Guvernul anunță lista achizițiilor militare și proiectelor de infrastructură prin SAFE. „România nu pierde niciun ban”

Guvernul anunță că România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE, fonduri destinate consolidării industriei de apărare și finanțării unor achiziții de echipamente militare, sisteme cu utilizare duală și proiecte de infrastructură strategică, precum realizarea capetelor de autostradă A7 și A8. Achizițiile vizează în principal dotarea armatei cu transportoare blindate, nave, sisteme antiaeriene, drone, elicoptere și muniție, dar și dezvoltarea de capacități civile și militare în domeniul cibernetic, comunicații și managementul situațiilor de urgență, o parte dintre echipamente urmând să fie produse sau asamblate în România.

Potrivit comunicatului de presă al Guvernului, instrumentul SAFE „presupune alocarea către România a unei sume de 16,68 miliarde Euro pentru achiziția de echipamente militare sau cu utilizare duală, precum și pentru infrastructură duală".

Din această sumă, 4,2 miliarde de euro vor fi utilizate pentru infrastructură duală, respectiv „realizarea capetelor de autostradă A7 și A8”.

Restul de 12,48 miliarde de euro sunt destinate echipamentelor militare.

Executivul precizează că, în prima etapă prevăzută de regulament, au fost semnate mai multe contracte importante.

Pentru achiziția de mașini de luptă ale infanteriei, Guvernul arată că „achiziția mașinii de luptă a infanteriei pe șenile (298 de mașini și derivate), încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru o valoare totală de 3,337 miliarde Euro”.

Documentul precizează că „producția finală a mașinilor de luptă va fi localizată în România, respectiv la Mediaș”.

Pentru zona navală, Guvernul anunță „achiziția a patru nave… contract încheiat cu NVL B.V. & Co. KG pentru o valoare totală de 920 milioane Euro”, precizând că producția și armarea vor avea loc în România.

În domeniul apărării antiaeriene, Executivul menționează „achiziția a 11 sisteme de apărare antiaeriană, pentru o valoare totală de 981.950.000 Euro”, precum și „muniția aferentă de calibru 35 mm AHEAD, în valoare de 449.750.000 euro”.

Guvernul mai precizează și „achiziția de 34 sisteme de drone militare… pentru o valoare totală de 30.700.000 Euro”, dar și „231 sisteme MANPAD MISTRAL, cu o valoare de 625.591.000 Euro”.

În zona aeriană, Executivul menționează „achiziția a 6 elicoptere H175, finanțată prin Instrumentul SAFE o tranșă finală de 132.000.000 Euro”.

Guvernul mai arată că au fost semnate și contracte pentru echipamente civile și duale, inclusiv în domeniul medical și IT.

Printre acestea se numără „achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică pentru o valoare de 109.907.000 Euro”, precum și „dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 Euro”.

Executivul mai precizează și „achiziția mai multor echipamente pentru managementul victimelor multiple… pentru o sumă totală de 133.771.000 Euro”, precum și „platforme de comunicații… pentru o valoare totală de 13.000.000 Euro”.

O parte dintre achiziții vor fi realizate în cooperare cu alte state sau agenții internaționale.

Guvernul menționează „achiziția a 12 elicoptere H225M… în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța”, precum și „achiziția a 12 radare Gap Filler, în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța”.

De asemenea, sunt incluse programe derulate prin structuri NATO sau inițiative europene comune.

Executivul precizează că unele contracte nu au fost semnate până la termenul din 30 mai 2026.

În cazul transportoarelor blindate, Guvernul arată că „contractul nu a fost semnat ca urmare a solicitării de către potențialul furnizor a unei sume semnificativ mai mare decât cea agreată de către autoritățile române”.

Situații similare sunt menționate și pentru alte programe, urmând ca acestea să fie reanalizate „în cadrul Grupului de lucru interinstituțional”.

Executivul respinge informațiile privind pierderea finanțării.

„Contrar unor informații vehiculate în spațiul public, România nu pierde fonduri și nici accesul la alocarea financiară aprobată prin instrumentul SAFE. Implementarea Planului național SAFE continuă conform etapelor asumate, iar alocarea de 16,68 miliarde euro rămâne disponibilă integral”, mai spune comunicatul.

Guvernul precizează că implementarea programului continuă, iar obiectivul este consolidarea industriei naționale.

„Grupul de lucru interinstituțional… va continua activitatea de implementare a Instrumentului SAFE, având ca obiectiv principal stimularea industriei de armament și de utilizare duală din România”, mai arată Executivul.

