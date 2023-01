Câți bani economisește o familie care s-a mutat de la oraș la sat

Scumpirea vieții de la oraș i-a făcut pe mulți români să-și reevalueze prioritățile în ultimul an. Fie că vorbim despre un oraș mic sau mare, problemele sunt aceleași. Iar soluțiile ar putea veni din zona rurală, unde cheltuielile sunt mai mici. Însă munca e mai multă.

Familia Botiz locuiește în satul Groși. Raluca s-a mutat aici în urmă cu 4 luni, după ce a decis sa renunțe la traiul tot mai costisitor din Baia Mare. Și-a înscris fetița la școala din localitate și muncește de acasă. Astfel, a eliminat de la început cheltuielile mari cu combustibilul.

Raluca Botiz: Am ales și pentru reducerea cheltuielilor, pentru că la apartament cheltuielile erau deja destul de mari. Am ales să vindem tot ce am avut în oraș și am cumpărat aici o casă.

Reporter: A meritat investiția?

Raluca Botiz: Absolut, da.

Raluca nu se mai trezește cu gândul că trebuie să facă naveta într-un trafic infernal, iar piața locală, cu produse autohtone și prețuri mai mici ca la oraș este aproape. Cu tot cu mâncare, familia Botiz economisește într-o lună peste o mie de lei, față de ce cheltuia în oraș.

Raluca Botiz: Am redus undeva la 600-700 de lei pe combustibil. Deci, per total, dacă punem în calcul și mâncarea și celelalte produse, pe lună iese undeva la 1300 de lei economie.

Raluca spune că a făcut alegerea vieții. Copilul e fericit și are parte acum de o copilărie ca pe vremuri, la bunici.

Anastasia, fetița familiei Botiz: Îmi place mai mult la țară.

Reporter: Ce îți place cel mai mult aici, la țară?

Anastasia: Oamenii și copii.

Reporter: Te înțelegi bine cu toată lumea? Și la școală cum e?

Anastasia: Bine.

Reporter: Nu ți-e dor de oraș?

Anastasia: Nu.

Reporter: Și ce faci în timpul liber, după ore?

Anastasia: Mă duc pe afară, mă joc cu pisica.

Familia Botiz nu e singura care a părăsit orașul pentru sat. Localitatea Groși se afla la doar 5 kilometri de Baia Mare. În ultimele luni, numărul locuitorilor de aici a crescut cu 500.

Ciprian Benea este lector la universitatea Oradea și în 2020 s-a mutat împreună cu soția în Lăzăreni, o comună aflată la 20 de km de Oradea. Și în cazul lor cheltuielile s-au redus simțitor de la mutarea în mediul rural.

Ciprian Benea: Nu-i așa monetarizată viața la sat. E mai bazată direct pe ce îți dă natura, sigur că trebuie să lucrezi, dar și dacă nu lucrezi pământul, poți să faci economii mari. Să iei hainele, de exemplu. La oraș nu-ți permiți să mergi oricum, aici poți pe uliță.

Casa părintească a soțului a devenit noul cămin al cuplului. Acum, îi cresc aici și cei doi gemeni.

Reporter: Cheltuielile mă gândesc că sunt mult mai mici aici decât la oraș.

Leontina Benea: Oho, incomparabil! Mai ales cu scumpirile de după pandemie.

Numărul romanilor care se mută de la oraș la sat crește de la an la an. Preferate sunt satele sau comunele din apropierea municipiilor.

Editor : G.M.