Exclusiv De ce nu a putut lua fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila o decizie privind vaccinurile Pfizer: Nu puteam alege, din 3 motive

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, la Digi24, că nu a putut accepta varianta prin care statul român plătea până la 170 de milioane de euro pentru vaccinurile anti-Covid Pfizer, reprezentând o „taxă de flexibilitate”, ca variantă de soluționare a cazului la vremea respectivă, deoarece nu exista o bază legală. El astfel spune că ministerul său nu putea lua o decizie în acest sens fără acordul premierului. „Această decizie depășea cu mult competențele Ministerului Sănătății”, susține acesta.

Vlad Voiculescu: „Exista o opțiune gratuită, necesita o decizie doar a ministrului Sănătății”

ACTUALIZARE 20:15 Fostul ministrul al Sănătății Vlad Voiculescu a declarat, la Digi24, că „cele trei puncte care au fost pe masa domnului Rafila și pe masa domnului Ciucă au fost următoarele: o reducere cu o treime a cantității de vaccinuri, o reducere la jumătatea costurilor prin plata unei jumătăți din preț, adică 9,75 în loc de 19,5”.  

„Punctul 3 era o opțiune care era gratuită, nu necesită o decizie a cuiva, decât a ministrului Sănătății, care însemna reeșalonarea dozelor de vaccin pe 4 ani. Asta ne-ar fi scutit de vreo 150-200 de milioane de euro, pe care o să-i plătim ca dobânzi în acest moment”, mai spune Voiculescu. 

Ioana Mihăilă: „Numărul de doze nu l-am stabilit noi”

ACTUALIZARE 20:00 Fostul ministrul al Sănătății din 2021, Ioana Mihăilă, a precizat pentru Digi24: „Domnul Rafila uită din nou să menționeze două lucruri. Vaccinurile expiră, contractele din 2020 - 2021 erau pentru vaccinuri cu termen de valabilitate până la final de 2021, început de 2022. Numărul de doze nu l-am stabilit noi, statele membre, era alocat conform pro-ratei. Nimeni nu a stat în afara contractului, absolut niciun stat din membrele Uniunii Europene. Niciun guvern normal la cap nu ar fi riscat să rămână fără vaccin în 2022-2023”. 

Știrea inițială:

Această problemă privind plata de 600 de milioane de euro a fost generată de un contract nesăbuit pe care l-a încheiat doamna ministru Mihăilă, domnul prim-ministru Cîțu și domnu vicepremier Barna în mai 2021.

(O variantă era-n.red.) să continui să cumperi, pentru că noi ne oprisem din cumpărat, pentru că nu mai avem unde să le punem. Sau cea de-a doua variantă, care a rezultat după foarte multe discuții și negocieri care au durat un an de zile, în trei: România pe de o parte, Comisia Europeană și Pfizer pe cealaltă parte. Erau discuții online și, la un moment dat, pentru că exista un număr semnificativ de state membre care nu agreau diversele variante care fuseseră propuse de-a lungul timpului, au venit cu ultima variantă, care a fost acceptată de majoritatea statelor membre, mai puțin trei țări: România, Polonia și Ungaria. Bulgaria a semnat în ultima zi. Și Bulgaria a fost în dubiu. 

E o variantă în care se plătea o amendă, o taxă de flexibilitate, 10 euro pe doză nelivrată. Trebuia să primim 16 milioane de doze și în loc să plătim 320 de milioane de euro, ei nu le mai trimiteau și plăteam un fel de amendă, 160-170 de milioane de euro. Trebuia să mai cumpărăm o anumită cantitate de vaccinuri în următorii 4 ani. 

Nealegând o variantă s-a mers pe cea inițială. 

Această decizie depășea cu mult competențele Ministerului Sănătății. Eu nu puteam alege din 3 motive. Prima: contractul fusese semnat de ministrul, premierul și vicepremierul de resorst la vremea respectivă. În oglindă, când schimbi acest contract, trebuia să informezi premierul (Nicolae Ciucă-n.red.) să ia o decizie. 

Era nevoie de OUG să facem această plată, de 160-170 de milioane de euro pentru ceva pe care nu-l primeai. Nu există în legislație o astfel de posibilitate. Era o problemă foarte serioasă. 

Nu existau nici banii în bugetul Ministerului Sănătății să facă posibilă această plată. Deci de la fondul de rezervă al Guvernului...Nu există calea legală. Nu putea nimeni să dea bun de plată”, a declarat Alexandru Rafila.

Membrii Guvernului știau încă din anul 2023 ce urma să se întâmple în cazul contractului cu compania farmaceutică Pfizer, după cum reiese din mai multe documente intrate în posesia Digi24. Deși a încercat încă de atunci să paseze responsabilitatea către Ministerul de Finanțe sau Prim-ministru, o decizie concretă ar fi trebuit luată de Ministerul Sănătății, condus la acea vreme de Alexandru Rafila, după cum arată documentele citate și un răspuns transmis de fostul premier Nicolae Ciucă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri, la Digi24, că în discuțiile de joi cu reprezentanții Pfizer, la Washington, pe care le are împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, oficialii din Guvern vor încerca să convertească cei 600 de milioane de euro, pe care România trebuie să-i plătească către compania producătoare de vaccin anti-Covid, în medicamente inovative pentru pacienții oncologici sau cei cu blori rare autoimune. „Va fi o discuție exploratorie”, susține Rogobete. 

