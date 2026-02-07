Live TV

Statele Unite ale lui Trump: lista tuturor lucrurilor pe care președintele american vrea să le boteze cu numele său

Trump International Hotel din Las Vegas Foto: Profimedia
Eforturile președintelui american Donald Trump de a redenumi Aeroportul Washington Dulles și Gara Penn din New York după el însuși sunt doar cel mai recent exemplu al dorinței sale de a-și lăsa amprenta personală în toată America, scrie Axios într-un articol care prezintă succint lista de instituții, clădiri și programe cărora vrea să le aplice ștampila cu numele său.

Donald Trump, mai mult decât orice alt președinte anterior, a făcut din propria identitate un punct central al administrației sale, denumind clădirile și programele guvernamentale în același mod în care a procedat cu imperiul său de afaceri și cu produsele promoționale din campania electorală.

Redenumirea clădirilor din Washington

Pe lângă redenumirea Centrului Kennedy, centrul cultural național al SUA (John F. Kennedy Center for the Performing Arts), care ar necesita încă o lege a Congresului, Institutul American pentru Pace a fost redenumit Institutul Donald J. Trump pentru Pace. Ambele entități recent redenumite sunt menite să onoreze munca președintelui în timpul celui de-al doilea mandat, potrivit Casei Albe.

Kennedy Center for the Performing Arts
Centrul John F. Kennedy pentru Arte Performative Foto Carol M. Highsmith via Wikimedia Commons

Oficialii Casei Albe – și Trump însuși – au susținut, de asemenea, că acesta a jucat un rol esențial în conservarea ambelor instituții, care, potrivit lor, se confruntau cu dificultăți sub administrațiile anterioare.

Următorul pas ar putea fi asocierea numelui lui Trump cu noul stadion Washington Commanders.

Permise pentru parcurile naționale

În noiembrie, Departamentul de Interne a prezentat permisul pentru parcurile naționale America the Beautiful 2026, care prezintă o imagine alăturată a lui George Washington și Trump pentru a comemora 250 de ani de la înființarea Americii. Un grup de militanți pentru conservarea mediului a dat în judecată administrația, susținând că plasarea chipului președintelui pe permis încalcă legea federală.

Conform Legii federale din 2004 privind îmbunătățirea recreerii pe terenurile federale, permisul trebuie să prezinte câștigătorul unui concurs anual de fotografie organizat de Fundația Parcurilor Naționale — un program care a generat milioane de dolari pentru gestionarea terenurilor publice.

Procesul a avut loc la scurt timp după ce Trump a anunțat intrarea gratuită în parcurile naționale de ziua lui — care este și Ziua Drapelului — eliminând în același timp gratuitatea oferită anterior de ziua Martin Luther King Jr. și Juneteenth (o fuziune între cuvintele „June” și „nineteenth, este o sărbătoare federală în Statele Unite, marcată anual pe 19 iunie, când se marchează sfârșitul sclaviei în America, n.r.).

Conturile Trump

Administrația începe să proceseze cererile părinților cu copii născuți între 2025 și 2028 pentru a primi 1.000 de dolari de la Departamentul Trezoreriei, care vor fi depuși în „conturile Trump”. Planul face parte din efortul mai amplu al lui Trump de a atrage mai mulți americani pe piața de valori și de a promova ideea de bogăție accesibilă pentru americanii cu venituri mai mici — permițându-i, în același timp, să promoveze inițiativa ca o realizare personală.

Administrația afirmă că conturile de economii și investiții cu avantaje fiscale sunt destinate creării de „fonduri fiduciare” pentru fiecare copil american eligibil.

Solicitanții utilizează formularul IRS 4547 — o referință la faptul că Trump este al 45-lea și al 47-lea președinte.

Trump formally reveals TrumpRx
Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, în timpul unui eveniment de lansare a „TrumpRx”, un site web pentru achiziționarea de medicamente cu prescripție medicală la preț redus. Foto: Profimedia

Citește și:

Trump lansează un site cu numele său: zeci de medicamente, promise la prețuri cu până la 80% mai mici

Cardul Trump Gold

Administrația Trump a început să accepte anul trecut cereri pentru noul card Trump Gold al președintelui, care accelerează procesarea cererilor de imigrare pentru solicitanții care plătesc o taxă de 15.000 de dolari către Departamentul Securității Interne și contribuie cu încă 1 milion de dolari dacă sunt aprobați.

Cardul prezintă imaginea lui Trump alături de imagini ale Statuii Libertății și ale unui vultur pleșuv.

Administrația a urmărit simultan politici de limitare a dreptului de ședere pentru refugiați, solicitanții de azil și persoanele cu venituri mici.

Moneda Trump

Departamentul Trezoreriei a făcut planuri pentru o monedă de 1 dolar cu imaginea lui Trump pentru a marca 250 de ani de la înființarea Statelor Unite. Criticii au pus sub semnul întrebării dacă legile existente permit utilizarea pe monede a imaginilor președinților în viață, dar Monetăria Statelor Unite a continuat oricum cu proiectarea monedei.

Echipament militar Trump

Trump_Battleship-poster-defiant-hi-res-2048x1229
Foto: goldenfleet.navy.mil

La sfârșitul anului trecut, guvernul a anunțat o nouă serie de nave de război „clasa Trump”, parte a eforturilor președintelui de a moderniza flota navală.

Conceptul artistic include o imagine a lui Trump ridicând pumnul, inscripționată pe partea din spate a navei.

Anunțul a urmat dezvăluirii, la începutul anului trecut, a unui nou avion de vânătoare, denumit F-47 (Trump este al 47-lea președinte).

Programele Trump

Pe lângă toate schimbările oficiale de denumire, membrii cabinetului și sectorul privat au început să se refere în mod informal la o serie de programe cu marca Trump.

Oficialii au numit „copiii Trump” copiii care s-ar putea naște în urma unei inițiative de reducere a costurilor tratamentelor de fertilitate.

Există informații că mai mulți afaceriști din domeniul construcțiilor lucrează la un plan pentru o nouă clasă de „case Trump” ieftine.

