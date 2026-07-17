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Trei cazuri de infecţie cu West Nile, un deces în prima jumătate a lunii iulie. Care sunt recomandările medicilor

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tantarul tigru
Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarului tigru asiatic Foto: Profimedia Images
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Din articol
Recomandări pentru populaţie

Trei cazuri de infecţie cu virusul West Nile şi un deces au fost înregistrate în prima jumătate a lunii iulie, conform datelor Institutului Naţional de Sănătate Publică.

„În sezonul 2026, în perioada 03.06.2026-16.07.2026 au fost înregistrate 3 cazuri de infecţie cu virusul West Nile. S-a înregistrat un deces.”, conform INSP.

Cazurile s-au înregistrat la grupa de vârstă 20-29 ani (1 caz) şi 70-79 ani (2 cazuri).

Cazurile au fost consemnate în judeţele Argeş, Iaşi şi Suceava. Pacientul din judeţul Argeş a decedat în urma infectării cu virusul.

Recomandări pentru populaţie

  • - să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi,
  • - să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor,
  • - să utilizeze substanţe insecticide în locuinţă/in jurul locuinţei,
  • - să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre),
  • - să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei,
  • - să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.

Editor : Sebastian Eduard

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