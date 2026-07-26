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Autoritățile din sănătate anunță opt cazuri de infecție cu virusul West Nile în doar două luni. Recomandările medicilor

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țânțar
Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarului tigru asiatic. Foto: Guliver/GettyImages
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Opt cazuri de infecţie cu virusul West Nile şi 2 decese au fost înregistrate în intervalul 3 iunie - 23 iulie, conform datelor transmise de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP).

„În sezonul 2026, în perioada 03.06.2026-23.07.2026 au fost înregistrate 8 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 5 cazuri confirmate şi 3 cazuri probabile. S-au înregistrat 2 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidităţi”, anunţă INSP.

Cazurile s-au înregistrat la următoarele grupe de vârstă: un caz la grupa 20 - 29 de ani, două cazuri la grupa 30 - 39 de ani, un caz la grupa 40 - 49 de ani, unul la grupa 50 - 59 de ani, 2 cazuri la categoria 70 - 79 de ani şi unul la o persoană de peste 80 de ani.

Au fost afectaţi 4 bărbaţi şi 4 femei, 4 dintre pacienţi provenind din mediul urban şi 4 din mediul rural.

În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (1), Botoşani (1), Cluj (1), Iaşi (1), Mureş (1), Suceava (2) şi în municipiul Bucureşti (1). Pacienţii decedaţi erau din judeţele Argeş şi Suceava.

Recomandări pentru populaţie

- să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi,

- să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor,

- să utilizeze substanţe insecticide în locuinţă/în jurul locuinţei,

- să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre),

- să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei,

- să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.

Editor : I.B.

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