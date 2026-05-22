Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să angajeze sute de oameni, deși a pierdut proiecte

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a refuzat aprobarea bugetului propus pentru 2026 în cazul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), după ce compania de drumuri a venit din nou cu solicitări de extindere a aparatului central, a anunţat Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MIT).

Concret, este vorba despre sute de angajări pe care CNAIR ar vrea să le facă, în acest an, în contextul în care trebuie să transfere către Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) cinci proiecte mari de infrastructură.

„CNAIR intenţionează să angajeze în acest an peste 500 de persoane, dintre care 126 doar în structura centrală din Bucureşti. Asta înseamnă zeci de milioane de lei în plus pentru salarii, peste cheltuielile actuale de personal care depăşesc deja 1 miliard de lei anual. Legea statului român este foarte clară: proiectele noi de autostrăzi şi drumuri expres trebuie transferate etapizat, în termen de 3 ani, către CNIR - noua companie responsabilă de dezvoltarea infrastructurii mari. Procesul a început în 2024 şi trebuie finalizat anul viitor”, arată, vineri, Horaţiu Cosma într-o postare pe pagina proprie de Facebook.

Acesta spune că logic ar fi ca, pe măsură ce proiectele pleacă spre CNIR, aparatul central al CNAIR să se reducă treptat, numai că în realitate, se întâmplă exact invers.

„În 2024, CNAIR Central avea aproximativ 850 de posturi. După transferul a 7 proiecte către noua companie CNIR, numărul a crescut la peste 900 până la finalul anului. În 2025 au mai fost transferate încă 3 proiecte, iar schema de personal a urcat spre 1.000 de posturi. Acum, după încă 6 proiecte mutate la CNIR, compania veche solicită încă 126 de angajări la centru. Inacceptabil”, afirmă Horaţiu Cosma.

Secretarul de stat în MTI declară că Ministerul Transporturilor nu poate să accepte creşterea numărului de angajaţi în structurile centrale, în timp ce acestea au de executat mai puţine proiecte.

„Ministerul Transporturilor înţelege foarte bine nevoia de a întări echipele din teritoriu - direcţiile regionale, secţiile şi districtele de drumuri - acolo unde este nevoie reală de oameni în teren, la firul ierbii, pentru activitatea principală de întreţinere şi operare a reţelei. Dar nu putem accepta ca structurile centrale să se mărească permanent, în timp ce responsabilităţile pentru construirea de autostrăzi sunt transferate către o altă companie şi întreţinerea reţelei lasă de dorit. Nu ne batem joc de banii românilor. Nu întoarcem capul la schemele de angajare pe pile la stat. Apărăm banii publici. Facem dreptate pentru România”, precizează Horaţiu Cosma.

Termen nerespectat

Horaţiu Cosma i-a atras atenţia, joi, directorului general al CNAIR Cristian Pistol că termenul legal de 15 zile în care CNAIR trebuia să transfere către CNIR cinci proiecte mari de infrastructură, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor din PNRR, a expirat.

Este vorba de Drumul Expres Arad-Oradea, Autostrada Bucureşti-Alexandria, secţiunea Făgăraş-Braşov a Autostrăzii Sibiu-Braşov, Alternativa Techirghiol şi Podul Giurgiu-Ruse II, proiecte estimate la aproximativ 10 miliarde de euro. Acestea sunt transferate printr-un ordin de ministru semnat de Radu Miruţă de la CNAIR către CNIR.

„Toate au un lucru în comun: întârzieri majore acumulate ani la rând sub administrarea CNAIR”, a afirmat Horaţiu Cosma.

Oficialul de la MTI susţine că din cauza refuzului lui Cristian Pistol, directorul general al CNAIR de a respecta legea, vor rezulta alte întârzieri „artificiale, gratuite şi perfect evitabile, adică un blocaj administrativ în care orgoliul pare să fie pus înaintea interesului public”.

Conform OUG 55/2016, Ministerul Transporturilor este obligat să transfere etapizat timp de 3 ani marile proiecte rutiere către CNIR. Această obligaţie este prevăzută inclusiv în PNRR - jalonul 78, iar pentru neîndeplinirea acestuia România riscă să piardă sute de milioane de euro.

Dacă CNIR urmează să se ocupe de noile proiecte, vechea companie de drumuri CNAIR se va concentra pe administrarea şi întreţinerea infrastructurii existente.

Miruţă a trimis Corpul de Control la CNAIR

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a trimis, joi, Corpul de Control la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru verificări în cazul arbitrajului pierdut pentru Autostrada Sebeş-Turda, pentru care trebuie plătite peste 340 de milioane de lei, fiind sesizată Curtea de Conturi.

„Radu Miruţă a trimis astăzi (n.red. - joi) Corpul de Control la CNAIR, după ce compania de drumuri a pierdut cel puţin discutabil peste 340 de milioane de lei într-un arbitraj pe Autostrada Sebeş-Turda. Bani publici. Adică bani din buzunarul fiecărui român", a anunţat, joi, într-o postare pe Facebook, Horaţiu Cosma.

CNAIR se află practic în conflict deschis cu conducerea Ministerului Transporturilor, situaţie determinată de evenimentele din ultima perioadă care au încins spiritele între cele două instituţii.

Este vorba despre întârzierea transferului de către CNAIR a celor cinci proiecte majore de infrastructură către CNIR, precum şi pierderea unui arbitraj major cu constructorul italian Impresa Pizzarotti, ceea ce presupune plata unor despăgubiri de 340 de milioane de lei.

