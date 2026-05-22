Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții

Două grupuri de români şi ucraineni, aceştia din urmă veniţi pentru concertul de la Bucureşti al cântăreţului bielorus Max Korzh, s-au luat la bătaie în Centrul Vechi al Capitalei, unul dintre ucraineni fiind rănit şi având nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat la Spitalul Universitar, iar ceilalţi scandalagii sunt audiaţi la Secţia 27 Poliţie. Conflictul a fost sesizat poliţiştilor vineri dimineaţă, în jurul orei 3:00, de către jandarmii bucureşteni, care au reuşit să-l aplaneze, prevenind astfel amplificarea violenţelor. Potrivit unor surse judicire, românii sunt membri ai grupului de motociclişti Gremium.

Poliţia Capitalei informează că vineri, 22 mai, în jurul orei 03:00, Secţia 27 Poliţie a fost sesizată de către jandarmi ai Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti despre un conflict între mai multe persoane pe o stradă din Sectorul 3. 

„La faţa locului, s-au deplasat jandarmi care au constatat că două grupuri de persoane se împingeau şi se agreseau reciproc. În urma intervenţiei prompte, conflictul a fost aplanat, prevenind escaladarea violenţei. Din cercetări s-a stabilit că în incident au fost implicate mai multe persoane, atât cetăţeni străini (cu vârste cuprinse între 17 şi 51 de ani) cât şi cetăţeni români (cu vârste cuprinse între 33 şi 52 de ani). În urma altercaţiei, un bărbat în vârstă de 51 de ani, cetăţean străin, a necesitat îngrijiri medicale şi a fost transportat la spital”, precizează sursa citată. 

Potrivit aceleiaşi surse, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovirea sau alte violenţe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. 

În acest context, Poliţia Capitalei recomandă cetăţenilor să respecte legea şi regulile de convieţuire civilizată, mulţumind celor care manifestă o conduită responsabilă. 

Potrivit unor surse judiciare, conflictul a avut loc în faţa unui club de pe strada Covaci, din Centrul Vechi al Capitalei. 

„Cetăţenii ucraineni sunt fani veniţi în România pentru concertul cântăreţului bielorus Max Korzh, de sâmbătă, de pe Arena Naţională, iar românii sunt membri ai grupului de motociclişti Gremium”, precizează sursele citate. 

Un cetăţean ucrainean fost transportat la Spitalul Universitar, iar participanţii la conflict sunt audiaţi la Sectia 27 de Poliţie. 

La rândul lor, reprezentanţii Jandarmeriei informează că, în contextul în care una dintre persoanele implicate în altercaţie nu s-a conformat somaţiilor legale ale jandarmilor, aceştia au fost nevoiţi să folosească mijloacele din dotare pentru imobilizarea şi încătuşarea acesteia. 

„Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti reafirmă faptul că misiunea forţelor de ordine este aceea de a preveni şi gestiona orice situaţie care poate afecta ordinea şi siguranţa publică, intervenţiile fiind realizate cu respectarea cadrului legal”, mai precizează Jandarmeria. 

