Programul nuclear al Iranului, în centrul negocierilor cu SUA: „Dispune de mijloacele necesare pentru a produce câteva arme nucleare”

Discuțiile din Pakistan au ajuns într-un impas în ceea ce privește uraniul îmbogățit al Teheranului, care este încă îngropat într-un munte, în ciuda numeroaselor afirmații ale SUA privind distrugerea acestuia. Președintele american Donald Trump a afirmat anul trecut că a fost distrus. Luna trecută, Binyamin Netanyahu, prim-ministrul israelian, a declarat că nu mai dispune de capacitatea necesară. Cu toate acestea, programul nuclear iranian continuă să existe și se află din nou în centrul negocierilor dintre Republica Islamică și Occident, notează The Times.

Când JD Vance, vicepreședintele SUA, a părăsit discuțiile cu Mohammad-Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, la sfârșitul săptămânii trecute, el a afirmat că programul nuclear reprezintă punctul de blocaj. El nu auzise un „angajament ferm că nu vor încerca să obțină o armă nucleară”.

Rapoartele ulterioare au indicat existența unor dezacorduri mai specifice. Statele Unite au cerut Iranului să accepte un moratoriu de 20 de ani asupra tuturor activităților de îmbogățire — procesul de pregătire a uraniului pentru reacții nucleare, fie că este vorba de scopuri civile sau militare. Iranul a propus, la rândul său, un moratoriu de doar cinci ani.

În ciuda dezacordurilor semnificative, acest lucru oferă o posibilă bază pentru continuarea negocierilor, motiv pentru care chiar și liderul de la Casa Albă a afirmat că discuțiile s-ar putea relua în zilele următoare în Pakistan.

Asta chiar dacă marți părea să-și fi schimbat poziția. „Am spus mereu că nu pot deține arme nucleare, așa că nu-mi place termenul de 20 de ani”, a declarat el pentru New York Post.

Dacă se va accepta principiul unui moratoriu temporar asupra tuturor activităților de îmbogățire, acest lucru va reprezenta o cedare semnificativă atât din partea iranienilor, cât și din partea administrației Trump.

Una dintre principalele critici formulate de Trump atunci când a retras SUA din acordul nuclear din 2015 dintre regim, președintele Barack Obama și Uniunea Europeană a fost aceea că acesta conținea „clauze de expirare”, care permiteau reluarea părților suspendate ale programului după 10-15 ani.

Teheranul a afirmat întotdeauna că îmbogățirea uraniului în scopuri civile, așa cum permite Tratatul de neproliferare nucleară, este un drept suveran la care nu va renunța.

Cu toate acestea, după mai bine de o lună de război, niciuna dintre părți nu poate pretinde că și-a atins obiectivele maxime și consideră că sunt necesare anumite concesii. Este posibil ca ambele părți să poată revendica o victorie parțială în urma unor soluții de compromis care ar putea fi propuse.

Istoria programului nuclear al Iranului este lungă și nu foarte complexă, în ciuda faptului că include elemente extrem de tehnice. Sub domnia șahului, țara avea un program nuclear civil, care a înregistrat o încetinire inițială după revoluția din 1979. Însă, în anii 1990, Republica Islamică a pus în aplicare un program cu două componente, destinat atât scopurilor civile, cât și — în secret — celor militare, coordonat de un general de brigadă din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

La baza acestui program se aflau instalații mari și ascunse, unele situate sub lanțuri muntoase, destinate îmbogățirii uraniului și dezvoltării capacității de a construi focoase nucleare.

Conform evaluărilor serviciilor de informații americane, eforturile de dezvoltare a armelor nucleare s-au oprit în 2003, dar programul de îmbogățire a uraniului, de care depindeau acestea, a continuat.

Iranul și-a extins, de asemenea, programul de rachete balistice — care nu este direct legat de programul nuclear, dar, din motive evidente, nici nu este complet separat de acesta.

După ce au fost dezvăluite instalațiile secrete ale Iranului, programul nuclear a devenit obiectul unor sancțiuni din partea ONU, iar pe durata mandatelor președintelui George W. Bush – care a inclus Teheranul în „axa răului” – și ale lui Obama au avut loc negocieri intense. Puțini observatori externi credeau că programul de înarmare nucleară fusese oprit definitiv.

Până în 2015, Iranul îmbogățea cantități semnificative de uraniu până la o puritate de 3,67% — nivelul necesar pentru un reactor nuclear — și o parte din acesta până la aproape 20%, nivelul necesar pentru un reactor de cercetare medicală pe care îl exploatează la Teheran.

Acordul a limitat gradul de îmbogățire la 3,67% și a restricționat amploarea acestuia. Uraniul îmbogățit la un grad mai ridicat a fost transferat în afara țării. Un acord secundar a permis Teheranului să dispună de o cantitate redusă de uraniu îmbogățit la 20% pentru reactorul de cercetare.

După ce Trump a anulat efectiv acordul, Iranul a accelerat procesul de îmbogățire a uraniului, în ciuda repetatelor tentative de sabotaj și a asasinatelor comise de Israel. În momentul în care Israelul și SUA au atacat Iranul în luna iunie, Teheranul deținea 440 kg de uraniu îmbogățit la 60 %, fiind la un pas de pragul de 90 % necesar pentru uraniu de calitate militară. Această cantitate este suficientă pentru zece bombe.

