărute în spaţiul public" referitor la îndrumările transmise personalului clerical din unităţile de cult.

"Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului nu a transmis niciun ordin prin care să fie interzisă afundarea de trei ori a copilului în apa sfinţită din cristelniţă în numele Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Dimpotrivă, în cuprinsul adresei se menţionează că, în conformitate cu prevederile canonice, botezul ortodox se săvârşeşte prin întreită afundare (adică de trei ori), fie că este vorba de adult sau prunc. Îndrumările transmise slujitorilor Sfintelor Altare au caracter de recomandare şi au ca scop strict sporirea responsabilităţii preoţilor în scopul evitării unor situaţii tragice nedorite de nimeni, cunoscând că este mai folositor să prevenim, decât să tratăm", se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Conform aceleiaşi surse, s-a recomandat ca ritualul botezului să fie adaptat situaţiilor speciale, inclusiv atunci când bebeluşul este bolnav sau născut prematur.

"Nu a fost şi nu este vorba de schimbarea ritualului/rânduielii săvârşirii Tainei Sfântului Botez, ci numai de o adecvare cu multă înţelepciune şi răbdare la anumite situaţii pe care le întâlnim în viaţa comunităţii de credincioşi. Botezul se va face prin întreită afundare, cu excepţia situaţiilor de necesitate: când bebeluşul este bolnav sau foarte agitat; când este născut prematur sau când familia în mod expres refuză afundarea; când există alte vulnerabilităţi fizice. Numai pentru aceste situaţii, şi nu ca o regulă generală pentru toate slujbele de Botez, s-a prevăzut ca pruncul să fie introdus de către preot de trei ori în apa sfinţită din cristelniţă, până în zona căilor respiratorii şi apoi să se toarne cu ajutorul mâinii apă sfinţită peste creştetul capului în numele Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt", precizează Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului.

IPS Calinic, arhiepiscopul de Argeș, a trimis o circulară preoților din județ

Arhiepiscopul de Argeş şi Muscel, IPS Calinic, a trimis o circulară preoţilor din judeţ în care le cere precauție în scufundarea celor mici în apa de botez, după incidentul de la Suceava, în care un bebeluş a murit după ce a fost botezat.

De asemenea, preoților fără experiență li se recomandă să nu mai oficieze astfel de evenimente fără să fie asistați de alți colegi.

IPS Calinic, arhiepiscopul de Argeș și Muscel: "Am dat aceste îndrumări ca preotul care nu are siguranță, nu are încredere în el, se îndoiește, neapărat nu el trebuie să facă botezul. Chemi că sunt colegi, vecini, în cuprinsul protopopiatului, și este obligatoriu ca să fii însoțit și ajutat.

Preotul care e solicitat să boteze trebuie neapărat să se dumirească el ce e cu copilul - este sănătos, născut înainte de vreme, cum se manifestă. Unii spun că e copilul pe moarte și-l botează și așa. Păi dacă el e pe moarte și-l botezăm, adică hai să ne grăbim... Cine acceptă așa ceva, grabă această, nu-i de recomandat, Doamne ferește.

Însă, oricum ar fi, tot e pericol cu introducerea capului în apă a copilului. Oricum toată lumea se teme, să știți. Eu m-am temut și mă tem. Decât să mă puneți să fac un botez, mai bine urc munții și fac alpinism".

