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Ce faci dacă ai pierdut carnetul de muncă. Cum dovedești perioadele lucrate înainte de 2001 pentru calculul pensiei

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Carnet de muncă pierdut. Foto Getty Images
Carnet de muncă pierdut. Foto Getty Images
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Din articol
După 1 aprilie 2001, informațiile sunt înregistrate în sistemul informatic al Casei de Pensii Când mai sunt necesare adeverințele de la angajatori Cum dovedești vechimea dacă ai pierdut carnetul de muncă

Deși carnetul de muncă nu mai este folosit de peste un deceniu, documentul rămâne esențial pentru milioane de români care se apropie de pensionare și au lucrat înainte de 1 aprilie 2001. Lipsa acestuia nu înseamnă însă automat că dreptul la pensie este afectat. Legislația permite dovedirea stagiului de cotizare prin adeverințe și alte documente justificative, iar pentru activitatea desfășurată după această dată informațiile sunt deja înregistrate în sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Verificarea din timp a documentelor și solicitarea adeverințelor necesare pot evita întârzieri în stabilirea pensiei și pot contribui la valorificarea tuturor perioadelor lucrate și a veniturilor care influențează cuantumul drepturilor cuvenite.

După 1 aprilie 2001, informațiile sunt înregistrate în sistemul informatic al Casei de Pensii

De la 1 aprilie 2001, stagiul de cotizare al persoanelor asigurate este evidențiat în baza de date a Casei Naționale de Pensii Publice, în măsura în care angajatorii au depus declarațiile lunare privind contribuțiile de asigurări sociale și evidența nominală a salariaților.

Începând cu luna aprilie 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (actualizată până la data de 1 aprilie 2010), toate stagiile de cotizare ale asiguraților sunt gestionate și centralizate într-un sistem informatic administrat de Casa Națională de Pensii.

Astfel, datele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie sunt preluate automat din bazele de date instituționale, iar persoanele care depun dosarul de pensionare nu mai trebuie să caute, să obțină și să depună adeverințe de la foștii angajatori.”, a explicat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București

  • (Până la 1 aprilie 2001, vechimea în muncă și veniturile erau consemnate în carnetul de muncă. Ulterior, informațiile privind contribuțiile și veniturile salariale sunt transmise electronic de angajatori și înregistrate în sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii Publice.)

Când mai sunt necesare adeverințele de la angajatori

Chiar dacă datele de după 1 aprilie 2001 sunt preluate automat din sistemul informatic, există situații în care adeverințele emise de angajatori rămân necesare.

„Adeverințele eliberate de angajatori sunt solicitate la Casa de Pensii doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, în situațiile în care veniturile realizate nu sunt menționate în carnetul de muncă.

De asemenea, acestea sunt necesare dacă, până în luna aprilie 2001, au fost acordate venituri suplimentare, cum ar fi prime, bonusuri sau alte venituri contributive prevăzute de lege, care nu se regăsesc în carnetul de muncă.

În aceste cazuri, documentele justificative trebuie depuse la dosarul de pensionare. După anul 2001, însă, situația s-a schimbat: toate datele privind veniturile și contribuțiile sunt transmise electronic de către angajatori și sunt disponibile în sistemul informatic al Casei de Pensii. Astfel, informațiile sunt preluate automat, fără ca persoanele asigurate să mai fie nevoite să depună adeverințe suplimentare.”, a mai adăugat directorul Casei de Pensii din București

În anumite situații, Casa Națională de Pensii Publice poate solicita documente suplimentare pentru verificarea informațiilor din adeverințe, în special în cazul încadrării în fostele grupe I și II de muncă. Printre documentele justificative prevăzute de lege se numără:

  • actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în fostele grupe superioare de muncă sau actul privind încadrarea locurilor de muncă ori a activităților în aceste grupe;
  • contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă;
  • deciziile interne ale angajatorului;
  • actele administrative privind modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor de serviciu;
  • extrase din statele de plată din care să rezulte secția, atelierul sau locul de muncă, precum și orice alte documente justificative existente în arhivă.

Totodată, angajatorii sau deținătorii legali ai arhivelor au obligația de a pune aceste documente la dispoziția Casei Naționale de Pensii Publice sau a caselor teritoriale de pensii, la solicitarea acestora, pentru verificarea respectării prevederilor legale privind încadrarea în fostele grupe de muncă.

Cum dovedești vechimea dacă ai pierdut carnetul de muncă

Pentru activitatea desfășurată până la 1 aprilie 2001, dovada stagiului de cotizare se face, în principal, cu carnetul de muncă. În lipsa acestuia, legea permite dovedirea vechimii prin alte documente prevăzute de legislație, respectiv adeverințe eliberate în original de angajatori, deținătorii legali ai arhivelor sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale, cu condiția publicării pierderii carnetului de muncă în Monitorul Oficial, conform Codului muncii.

  • Așadar, pierderea carnetului de muncă nu înseamnă automat pierderea dreptului la pensie și nici imposibilitatea valorificării perioadelor lucrate înainte de 1 aprilie 2001. Legea stabilește o procedură clară prin care aceste perioade pot fi dovedite.

Primul pas: Declararea pierderii în Monitorul Oficial

Publicarea se poate face online, prin formularul disponibil pe platforma Monitorului Oficial, unde solicitantul selectează tipul actului pierdut („carnet de muncă”), completează datele solicitate și încarcă documentele necesare. Solicitantul trebuie să depună:

  • Cererea de publicare, datată, completată și semnată (Cerere - model atașat);
  • copia actului de identitate;
  • copia carnetului de muncă, dacă aceasta există.

Publicarea anunțului nu reprezintă dovada vechimii în muncă și nici a veniturilor obținute. Aceasta este doar procedura legală prin care este declarată pierderea documentului și permite folosirea altor acte pentru stabilirea drepturilor de pensie.

Adeverințe de la foști angajatori

În lipsa carnetului de muncă, stagiul de cotizare realizat înainte de 1 aprilie 2001 poate fi dovedit prin adeverințe eliberate în original de angajatori, deținătorii legali ai arhivelor sau operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale, cu condiția publicării pierderii documentului în Monitorul Oficial.

Aceeași procedură se aplică și în cazul perioadelor lucrate care nu au fost înscrise în carnetul de muncă, situație în care adeverința trebuie să menționeze motivul omisiunii.

Dacă firma la care o persoană a lucrat mai funcționează, aceasta poate elibera adeverințe care atestă:

  • perioada lucrată;
  • funcția ocupată;
  • salariul și alte venituri, dacă sunt necesare pentru stabilirea pensiei;
  • sporurile permanente și nepermanente, în condițiile prevăzute de lege.

Dacă fostul angajator nu mai există, cererea pentru eliberarea adeverințelor trebuie adresată deținătorului legal al arhivei societății sau unui operator economic autorizat de Arhivele Naționale, care păstrează documentele de personal și statele de plată.

În cazurile dificile, în care documentele nu mai pot fi găsite, pot fi folosite și alte mijloace de probă prevăzute de lege. În anumite situații, reconstituirea vechimii sau a unor elemente necesare stabilirii pensiei se poate face inclusiv pe cale judecătorească.

Editor : C.S.

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