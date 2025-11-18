Live TV

De la 25.000 la 220.000 lei lunar: cum a ajuns Prefectura Capitalei să plătească de aproape nouă ori mai mult pentru chirie

Data publicării:
sediu prefectura capitalei prefectura bucuresti
Sediul Prefecturii Capitalei. Inquam Photos / Octav Ganea

Prefectul Capitalei Andrei Nistor a anunțat, marți. că a fost trimis la sediul instituţiei Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) pentru verificări asupra contractului de chirie, care a fost semnat cu RA-APPS pentru suma de 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, însă facturile primite au depăşit de fiecare dată 140.000 de lei. Pe urmă, a adăugat Nistor, au fost primite facturi de 160.000 de lei, iar în vară a fost primit un act adiţional pentru suma de 220.000 de lei, pe care fostul prefect nu l-a semnat. 

„A fost trimis Corpul de Control al MAI la Prefectura București pentru verificări asupra contractului de chirie. Mă bucur ca s-a întâmplat, sper să ne susțină în demersurile noastre de a rezolva problema spațiului în care își desfășoară activitatea Prefectura”, a scris Andrei Nistor, marți pe Facebook.

Prefectul Capitalei a explicat și contextul:

  • „În 1994 a fost stabilit prin lege că sediul Prefecturii este în actualul sediu al PMB, cu titlu gratuit (să reținem acest termen pentru ceea ce urmează). Când au început lucrările de consolidare la PMB, Prefectura a fost mutată la Piața Presei Libere. Când PMB a revenit în sediul actual, surpriză, noua compartimentare nu mai permitea și relocarea Prefecturii.
  • În 2022, fostul prefect Greblă decide semnarea unui contract cu RA-APPS pentru închirierea spațiului din Batiștei 13 (fosta Ambasadă a SUA). Decizie justificată, având în vedere condițiile fostului spațiu. Justificarea însă se cam oprește aici. Contractul a fost semnat pe 25.000 de lei lunar, plus utilități, cu toate că legea spune clar că Primăria trebuie să puna un spațiu de 3.500 mp la dispoziția Prefecturii. Lucru confirmat și într-un control ulterior al Curții de Conturi.
  • Buuun... acum începe distracția. Prima factură primită de la RA-APPS – 140.000 de lei! Greșeală? Mai multe luni facturate? Nu! Toate facturile următoare, lunare, au avut valori similare. Apoi a crescut la 160.000 de lei. Iar din vara acestui an, la 220.000 de lei pe lună.
  • A fost printre primele probleme pe care le-am găsit aici, situație semnalată inclusiv de fostul prefect, căruia îi mulțumesc că nu a semnat ultimul act adițional, cel cu 220.000 de lei pe lună”.

Andrei Nistor a mai spus că a încercat de atunci să găsească soluții, deci poate doar să se bucure de acest control, „în urma căruia sper să găsim tot sprijinul pentru a rezolva această problemă și pentru a nu mai muta banii dintr-un buzunar în altul”.

„Asta, în timp ce noi nu putem digitaliza Prefectura pentru că nu avem buget. Știți cât costă? Jumătate de lună de chirie!”, a conchis el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
5
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
Digi Sport
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ludovic Orban.
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un...
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din...
OTOPENI - SOSIRE SPORTIVI CANOTAJ SI GIMNASTICA - 7 AUG 2024
Prima reacţie a Cameliei Voinea, după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat...
donald tusk sustine un discurs
Doi ucraineni aflați în serviciul FSB ar fi în spatele sabotării căii...
Ultimele știri
Israelul şi Autoritatea Palestiniană salută Planul de Pace al lui Trump adoptat de Consiliul de Securitate al ONU
Sediul Cancelariei din Berlin a fost vandalizat cu vopsea roșie de activiști pro-palestinieni
Italia ia în calcul înființarea unei unități de 5.000 de persoane care să combată războiul hibrid
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ambulanta smurd
Schimbări la serviciul de urgență 112: vom vorbi mai puțin până primim ajutor
autostrada inchisa
Drum peste magistrala de gaze, închis în Sectorul 3. Prefect: „Este pericol foarte mare”. Reacția lui Robert Negoiță: „Avem probleme”
BUCURESTI - STRAZI DESCHISE - 30 APR 2022
Lucrări majore în Sectorul 3 al Capitalei: drumurile construite peste țevile de gaze vor fi închise. Ce spune prefectul Capitalei
scam
„Votează copilul prietenului meu”, campania periculoasă cu care hackerii încearcă să intre în telefoane. Avertismentul MAI
andrei nistor
Prefectul Capitalei intervine în scandalul drumurilor construite peste țevi de gaze, în Sectorul 3. Ce măsuri a anunțat Andrei Nistor
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta...
Fanatik.ro
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat...
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Maşinile care se vor impozita triplu. Se aplică regula 'poluatorul plăteşte' din 2026
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Facades of old houses in the historical center of Ptuj, Slovenia
Cartierele locuite de romi, declarate „zone cu risc ridicat” într-o țară din Europa. Poliția va putea face...
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Guvernul, anunț despre pensiile militare. Crește vârsta de pensionare, pensia - înghețată. Probleme la salarii
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos