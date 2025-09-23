Live TV

Budăi: Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită. Argumentele PSD au învins orgoliile politice

alimente de bază
Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită, a anunțat deputatul PSD Marius Budăi. „Argumentele de bun simț exprimate de PSD în cadrul dialogului din coaliție au triumfat în fața orgoliilor politice mărunte”, a adăugat fostul ministru al Muncii.

„Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază va fi prelungită! Argumentele de bun simț exprimate de PSD în cadrul dialogului din Coaliție au triumfat în fața orgoliilor politice mărunte! Chiar dacă facem parte dintr-o guvernare incomodă, important este să ne luptăm pentru ceea ce este în interesul celor care ne-au votat! ”, a scris Marius Budăi, marți pe Facebook.

Social-democratul a mai spus că, alături de colegii din PSD, a acționat „pe toate canalele oficiale și neoficiale pentru a obține acest succes important pentru românii cu venituri mici și medii”.

„Este un rezultat bun pentru cetățeni!”, a conchis Budăi.

Liderii coaliției au discutat, pentru mai bine de două ore, cu președintele Nicușor Dan. La întâlnirea de la Palatul Cotroceni, premierul Ilie Bolojan a reclamat că nu are susținere în reformele pe care le propune, au declarat surse politice.  Ulterior, coaliția a început noi negocieri cu mai mulți reprezentanți ai partidelor, la Palatul Victoria, și ar fi decis continuarea plafonării pentru alimentele de bază până în martie 2026.

