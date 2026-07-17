Trei cazuri de infecţie cu West Nile, un deces în prima jumătate a lunii iulie. Care sunt recomandările medicilor Data publicării: 17.07.2026 14:33 Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarului tigru asiatic Foto: Profimedia Images Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol Recomandări pentru populaţie Trei cazuri de infecţie cu virusul West Nile şi un deces au fost înregistrate în prima jumătate a lunii iulie, conform datelor Institutului Naţional de Sănătate Publică. „În sezonul 2026, în perioada 03.06.2026-16.07.2026 au fost înregistrate 3 cazuri de infecţie cu virusul West Nile. S-a înregistrat un deces.”, conform INSP.Cazurile s-au înregistrat la grupa de vârstă 20-29 ani (1 caz) şi 70-79 ani (2 cazuri).Cazurile au fost consemnate în judeţele Argeş, Iaşi şi Suceava. Pacientul din judeţul Argeş a decedat în urma infectării cu virusul.Recomandări pentru populaţie- să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi,- să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor,- să utilizeze substanţe insecticide în locuinţă/in jurul locuinţei,- să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre),- să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei,- să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer. Editor : Sebastian Eduard Etichete: statistici west nile tantar isp Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Rusia și-a pus forțele nucleare „în alertă maximă”. Anunț făcut de consilierul lui Putin... 3 Zelenski, surprins de Ziua Franţei în timp ce rupe capacul de la sticla de plastic. Val... 4 MAE de la Moscova îi îndeamnă pe ruși să ţină cont de faptul că „R. Moldova nu mai este o... 5 Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...