Trei cazuri de infecţie cu West Nile, un deces în prima jumătate a lunii iulie. Care sunt recomandările medicilor

Trei cazuri de infecţie cu virusul West Nile şi un deces au fost înregistrate în prima jumătate a lunii iulie, conform datelor Institutului Naţional de Sănătate Publică.

„În sezonul 2026, în perioada 03.06.2026-16.07.2026 au fost înregistrate 3 cazuri de infecţie cu virusul West Nile. S-a înregistrat un deces.”, conform INSP.

Cazurile s-au înregistrat la grupa de vârstă 20-29 ani (1 caz) şi 70-79 ani (2 cazuri).

Cazurile au fost consemnate în judeţele Argeş, Iaşi şi Suceava. Pacientul din judeţul Argeş a decedat în urma infectării cu virusul.

Recomandări pentru populaţie

- să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi,

- să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor,

- să utilizeze substanţe insecticide în locuinţă/in jurul locuinţei,

- să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre),

- să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei,

- să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.

Editor : Sebastian Eduard