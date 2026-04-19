„Generează panică și neîncredere”. MAI demontează un fake news despre monitorizarea integrală a traficului

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) semnalează, duminică, un fake news care circulă pe internet, dar și pe platformele de mesagerie, potrivit căruia se urmăreşte monitorizarea totală a traficului pe drumurile naţionale şi în Bucureşti. „Astfel de texte sunt create pentru a genera panică și neîncredere în instituțiile statului”, au transmis oficialii MAI.

„În ultimele ore, pe rețelele de socializare și pe platformele de mesagerie (WhatsApp), circulă un mesaj alarmist cu privire la o „monitorizare integrală” a drumurilor naționale și a arterelor principale din București, începând cu data de 17.04.2026. Vă informăm oficial: ACEST MESAJ ESTE FALS!” a transmis, duminică, MAI, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

Oficialii instituției explică faptul că cetățenii pot verifica dacă astfel de mesajele sunt false, analizând textul și verificând dacă informațiile sunt transmise dintr-o sursă oficială.

Nu este prima dată când se propagă în mediul online informaţii cu privire la supravegherea traficului.

La începutul lunii decembrie 2025, Ministerul de Interne semnala un alt fake news, potrivit căruia s-ar fi urmărit controlul total al mobilităţii.

„Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani”, transmiteau oficialii MAI.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat anul trecut că Sistemul „E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic.

„Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă”, transmitea ministrul, precizând, de asemenea, că un procent din amenzile achitate va fi direcţionat către educaţia rutieră şi către mentenanţa sistemelor tehnice.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Interne a făcut precizări în legătură cu Sistemul E-Sigur şi utilizarea camerelor de monitorizare a traficului.

MAI arăta că OUG supusă dezbaterii publice stabileşte clar cadrul legal prin care imaginile transmise de către camerele din trafic sunt folosite pentru identificarea abaterilor şi generarea de procese verbale digitale. Apoi, mai este o etapă care să permită conectarea camerelor instalate de către autorităţile locale. Întrucât acestea au instalat fiecare alt tip de cameră şi cu alte caracteristici, ele trebuie toate omologate şi testate, înainte de a fi conectate la sistemul naţional. În caz contrar, pot apărea erori care pot duce la anularea în instanţă a proceselor verbale.

