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Cum se calculează impozitul și contribuția la sănătate (CASS) pentru pensii. Cu câți bani rămân pensionarii, în funcție de venit

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Cum se calculează contribuțiile la pensii. Foto Getty Images
Cum se calculează contribuțiile la pensii. Foto Getty Images
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Din articol
Cum se calculează impozitul pe pensii În ce situații se plătește CASS

Pensiile care depășesc 3.000 de lei pe lună sunt supuse, în anumite condiții, contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și impozitului pe venit. Cele două obligații fiscale sunt calculate și reținute automat de instituția care achită drepturile, astfel că beneficiarii primesc direct suma rămasă după aplicarea acestora.

Sumele reținute diferă în funcție de cuantumul pensiei, iar modul de calcul poate influența valoarea încasată lunar de fiecare beneficiar.

Cum se calculează impozitul pe pensii

Potrivit Codului fiscal, impozitul pe veniturile din pensii este calculat prin reținere la sursă. Cu alte cuvinte, pensionarul nu trebuie să depună declarații și nici să achite personal această obligație fiscală. Calculul este făcut lunar de instituția care plătește pensia, iar suma datorată este reținută înainte ca banii să ajungă în contul beneficiarului.

Plătitorul pensiei are obligația să vireze impozitul la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata.

Cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil.

Începând cu veniturile aferente lunii august 2025, venitul impozabil se stabilește prin scăderea din pensia brută a sumei neimpozabile de 3.000 de lei și, dacă este cazul, a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

În ce situații se plătește CASS

Contribuția de asigurări sociale de sănătate este datorată numai pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei pe lună. Astfel, persoanele care încasează o pensie de cel mult 3.000 de lei nu plătesc CASS. Pentru suma care depășește acest plafon se aplică o cotă de 10%.

Calculul este simplu: CASS = (Pensia brută – 3.000 lei) × 10%.

Potrivit legislației în vigoare, obligația de plată a CASS pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei este prevăzută până la 31 decembrie 2027. Eventualele reguli aplicabile după această dată pot fi modificate printr-un act normativ ulterior.

Exemplu de calcul pentru o pensie de 6.300 de lei

Pentru o pensie brută de 6.300 de lei, contribuția la sănătate se calculează doar pentru suma care depășește plafonul neimpozabil. Baza de calcul pentru CASS este: 6.300 - 3.000 = 3.300 lei. Contribuția datorată este: 3.300 × 10% = 330 lei.

Ulterior se stabilește baza de calcul pentru impozit: 6.300 - 3.000 - 330 = 2.970 lei.  Impozitul datorat este: 2.970 × 10% = 297 lei. În final, pensionarul va încasa pensia netă: 5.673 lei.

Exemplu de calcul pentru o pensie de 3.500 de lei

În cazul unui pensionar care încasează o pensie brută de 3.500 de lei, contribuția de asigurări sociale de sănătate se aplică doar asupra sumei care depășește plafonul neimpozabil de 3.000 de lei.

Astfel, baza de calcul pentru CASS este de 500 de lei (3.500 lei - 3.000 lei), iar contribuția datorată este de 50 de lei, reprezentând 10% din cei 500 de lei.

După reținerea CASS, se stabilește venitul impozabil. Din pensia brută se scad atât suma neimpozabilă de 3.000 de lei, cât și contribuția la sănătate de 50 de lei, rezultând o bază impozabilă de 450 de lei. Asupra acestei baze se aplică impozitul pe venit de 10%, ceea ce înseamnă un impozit de 45 de lei.

Prin urmare, dintr-o pensie brută de 3.500 de lei, se rețin 50 de lei CASS și 45 de lei impozit pe venit, astfel că pensionarul va încasa 3.405 lei.

Cine reține impozitul și contribuția la sănătate

Pensionarii nu trebuie să efectueze niciun demers pentru plata acestor obligații fiscale. În cazul pensiilor din sistemul public, Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, calculează, reține și virează atât contribuția la sănătate, cât și impozitul pe venit.

Aceleași obligații revin caselor sectoriale de pensii și tuturor instituțiilor sau administratorilor care plătesc alte categorii de pensii, inclusiv cele private și facultative.

Editor : C.S.

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