Ultima etapă a procesului de îmbogățire ar fi durat cel mult câteva săptămâni, dar nu era la fel de clar în ce stadiu se afla transformarea acestuia într-un focos, proces care ar fi putut dura câteva luni.

Rolul Statelor Unite în atacurile din iunie a constat în lansarea bombelor GBU-57, cunoscute mai ales sub denumirea de „bunker-busters”, asupra obiectivelor ascunse și îngropate. Atacurile au provocat pagube considerabile celor trei obiective principale: instalațiile de îmbogățire de la Natanz și Fordow, precum și centrul de cercetare și conversie de la Isfahan, unde uraniul este pregătit pentru îmbogățire.

Se crede, de asemenea, că bombele au provocat prăbușirea tunelurilor în care erau depozitate, în canistre, cele 440 kg de uraniu îmbogățit la 60%.

Cu toate acestea, uraniul îmbogățit se află încă acolo, în cazul în care Iranul ar reuși să-l extragă, lucru pe care se consideră că nu l-a realizat încă. Israelul a provocat daune suplimentare instalațiilor nucleare în cadrul recentului război împotriva Iranului, dar se crede că mai există o instalație, situată sub Muntele Pickaxe, lângă Natanz, care nu este încă finalizată, dar ar putea fi totuși dezvoltată în scopuri de îmbogățire limitată. Deși ar dura ceva timp, Iranul ar putea totuși să construiască o bombă.

Mark Fitzpatrick, care s-a ocupat anterior de problemele nucleare în cadrul Departamentului de Stat al SUA și care acum le monitorizează pentru Institutul Internațional de Studii Strategice, a declarat: „Daunele provocate instalațiilor de la Natanz, Fordow și Isfahan ar împiedica Iranul să reconstituie un program de îmbogățire la scară industrială timp de câțiva ani. Totuși, Iranul dispune în continuare de mijloacele necesare pentru a produce câteva arme nucleare cu ceea ce a mai rămas.”

„Dacă Iranul ar reuși să extragă canistrele cu uraniu îmbogățit la un grad ridicat, ar putea, teoretic, să producă o armă nucleară în doar șase luni”, a declarat Fitzpatrick. „Reducerea dimensiunilor sale la un nivel care să permită montarea pe o rachetă balistică ar dura mai mult, dar o bombă de dimensiuni mari ar putea fi transportată cu un avion sau o navă.”

Rămâne o întrebare deschisă dacă Iranul dorește într-adevăr să construiască o bombă. Purtătorii de cuvânt iranieni au subliniat în mod regulat că ayatollahul Ali Khamenei, fostul lider suprem, a decretat că armele nucleare nu sunt islamice și că nu va permite construirea uneia.

Argumentul lor era că programul, inclusiv îmbogățirea uraniului până la 60%, care nu are nicio utilitate civilă, făcea parte dintr-o strategie menită să mențină ambiguitatea și să oblige Occidentul să negocieze cu Teheranul.

Nu se știe dacă succesorul ayatollahului, fiul său Mojtaba, împărtășește aceleași rețineri. Alți reprezentanți ai regimului au speculat în mod deschis cu privire la necesitatea unei bombe, ceea ce face ca existența în continuare a unui program funcțional să fie suficient de îngrijorătoare încât să oblige Statele Unite să o plaseze în centrul procesului de negocieri.

Statele Unite ar putea considera, indiferent de ceea ce spune Trump în prezent, că ceea ce se va întâmpla peste 20 de ani este mai puțin important decât un program de îmbogățire care să funcționeze imediat. Ar putea susține că suspendarea completă a îmbogățirii, și nu doar limitarea acesteia la 3,67%, reprezintă o îmbunătățire față de acordul din 2015 și, prin urmare, o realizare pentru care a meritat intrarea în război.

Punerea în aplicare ar depinde însă de disponibilitatea Iranului de a se supune inspecțiilor periodice efectuate de organismul de monitorizare al ONU, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), lucru care nu s-a întâmplat în trecut.

Pe de altă parte, un moratoriu de cinci ani nu ar reprezenta deloc o amânare. Se pare că Iranul dorește să-și păstreze stocurile de uraniu îmbogățit, deși s-a oferit să „dilueze” uraniul îmbogățit la 60 % până la un nivel mai scăzut.

Mai mulți analiști au afirmat că Vance a avut dreptate să nu accepte oferta. David Albright, fost inspector al AIEA și director al Institutului pentru Știință și Securitate Internațională din Washington, a declarat: „O suspendare de 20 de ani a activităților de îmbogățire reprezintă un minim — oferta Iranului, de cinci ani, așa cum a fost prezentată, nu are nicio șansă de reușită.”

„Iranul dorește să îmbogățească uraniu, în ciuda faptului că nu există nicio nevoie civilă în acest sens și că în fundal se ascunde un program de arme nucleare pe care refuză să-l înceteze.”

Orice ofertă care permite Iranului să-și păstreze capacitatea de a-și relua programul nuclear, chiar și peste 20 de ani, le-ar permite liderilor regimului să-și salveze prestigiul și să prezinte un acord în schimbul ridicării sancțiunilor economice ca pe o victorie.

Chiar acest lucru este ceea ce Trump a respins. „Nu vreau ca ei să simtă că au obținut o victorie”, a spus el.

Citește și:

Editor : A.M.G.