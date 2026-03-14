Câți ani se scad din vârsta de pensionare pentru Grupa I de muncă. Ce perioade de vechime sunt recunoscute de Casa de Pensii

Grupele de muncă continuă să influențeze drepturile de pensie pentru numeroși români, chiar dacă sistemul care le reglementa a fost modificat în urmă cu mai bine de două decenii. Încadrarea posturilor în funcție de condițiile în care era desfășurată profesia, recunoașterea vechimii și sporurile acordate pentru mediile de lucru dificile sau periculoase rămân elemente esențiale atunci când se stabilește momentul ieșirii la pensie și nivelul veniturilor obținute după retragerea din activitate. În practică, aceste perioade pot avea un impact important atât asupra vârstei la care o persoană poate părăsi piața muncii, cât și asupra cuantumului drepturilor acordate în sistemul public.

Reducerea vârstelor standard de pensionare pentru stagiile de cotizare realizate în grupa I, grupa a II-a, condiţii deosebite şi condiţii speciale de muncă, se acordă numai pentru stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii.

Ce înseamnă Grupa I de muncă și de ce contează la pensie

Grupa I de muncă reprezintă una dintre încadrările prevăzute de vechea legislație a muncii din România pentru salariații care își desfășurau activitatea în condiții deosebit de grele, periculoase sau nocive pentru sănătate. Deși acest sistem nu mai este în vigoare în forma sa inițială, efectele lui continuă să fie importante și recunoscute, mai ales în ceea ce privește stabilirea dreptului la pensie.

Această categorie este rezervată angajaților care au fost (sau încă mai sunt) expuși în mod constant unor factori de risc majori, precum substanțe toxice, temperaturi extreme, radiații, zgomot intens, vibrații puternice sau pericol ridicat de accidentare. În multe cazuri, era vorba despre persoane care lucrau în subteran, în industrie grea sau în medii în care sănătatea putea fi afectată în mod serios după ani întregi de activitate.

Cine putea fi încadrat în Grupa I de muncă

Locurile de muncă, după condiţiile în care s-a desfăşurat activitatea, se împart în trei grupe în raport cu influenţa factorilor nocivi asupra organismului, solicitarea fizica şi neuropsihica sau periculozitatea, după cum urmează:

grupa I de muncă, în care se încadrează locurile de muncă cu condiţii foarte vătămătoare, foarte grele sau foarte periculoase;

grupa a II-a de muncă, în care se încadrează locurile de muncă cu condiţii vătămătoare, grele sau periculoase;

grupa a III-a de muncă, în care se încadrează celelalte locuri de muncă.

Stabilirea locurilor de muncă care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face pe baza criteriilor şi de către organele prevăzute prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.

Exemple de activități încadrate în Grupa I

activitățile desfășurate în subteran, precum cele din mine sau lucrările de construcție a tunelurilor și galeriilor;

munca în depozitele de explozivi din sectorul minier;

activitatea desfășurată în instalațiile tehnologice ale centralelor nucleare;

operațiuni de prelucrare a rocilor sau producția de materiale de construcții, inclusiv fabricarea cărămizilor;

activitatea scafandrilor și a personalului care lucra permanent sub apă, în condiții de suprapresiune;

producerea sau manipularea substanțelor explozive, toxice ori a munițiilor;

activități care implicau utilizarea sau manipularea mercurului;

munca personalului operativ care asigura dirijarea și controlul traficului aerian civil,

Importanța Grupei I de muncă este legată în principal de beneficiile acordate angajaților care au lucrat în astfel de condiții. Una dintre cele mai cunoscute consecințe este reducerea vârstei de pensionare. În plus, perioada lucrată în această categorie poate fi valorificată avantajos la calculul vechimii în muncă, ceea ce influențează direct drepturile de pensie.

Sistemul de încadrare în Grupa I și Grupa a II-a a fost eliminat începând cu anul 2001, fiind înlocuit cu noțiunile de „condiții deosebite” și „condiții speciale de muncă”. Chiar și așa, anii lucrați anterior în baza vechilor reglementări nu au fost pierduți. Aceștia continuă să fie luați în calcul la stabilirea pensiei, potrivit documentelor care atestă încadrarea salariatului în acea categorie. În practică, încadrarea în Grupa I trebuie dovedită prin acte emise de angajator sau deținute în arhivele instituțiilor competente.

Ce perioade de vechime sunt recunoscute de Casa de Pensii

Sporuri de vechime în muncă

Pentru fiecare an efectiv lucrat în locurile de muncă încadrate în grupele I şi II se acordă următoarele sporuri de vechime în munca:

a) 6 luni pentru cei care au lucrat în locurile de muncă din grupa I;

b) 3 luni pentru cei care au lucrat în locurile de muncă din grupa a II-a.

Condiții de acordare

Perioadele suplimentare la vechimea în muncă pentru perioadele de activitate desfășurate în locuri de muncă încadrate în fostele grupe I şi a II a de muncă (anterior datei de 1 aprilie 2001) se acordă doar dacă persoana în cauză a lucrat efectiv cel puţin 5 ani în aceste condiții de muncă, echivalentul acestei perioade 100% din timp.

Perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru aceste condiții de muncă constituie stagiu de cotizare necontributiv în condiţii normale de muncă.

