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Video „Bursa de prezență”, un proiect de lege controversat care ar putea modifica alocațiile copiilor. Cine pierde și cine primește mai mult

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elevi captura digi24
Foto: Captură Digi24
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Legea care prevede condițiile pentru acordarea alocațiilor pentru copii s-ar putea schimba. Un proiect aflat acum în dezbatere condiționează suma primită de prezența la școală a copilului. Cei care merg la ore și au nota 10 la purtare ar putea primi 60 de lei în plus în fiecare lună. În schimb, cei care chiulesc ar avea alocațiile reduse la 100 de lei. Legea a stârnit deja controverse.

Proiectul inițiat de cei de la UDMR și semnat de parlamentari de la mai multe partide se află acum în comisiile de specialitate și presupune că alocațiile celor între 3 și 18 ani vor fi reduse de la 292 de lei la 100 de lei, însă în schimb prin acest proiect se includ anumite burse, relatează Amalia Dobre, jurnalistă Digi24.

Vorbim de „bursa de prezență”, care ar avea o valoare de minim 250 de lei. Se spune minim 250 de lei pentru că, potrivit proiectului, suma se va indexa în funcție de rata inflației. De asemenea, același proiect prevede și faptul că pentru preșcolari, pentru copiii de grădiniță, se introduce și bursa socială, de care ei nu beneficiază în prezent, o sumă de 300 de lei.

Inițiatorii proiectului spun că preșcolarii ar beneficia așadar chiar cu o alocație tăiată la 100 de lei, de o sumă totală din partea statului de aproximativ 650 de lei. De unde această sumă? 100 de lei alocația tăiată, 250 de lei bursa de prezență și alți 300 de lei bursa socială.

Totuși, sunt și câteva condiții care trebuie îndeplinite atât de preșcolari, cât și de elevi. Vorbim de faptul că în acest proiect apare faptul că cei care vor obține această bursă de prezență trebuie să frecventeze cursurile, să nu aibă absențe și, de asemenea, să aibă calificativul Foarte Bine sau nota 10 la purtare.

Acest proiect este încă în comisiile de specialitate și urmează să fie dezbătut și mai apoi să ajungă în plen la vot, și la Camera Deputaților, și la Senat. Deocamdată este doar o propunere.

Editor : Liviu Cojan

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