Doi români au murit carbonizați în Bulgaria, după ce mașina lor a lovit frontal un TIR românesc în urma unei depășiri interzise

Doi români a murit în Bulgaria, în zona Ruse, după ce mașina în care se aflau a lovit frontal TIR înmatriculat tot în România, scrie Ruse Media.

Accidentul s-a produs duminică dimineață, pe drumul dinspre Byala spre Ruse. Potrivit primelor informații, mașina în care se aflau cei doi români a intrat în depășire într-o zonă unde această manevră nu era permisă și a lovit frontal autotrenul condus tot de un cetățean român, apoi a luat foc. Cei doi pasageri au fost găsiți carbonizați în mașina distrusă în totalitate de flăcări.

Un alt șofer a sunat la 112. "Am văzut ce s-a întâmplat, am oprit și am ieșit repede din mașină ca să încerc să scot pasagerii, dar focul a izbucnit foarte rapid și am sunat la 112", a declarat martorul citat de Ruse Media.

Șoferul autotrenului, cetățean român, n-a avut nevoie de îngrijiri medicale și s-a stabilit că nu consumase băuturi alcoolice.

Traficul rutier a fost restricționat în urma accidentului și direcționat pe Dve mogili - Batishnitsa - I-5.