Perioadele suplimentare pentru activitatea desfășurată în locuri de muncă în condiții speciale/deosebite de muncă, după data de 1 aprilie 2001, se acordă la realizarea unui stagiu de cotizare de minimum un an împlinit în aceste condiţii de muncă. (Perioada suplimentară acordată pentru aceste condiții de muncă constituie stagiu de cotizare necontributiv în condiţii normale de muncă.)

Pentru perioadele de activitate desfășurate în grupa I de muncă (anterior datei de 1aprilie 2001):

se acordă o perioada suplimentara de 6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I de muncă, doar dacă persoana în cauză a realizat cel puţin 5 ani în grupele I și/sau II de muncă, echivalentul acestei perioade 100% din timp.

Exemplu de calcul pentru perioada lucrată în Grupa I de muncă

Când activitatea în Grupa I de muncă nu a fost desfășurată 100% din timpul de lucru, perioada luată în calcul pentru reducerea vârstei de pensionare și pentru vechimea suplimentară se stabilește proporțional.

Exemplu ipotetic: Dacă o persoană a lucrat 15 ani în Grupa I de muncă, dar numai 80% din programul de lucru s-a desfășurat în aceste condiții, perioada recunoscută nu este de 15 ani, ci se calculează proporțional. Astfel, se consideră echivalentul perioadei lucrate 100% în condițiile Grupei I.

Calculul ipotetic este următorul: 15 ani × 80% = 12 ani. Prin urmare, în evidențele sistemului public de pensii, cei 15 ani lucrați în proporție de 80% în aceste condiții sunt considerați echivalentul a 12 ani lucrați integral în Grupa I de muncă. (Restul perioadei reperezintă stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă).

Același mod de calcul este utilizat și pentru persoanele care au desfășurat activitate în Grupa a II-a de muncă. Dacă activitatea în aceste condiții nu a fost realizată pe întreaga durată a programului de lucru, perioada recunoscută se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Avantajele celor care au lucrat în Grupa I

Perioadele lucrate în condiții diferite de muncă (fosta Grupa I) sunt considerate mai solicitante și sunt tratate distinct în sistemul de pensii. Principalele beneficii sunt:

Reducerea vârstei standard de pensionare

Persoanele care au lucrat mai mulți ani în aceste condiții pot ieși la pensie mai devreme decât vârsta standard prevăzută de lege. Reducerea depinde de numărul anilor lucrați în Grupa I și se aplică doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare contributiv prevăzut de lege în raport de data nașterii persoanei în cauză. Astfel, pentru:

2 ani lucrați - reducere de 1 an;

3 ani lucrați - reducere de 1 an și 6 luni;

4 ani lucrați - reducere de 2 ani;

5 ani lucrați - reducere de 2 ani și 6 luni;

6 ani lucrați - reducere de 3 ani;

7 ani lucrați - reducere de 3 ani și 6 luni;

8 ani lucrați - reducere de 4 ani;

9 ani lucrați - reducere de 4 ani și 6 luni;

10 ani lucrați - reducere de 5 ani;

11 ani lucrați - reducere de 5 ani și 6 luni;

12 ani lucrați - reducere de 6 ani;

13 ani lucrați - reducere de 6 ani și 6 luni;

14 ani lucrați - reducere de 7 ani;

15 ani lucrați - reducere de 7 ani și 6 luni;

16 ani lucrați - reducere de 8 ani;

17 ani lucrați - reducere de 8 ani și 6 luni;

18 ani lucrați - reducere de 9 ani;

19 ani lucrați - reducere de 9 ani și 6 luni;

20 de ani lucrați – reducere de 10 ani.

Important: Reducerea se aplică doar dacă persoana a realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, iar perioada trebuie să fie efectiv lucrată în aceste condiții și dovedită prin documente. (Valorile provin din tabelul nr. 2 din Legea nr. 263/2010/ CNPP)

Număr suplimentar de puncte pentru pensie

Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează:

a) 0,25 puncte pentru fiecare lună în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, potrivit legii;

b) 0,50 puncte pentru fiecare lună în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii.

Cum se calculează pensia pentru cei care au lucrat în Grupa I de muncă

Persoanele care au lucrat în ceea ce era cunoscut drept Grupa I de muncă pot beneficia de anumite avantaje la stabilirea pensiei. Deși această clasificare a fost eliminată din legislația muncii în 2001, perioadele lucrate anterior în astfel de condiții continuă să fie recunoscute de Casa Națională de Pensii Publice.

Calculul pensiei pentru aceste persoane se face, în esență, după aceleași reguli aplicate tuturor contribuabililor din sistemul public, însă anii lucrați în condiții grele pot influența atât vârsta de pensionare, cât și stagiul de cotizare luat în calcul.

Formula generală de calcul a pensiei

În sistemul public, pensia se stabilește pe baza punctajului acumulat de fiecare salariat pe parcursul carierei. Formula de calcul este: Pensia = punctajul mediu anual × valoarea punctului de pensie.

Punctajul anual se calculează raportând venitul brut realizat de angajat la salariul mediu brut pe economie din anul respectiv. Totalul punctelor obținute de-a lungul activității profesionale este împărțit la stagiul complet de cotizare pentru a rezulta punctajul mediu anual. Acest punctaj este apoi înmulțit cu valoarea punctului de pensie stabilită prin lege. (În 2025, valoarea punctului de referinţă a fost de 81 de lei)

