Ce rase de câini sunt considerate periculoase și trebuie declarate la poliție. Sancțiunile pentru proprietarii care nu respectă legea

Data publicării:
Rase de câini considerate periculoase. Foto Getty Images
Rase de câini considerate periculoase.
Ce rase de câini sunt considerate periculoase Obligațiile deținătorilor de câini Documente obligatorii pentru deținătorii de câini agresivi Contravenții și amenzi prevăzute de lege Serviciul de evaluare, încadrare și înregistrare a câinilor periculoși

Deținerea anumitor rase de câini presupune obligații legale stricte, menite să garanteze siguranța publică. Legislația în vigoare stabilește, în mod expres, care categorii de câini trebuie declarate la poliție, ce documente trebuie depuse de proprietari și ce sancțiuni se aplică în cazul nerespectării acestor prevederi.

Deținerea unui câine din rase considerate periculoase nu este doar o alegere personală, ci și o responsabilitate legală majoră. Respectarea condițiilor de securitate și asigurarea documentelor necesare nu sunt simple formalități, ci măsuri esențiale pentru siguranța comunității.

Ce rase de câini sunt considerate periculoase

Ordonanța de Urgență nr. 55/2002 reglementează regimul de deținere al câinilor periculoși și agresivi. Astfel, legiuitorul a clasificat câinii pe două mari grupuri: câini periculoşi şi câini agresivi.

Prin câini periculoși se înțelege câinii aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:

  • categoria I: câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor;
  • categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.

Prin câini agresivi se înțelege:

  • a) orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;
  • b) orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.
  • a) orice câine care atacă sau mușcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine;
  • b) orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecție și pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a mușcat o persoană.

Obligațiile deținătorilor de câini

Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
  • b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  • c) să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei.

Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor au obligația să înregistreze câinii la Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, și să inscripționeze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul "Câine periculos" sau, după caz, "Câine agresiv", printr-o plăcuță având dimensiunile de cel puțin 15 x 25 cm.

Accesul câinilor în spațiul public

Accesul câinilor în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum și în alte locuri publice, cu excepția drumurilor publice și a căilor de acces către acestea, este interzis.

Accesul câinilor în părțile comune ale imobilelor în care sunt deținuți, pe drumurile publice și pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în zgardă și lesă sau ham de către proprietar ori de către deținătorul temporar.

Câinii din categoria I: câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor, indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizați. Sterilizarea câinilor va fi confirmată în carnetul de sănătate de către medicul veterinar care a efectuat intervenția.

Documente obligatorii pentru deținătorii de câini agresivi

Proprietarii de câini agresivi au obligația să depună la sediul poliției în a cărei rază este situat imobilul în care este deținut câinele o adeverință în fotocopie, eliberată de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute, precum și o declarație pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

  • a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
  • b) efectuarea vaccinării antirabice și a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  • c) efectuarea sterilizării câinilor;
  • d) existența unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii.

Contravenții și amenzi prevăzute de lege

Neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, dacă atacul a avut loc, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Introducerea în țară sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute drept periculoase constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum și de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Ridicarea câinilor în vederea confiscării se face de către poliție, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. Câinii vor fi cazați în adăposturile Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în vederea plasării lor în grija organizațiilor pentru protecția animalelor, care vor proceda conform reglementărilor proprii.

Constituie contravenții următoarele fapte:

  • Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic. Amenda în acest caz poate fi între 100 și 500 de lei.
  • neanunțarea la poliție a pierderii sau a decesului câinilor periculoși de către proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare. Amenda în acest caz poate fi între 100 și 500 de lei.
  • Nerespectarea obligațiilor precum înregistrarea/obligațiile deținerii câinilor prevăzuți în această categorie. Amenda în acest caz poate fi între 500 și 1.500 de lei.
  • Nerespectarea obligațiilor privind anunțarea, prezentarea, dresajul, reproducerea, sterilizarea, organizarea și participarea la lupte între câini etc. Amenda în acest caz poate fi între 500 și 1.500 de lei.
  • Nerespectarea prevederilor privind accesul câinilor în spații publice, obligații privind botnița/lesa etc. Amenda în acest caz poate fi între 1.500 și 3.000 de lei.
  • Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferință nejustificată ori îl provoacă la reacții agresive constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii poliției sanitare veterinare și de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Nu constituie infracțiune faptele prevăzute de ordonanță de urgență dacă victima actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de câine ori dacă intervenția câinelui a fost determinată de apărarea proprietarului sau a deținătorului temporar, victimă iminentă a unei infracțiuni de violență săvârșite împotriva sa.

Serviciul de evaluare, încadrare și înregistrare a câinilor periculoși

Serviciul constă în evaluarea, încadrarea și înregistrarea câinilor periculoși in Registrul de Evidenta al Cainilor Periculosi, Agresivi si Utilitari (RECPAU), urmate de emiterea și eliberarea adeverinței aferente, conform OUG nr. 55/2002, care trebuie apoi prezentata de proprietarul/detinatorul temporar la cainelui periculos la unitatea de politie in raza careia este situat imobilul in care este detinut cainele.

Beneficiar este orice proprietar sau deținător temporar de câini. Condiții privind vârsta câinelui evaluat:

  • în mod obișnuit, nu sunt evaluați câinii sub 6 luni, din motive de rigoare profesională;
  • excepție: câinii sub 6 luni pot fi evaluați dacă beneficiarul prezintă Acte de Origine recunoscute de AChR.

