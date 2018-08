FOTO. O prezentatoare TV a publicat poze cu ea după ce a fost afectată de gazele toxice din Piața Victoriei

Prezentatoarea TV Nora Dincă a povestit pe Facebook coșmarul prin care trece după ce a asistat la protestele violente de pe 10 august, ea numărându-se printre cele peste 400 de persoane rănite în urma intervenției violente a jandarmilor în Piața Victoriei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Alături de trei poze în care se văd pete roșii în jurul gâtului, provocate cel mai probabil de gazul lacrimogen folosit de jandarmi, jurnalista Realitatea TV a publicat și un mesaj în care își exprimă disperarea legată de abuzul la care a fost supusă, alături de alți demonstranți prezenți la mitingul de vineri, dar și cât de afectată i-a fost starea de sănătate de la gazul toxic.

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății a distribuit de asemenea mesajul femeii.

„M-am jenat până acum să le fac publice. Le-au văzut doar apropiații și procurorii militari .

Sunt însă atât de revoltată de minciunile și tupeul acestor borfași criminali, încât trebuie să le arăt, că nu cumva să mă trezesc că zice vreunul că am mințit.

Așa am arătat în acea noapte. La tv nu se văd că în realitate, eram grena.

Până dimineață nu am putut stă locului, trebuia să mă mișc încontinuu ca să nu urlu. Aveam pulsul 130 și frison. Îmi veneau în minte tot timpul copiii de Colectiv, ce trebuie să fi fost pe sufletul lor, iar asta mă ajută să nu plâng.

Când m-am spălat pe cap, m-am gândit foarte serios că e posibil să mor.

Și acum tușesc până la sufocare și sunt răgușită.

Am două prietene care și azi tușesc sânge și se simt foarte rău.

Niște doctori ticăloși scriu diagnostice seci de faringita și laringita acută, fără să facă investigații amănunțite (analize de sânge, de sputa etc) și refuză să pomenească în fișa că au fost expuse vineri la gaze toxice în Piață Victoriei, pe motiv că au trecut 72 de ore.

Este inadmisibil tot ce se întâmplă -psihopații criminali sunt puși șefi, mint abject, cu nerușinare, președintele țării tace și pare fără griji, iar poporul cinstit, vânat și gazat și bătut, e pe cont propriu.

Să va ferească Dumnezeu cel Sfânt de cod roșu de gradul IV pe bune, jigodiilor”, a scris Nora Dincă pe pagina ei de Facebook.

Etichete:

,

,

,