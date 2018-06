Drama copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate. Care sunt efectele pe termen lung asupra celor mici

Un adevăr dur răzbate din datele oficiale: tot mai mulţi copii cresc fără părinţi, după ce milioane de români au luat calea străinătăţii. Toţi vor să le ofere celor rămaşi acasă o viaţă mai bună, însă banii nu compensează lipsa părinţilor, atrag atenţia sociologii. Efectele asupra celor mici sunt pe termen lung: copiii crescuţi de străini sau de rude se integrează greu în societate şi de cele mai multe ori au nevoie de ajutorul specialiştilor.

- Cine îți face părul?

- Mama.

- Mama este bunica? Așa îi spui tu, mama?

-Îhm

Alexia are şase ani acum şi singura mamă pe care o cunoaşte e bunica din partea tatălui. Mama naturală a părăsit-o pe când micuţa avea doi ani. Tot atunci, tatăl copilei a plecat la muncă peste hotare pentru a-i asigura un trai decent.

- Dar îți este dor când e plecat?

- Da.

- Și ce i-ai spus tu lui tati când a fost plecat? Ai vorbit cu el la telefon?

- Poezii.

Copila a resimţit din plin lipsa părinţilor.

Mariana Oprea, bunică: La grădiniță nu colabora. Stăteam cu ea în bancă. Am stat doi ani cu ea în grupa mică. Și nu colabora cu copiii, nu intra în comunitate deloc. Și până la urmă am mers la doamna doctor la control și, de atunci, de când am mers la control a început să... A mai luat tratament și mergem din trei în trei luni.

Cazul Alexiei nu este singular. Cele mai recente cifre publicate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie scot la iveală date îngrijorăoare: numai anul trecut aproape 65.000 de copii aveau un părinte plecat la muncă în străinătate. Toţi vor să le ofere celor rămaşi acasă o viaţă mai bună, însă banii nu compensează lipsa lor, atrag atenţia sociologii.

Gelu Duminica, sociolog: Foarte mulţi părinţi consideră că resursa financiară îndestulătoare îi scuteşte pe copii de tot ce înseamnă nevoie emoţională, dar nu este chiar aşa.

-Ce înseamnă pentru aceşti copii faptul că părinţii sunt departe de ei?

-Drame sufleteşti, suflete sfâşiate, maturizare mai devreme, într-un cuvânt un copil care nu mai este copil, iar copilul care nu mai este copil are sufletul sfâşiat, iar lucrul ăsta se va materializa în momentul în care va deveni adult şi va trebui la rândul lui să crească copil sau să contribuie pentru societate.

Încă şi mai grav este că peste 17.000 de copii aveau, la finele lui 2017, ambii părinţi plecaţi la muncă în străinatate. Cei mai mulţi dintre aceştia - peste 16.000 - au rămas în grija rudelor.

Tiberiu Bantaş, purtător de cuvânt DGASPC Iaşi: Am avut cazuri când, din cauza faptului că acele rude, bunici, unchi sau alte rude, nu au putut să mai aibă grijă de copii. Au fost cazuri când părinții nu au mai trimis banii promiși pentru a întreține acei copii. Unii dintre ei au ajuns în măsuri de protecție: asistenți maternali sau în centre de plasament.

3,5 milioane de români lucrează acum în străinătate.