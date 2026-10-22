Un elev a fost tăiat cu un cuțit de către un coleg de 13 ani într-o școală din Chișinău

Un elev de 14 ani a fost rănit la mână, după ce ar fi fost atins cu lama unui cuțit în timpul unui conflict izbucnit între doi minori într-o instituție de învățământ din Chișinău. Cazul a avut loc joi, iar Poliția din Republica Moldova a inițiat o anchetă.

Potrivit informațiilor preliminare, relatează Inspectoratul General al Poliției de peste Prut, conflictul s-ar fi iscat între doi elevi de 13 ani.

Unul dintre aceștia ar fi scos un obiect ascuțit și s-ar fi îndreptat spre celălalt, iar în acel moment un al treilea elev ar fi fost atins accidental cu lama cuțitului, transmite TVRMoldova.

Minorul rănit a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului, inclusiv modul în care cuțitul a ajuns în posesia minorului.

Editor : A.R.