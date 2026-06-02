Live TV

Guvernul anunță lista achizițiilor militare și proiectelor de infrastructură prin SAFE. „România nu pierde niciun ban”

Data publicării:
blindate armata română
Foto: Inquam Photos/Adriana Neagoe

Guvernul anunță că România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE, fonduri destinate consolidării industriei de apărare și finanțării unor achiziții de echipamente militare, sisteme cu utilizare duală și proiecte de infrastructură strategică, precum realizarea capetelor de autostradă A7 și A8. Achizițiile vizează în principal dotarea armatei cu transportoare blindate, nave, sisteme antiaeriene, drone, elicoptere și muniție, dar și dezvoltarea de capacități civile și militare în domeniul cibernetic, comunicații și managementul situațiilor de urgență, o parte dintre echipamente urmând să fie produse sau asamblate în România.

Potrivit comunicatului de presă al Guvernului, instrumentul SAFE „presupune alocarea către România a unei sume de 16,68 miliarde Euro pentru achiziția de echipamente militare sau cu utilizare duală, precum și pentru infrastructură duală”.

Din această sumă, 4,2 miliarde de euro vor fi utilizate pentru infrastructură duală, respectiv „realizarea capetelor de autostradă A7 și A8”.

Restul de 12,48 miliarde de euro sunt destinate echipamentelor militare.

Executivul precizează că, în prima etapă prevăzută de regulament, au fost semnate mai multe contracte importante.

Pentru achiziția de mașini de luptă ale infanteriei, Guvernul arată că „achiziția mașinii de luptă a infanteriei pe șenile (298 de mașini și derivate), încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru o valoare totală de 3,337 miliarde Euro”.

Citește și: MApN, despre achiziția de armament NATO în asociere cu MAI: Cerinţele operaţionale, formulate exclusiv în funcţie de nevoile Armatei

Documentul precizează că „producția finală a mașinilor de luptă va fi localizată în România, respectiv la Mediaș”.

Pentru zona navală, Guvernul anunță „achiziția a patru nave… contract încheiat cu NVL B.V. & Co. KG pentru o valoare totală de 920 milioane Euro”, precizând că producția și armarea vor avea loc în România.

În domeniul apărării antiaeriene, Executivul menționează „achiziția a 11 sisteme de apărare antiaeriană, pentru o valoare totală de 981.950.000 Euro”, precum și „muniția aferentă de calibru 35 mm AHEAD, în valoare de 449.750.000 euro”.

Guvernul mai precizează și „achiziția de 34 sisteme de drone militare… pentru o valoare totală de 30.700.000 Euro”, dar și „231 sisteme MANPAD MISTRAL, cu o valoare de 625.591.000 Euro”.

În zona aeriană, Executivul menționează „achiziția a 6 elicoptere H175, finanțată prin Instrumentul SAFE o tranșă finală de 132.000.000 Euro”.

Guvernul mai arată că au fost semnate și contracte pentru echipamente civile și duale, inclusiv în domeniul medical și IT.

Printre acestea se numără „achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică pentru o valoare de 109.907.000 Euro”, precum și „dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 Euro”.

Executivul mai precizează și „achiziția mai multor echipamente pentru managementul victimelor multiple… pentru o sumă totală de 133.771.000 Euro”, precum și „platforme de comunicații… pentru o valoare totală de 13.000.000 Euro”.

Citește și: Investiții strategice de aproape 1 miliard de euro pentru România: avioane Spartan, elicoptere Airbus și șalupe de salvare prin SAFE

O parte dintre achiziții vor fi realizate în cooperare cu alte state sau agenții internaționale.

Guvernul menționează „achiziția a 12 elicoptere H225M… în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța”, precum și „achiziția a 12 radare Gap Filler, în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța”.

De asemenea, sunt incluse programe derulate prin structuri NATO sau inițiative europene comune.

Executivul precizează că unele contracte nu au fost semnate până la termenul din 30 mai 2026.

În cazul transportoarelor blindate, Guvernul arată că „contractul nu a fost semnat ca urmare a solicitării de către potențialul furnizor a unei sume semnificativ mai mare decât cea agreată de către autoritățile române”.

Situații similare sunt menționate și pentru alte programe, urmând ca acestea să fie reanalizate „în cadrul Grupului de lucru interinstituțional”.

Executivul respinge informațiile privind pierderea finanțării.

„Contrar unor informații vehiculate în spațiul public, România nu pierde fonduri și nici accesul la alocarea financiară aprobată prin instrumentul SAFE. Implementarea Planului național SAFE continuă conform etapelor asumate, iar alocarea de 16,68 miliarde euro rămâne disponibilă integral”, mai spune comunicatul.

Citește și: Când ar putea ajunge sistemele anti-dronă în România. Fost comandant NATO: Sunt cele mai eficiente pe timp de pace

Guvernul precizează că implementarea programului continuă, iar obiectivul este consolidarea industriei naționale.

„Grupul de lucru interinstituțional… va continua activitatea de implementare a Instrumentului SAFE, având ca obiectiv principal stimularea industriei de armament și de utilizare duală din România”, mai arată Executivul.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
incendii in grecia
UE pregăteşte cea mai mare operaţiune de combatere a incendiilor de vegetaţie: 777 de pompieri şi 27 de aeronave, inclusiv din România
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor respinge un guvern tehnocrat: Dacă aș fi președintele României, aș da PSD prima șansă la guvernare
Drone and Missile Attack Kills 13 in Ukraine - Kharkiv Region
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: Moscova afirmă că a lovit 10 instalaţii militare la Kiev. Zelenski cere ajutor urgent
702864226_1663607188643971_3206811099887861735_n
Radu Miruță, după prăbușirea dronei la Galați: „Nicio țară nu are resursele necesare pentru orice scenariu posibil”
Uziel Gal
Exporturile israeliene de armament au ajuns la nivel record, multe dintre ele sunt „mega-contracte”. Creștere cu 30% față de 2024
Recomandările redacţiei
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a șefului Armatei la acuzațiile DNA: „Nu pot să nu...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Cristian Diaconescu: O rețea militară în NATO urmărește, în timp...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM: Proiectul noii legi a salarizării a fost iniţiat „cu încălcarea...
Ultimele știri
Ministerul Sănătăţii scoate la concurs zeci de posturi de conducere la DSP-uri, Ambulanţă şi spitale importante
Premieră la Vatican: Papa Leon al XIV-lea a numit o femeie laică într-o funcție echivalentă cu cea de ministru
Andrew și Tristan Tate au ajuns în Rusia. Cum au fost primiți la aeroportul din Moscova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O antrenoare de fitness, mama a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Credeam că sunt cea mai sănătoasă...
Cancan
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina...
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Alina Sorescu, mărturisiri dureroase după anii petrecuți într-o relație toxică: „Nimeni nu merită să trăiască...
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Situație dramatică la Casa de Pensii. Dosarele de pensie și recalcularea pot întârzia luni de zile. De ce?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
„Este cel mai important an din viața mea”. Jason Momoa, pe afişele mai multor superproducții. În ce filme...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui