Exclusiv | Olguța Vasilescu: Legea pensiilor merge săptămâna viitoare la avizare

Legea pensiilor va fi trimisă săptămâna viitoare spre avizare ministerială. Informaţia a fost oferită în exclusivitate pentru Digi 24 de către ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu.

Anca Orheian, jurnalist Digi24: În ce stadiu e legea pensiilor?

Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii: Legea pensiilor - săptămâna viitoare urmează să fie trimisă în avizare interministerială. Am avut o perioadă de o lună în care am stat în dezbatere publică. Am primit inclusiv de la ministerele care trebuie să fie avizatoare începând de săptămâna viitoare tot felul de observații, pe care am dorit să le preluăm pe parcurs și, când le trimitem în avizare, legea să fie cu aceste observații.

Din această cauză, va fi un weekend de foc pentru cei de la Casa de Pensii, pentru că vor trebui să completeze aceste observații de pe parcursul dezbaterilor. Nu știu cât va dura la celelalte ministere, sper să se miște cât se poate de repede, cu atât mai mult cu cât noi preluăm cele mai multe dintre observațiile lor, astfel încât să o adoptăm în guvern în două săptămâni și să o putem trimite la Parlament.

După ce vom prelua observațiile ministerelor avizatoare, nu ar mai fi mare lucru de completat. Legea va fi rotundă, pentru că vom avea un impact financiar foarte exact calculat de Ministerul Finanțelor și după ce am preluat acele observații din dezbaterea publică. De asemenea, textele ne asigurăm că nu sunt neconstituționale, pentru că trec prin Ministerul Justiției. Nu vă ascund că în perioada de dezbateri pe legea pensiilior, și chiar în perioada în care am lucrat la lege am discutat cu foarte mulți profesori de drept constituțional, al muncii, Consiliul Legislativ, ca să nu avem surprize de niciun fel.

E suficient de mult dezbătută, simulată și calculată, ca să nu trebuiască să acceptăm foarte multe amendamente de la Parlament. Desigur, dezbaterea parlamentară va fi deschisă și, dacă va fi cazul, dacă vom considera că mai e nevoie de unele lucruri să le preluăm de la Parlament, suntem deschiși.

Aveți un feedback de la Ministerul Finanțelor?

Săptămâna viitoare vom avea impactul calculat real. Să vorbim pe cifre când le avem, foarte bine discutate și cu cei de la Finanțe. E dublul bugetului asigurărilor față de ce am avut anul trecut, aşa cum arată legea acum. Dacă ne gândim că pe punctul de pensie se dublează, și impactul e pe măsură.

Am pornit de la 871 lei punctul de pensie când am venit la guvernare și va trebui ca până în 2020 să ajungem la 1775 lei.

Care sunt ultimele schimbări care se fac la lege? Ce se întâmplă cu Pilonul ll?

Asta vă interesează pe dvs, dar e poate una dintre modificările nesemnificative în proiectul de lege. Din punctul nostru de vedere era clar și înainte că nu salariatul va asigura comisionul care intră la Casa de Pensii, ci administratorii privaţi. Dar am clarificat mult mai exact. E vorba de comisionul de 2,5%, pe care îl pun administratorii de fonduri private, cei de pe pilonul II. Casa făcea toată munca: primea sumele, le colecta, apoi le punea pe CNP-uri și le transfera la fondurile de pensii, care nu făceau decât să preia munca acestei Case Naționale de Pensii, în schimb rețineau tot comisionul. Aşa ceva nu e corect și nu se mai poate întâmpla, dar e clar că nu salariații vor fi afectați și nu din unitatea lor de fond se va suporta acest comision.

Valoarea puctului de referință o indexați cu valoarea inflației Se fac modificări în funcție de salariul mediu?

Avem patru variante pe care le-am dat Ministerului de Finanțe să le calculeze. Ne dorim o lege foarte dreaptă, frumoasă, dar o lege perfect aplicabilă și trebuie să avem avizul de la Ministerul de Finanțe. Două dintre variante sunt deja cunoscute publicului. Una e prevederea care există în legislația actuală, adică inflația plus 50% din creșterea reală a salariului mediu brut. Cealaltă variantă a fost expusă la Neptun, după CEx, când s-a cerut să se ia în considerare inflația plus 2%. Dacă avem o inflație anul acesta de 5%, se adaugă 5% la pensie plus 2%, în total 7%.

Când vom avea avizul Ministerului Finanțelor, vom comunica varianta aleasă.

Vorbim de 2021, legea se aplică etapizat. Anul acesta a fost o majorare a punctului de pensie de la 1000 la 1100. Anul viitor e prognozat să fie la 1265 lei, în 2020 - 1775 lei, 2021, punctul creşte la 1875, dar deja acolo se intră pe VPR, pentru că în cei doi ani se calculează cele 5 milioane de dosare și se va putea intra pe noua formulă, care e foarte aproape de perfecțiune, pentru că nimeni nu pierde, toți câștigă, dar ne permite să reglăm inechitățile din legea pensiilor. De exemplu, trei profesori, două femei și un bărbat, care aveau același stagiu de 35 de ani, în aceleași condiții, una dintre femei are pensie de 1450 lei, alta de 1650, bărbatul de 1250. E clar că existau diferențe între persoanele care au avut și aceleași venituri și au lucrat același număr de ani. Pe noua formulă, toți trei, din 2021, vor avea pensie de 3.000 de mii lei.

Pensiile cresc până în 2021, dar abia atunci se aplică noua formulă, pentru că până atunci nu avem posibilitatea tehnică de a recalcula 5 milioane de pensii.

