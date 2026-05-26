Radu Miruță anunță că lucrează pentru ca noua lege a salarizării să nu afecteze negativ militarii: „Așteptările sunt mari”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță că lucrează pentru ca noua lege a salarizării să nu afecteze negativ militarii. „Știu foarte bine că așteptările sunt mari și înțeleg aceste așteptări”

Ministrul MapN, Radu Miruță, a anunțat că împreună cu o echipă din minister lucreaza ca noua lege a salarizării să nu ducă la scăderea venturilor militarilor. „Vocea militarilor, a rezerviștilor și a civililor care își servesc țara trebuie să fie corect reprezentată în acest proces”, spune el.

„Împreună cu colegii din MApN lucrăm în aceste zile pentru ca ceea ce se propune în noua lege a salarizării unitare să nu scadă veniturile actuale pentru militari, să vedem ce posibilități de creștere există, să corectăm din inechități, să facem sistemul militar atractiv”, a spus ministrul.

„Știu foarte bine că așteptările sunt mari și înțeleg aceste așteptări”.

„Dar mă știți: sunt un om onest și nu vând iluzii.

În cele aproape șase luni de când sunt ministru al Apărării, am corectat ceea ce s-a putut corecta imediat. Pentru problemele mari, de sistem, mai sunt însă pași de făcut, pași care țin atât de o voință politică comună, cât și de realitatea bugetară a țării. Nu putem promite ceea ce nu poate fi făcut, dar putem munci serios pentru ceea ce este corect și sustenabil”.

Radu Miruță este de părere că, dacă se găsesc bani de creșteri salariale pentru alte familii ocupaționale, trebuie să se găsească și pentru militari!

„Vă asigur că, în aceste zile, o echipă de profesioniști din minister analizează atent toate propunerile și formulează soluții care să răsplătească pe merit oamenii care muncesc. Au tot sprijinul meu pentru ca vocea militarilor, a rezerviștilor și a civililor care își servesc țara să fie corect reprezentată în acest proces.

Pentru mine, miza este simplă: să construim un sistem mai echitabil, mai clar și mai respectuos față de oamenii care poartă uniforma statului român”, spune Miruță..

