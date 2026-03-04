În ce zi a săptămânii găsești cele mai ieftine bilete de avion. Recomandările specialiștilor în turism

Pentru multe persoane, vacanțele sunt momente de referință ale anului. În schimb, organizarea lor, în special achiziția biletelor de avion, poate aduce provocări neașteptate. Ofertele afișate online, deși par tentante la prima vedere, pot ascunde taxe suplimentare sau clauze mai puțin vizibile. În același timp, momentul rezervării și modalitatea de cumpărare pot influența decisiv costul final și experiența de călătorie. Traian Iacob, manager al unei agenții de turism, a explicat pentru Digi24.ro care sunt criteriile prin care pot fi recunoscute tarifele cu adevărat avantajoase.

În condițiile în care costurile zborurilor înregistrează modificări permanente, iar opțiunile de pe piață se multiplică rapid, o informare atentă și o strategie clară de organizare devin factori decisivi pentru o experiență de călătorie bine gestionată, fără surprize neplăcute.

Momentul potrivit pentru a cumpăra un bilet de avion ieftin

„De regulă, cele mai avantajoase tarife pot fi identificate pentru zborurile programate cu plecare marțea sau miercurea, însă nu există o regulă absolută. Prețurile diferă în funcție de operator (companie), destinație și nivelul cererii, iar elementul decisiv rămâne momentul în care este făcută rezervarea, raportat la data efectivă a călătoriei.

Pentru zborurile europene, perioada optimă de rezervare a biletelor de avion este, în general, cu aproximativ 4-6 săptămâni înainte de plecare, ceea ce permite turiștilor să beneficieze de prețuri rezonabile și să evite fluctuațiile de preț specifice ultimelor zile înainte de zbor.

În cazul destinațiilor transcontinentale, precum Thailanda, Mexic sau Bali, se recomandă un interval de căutare mai mare, de minimum 3-4 luni, pentru a avea acces la cele mai bune oferte și pentru a asigura locuri disponibile în perioadele de vârf.

Cum variază prețurile în funcție de sezon și sărbători

Tarifele pentru transportul aerian sunt puternic influențate de perioadele de vârf, în special în proximitatea unor sărbători precum Crăciunul, Revelionul sau Paștele. În aceste intervale, costurile pot crește chiar și cu până la 70% față de nivelul practicat în mod obișnuit, inclusiv în situațiile în care plecarea este programată cu câteva zile înainte de data sărbătorii. Spre exemplu, un zbor stabilit pentru 22 decembrie poate avea deja un preț semnificativ mai ridicat comparativ cu unul operat în afara sezonului aglomerat.

Nici începutul anului nu garantează, automat, tarife mai accesibile. În pofida percepției larg răspândite, prețurile se mențin la un nivel ridicat, întrucât operatorii aerieni își ajustează permanent politica tarifară în funcție de cerere și de datele statistice din anii anteriori.

În schimb, achiziționarea biletelor cu cel puțin șase luni înainte de zbor, poate conduce la economii considerabile. În cazul călătoriilor programate în perioadele de sărbători, diferențele pot fi semnificative, reducerile ajungând la 20 - 30% față de tariful practicat ulterior.”, a explicat Traian Iacob

Ce trebuie să știi înainte de a rezerva un bilet de avion online

„Persistă ideea potrivit căreia biletele de avion ar fi mai ieftine în timpul nopții, când, în mod metaforic, „doarme sistemul”. În realitate, această teorie nu mai este de actualitate. Operatorii aerieni utilizează algoritmi avansați care ajustează tarifele în timp real, în funcție de nivelul cererii și de gradul de ocupare al aeronavelor, astfel încât costul nu este influențat de ora la care este realizată rezervarea.

În schimb, intervalul de decolare poate avea un impact asupra prețului final: cursele programate foarte devreme, în jurul orelor 5:00 - 6:00, sau cele operate târziu în noapte sunt, de regulă, mai accesibile.

Modul incognito nu garantează tarife mai mici

Un alt mit des întâlnit susține că utilizarea modului incognito în browser ar conduce la afișarea unor prețuri mai reduse pentru biletele de avion. Dacă în trecut această practică putea avea o anumită relevanță, în prezent regulile de stabilire a prețurilor de către companiile aeriene

se bazează pe dinamica cererii generale pentru o anumită rută, și nu pe istoricul individual de navigare al utilizatorului.

Astfel, atunci când, într-un interval scurt, se înregistrează un volum ridicat de căutări pentru aceeași destinație, sistemele automatizate identifică interesul crescut și pot ajusta tarifele în consecință, prin majorarea acestora.

Modul incognito este o opțiune a browserului care deschide o fereastră „privată”, în care activitatea online nu este memorată pe calculator sau telefon după ce aceasta este închisă.

De ce prețul afișat al biletului de avion nu este, întotdeauna, cel final

Una dintre cele mai frecvente erori pe care le fac pasagerii este să își bazeze decizia exclusiv pe tariful inițial afișat. În practică, suma prezentată online nu include, în toate cazurile, servicii considerate esențiale, precum bagajul de cală, alegerea locului în aeronavă, prioritatea la îmbarcare sau efectuarea check-in-ului la aeroport. Aceste opțiuni, adăugate ulterior, pot genera costuri suplimentare semnificative, care, în cazul anumitor operatori, pot ajunge la 40-60 de euro peste prețul inițial al biletului.

În plus, inclusiv operatorii tradiționali au introdus, tot mai frecvent, tarife de tip „light”, care permit transportul doar al unui bagaj de dimensiuni reduse, de regulă un rucsac. Depășirea limitelor impuse privind greutatea sau dimensiunile poate atrage taxe suplimentare consistente, capabile să anuleze avantajul aparent al unui preț scăzut.

În consecință, în procesul de identificare a unor bilete avantajoase, este esențială evaluarea atentă a tuturor costurilor adiționale și verificarea detaliată a serviciilor incluse în suma finală achitată.”, a mai explicat sursa Digi24.ro

Promoții și tarife avantajoase la biletele de avion

„Există percepția că începutul anului aduce, în mod automat, prețuri mai reduse la biletele de avion. În realitate, eventualele scăderi reflectă specificul sezonului rece. Destinații apreciate, precum Malta sau Cipru, pot avea tarife mai accesibile în lunile ianuarie, februarie sau martie, însă condițiile meteo diferă semnificativ față de perioada estivală, aspect care poate influența experiența turistică.

În ceea ce privește ofertele extrem de avantajoase pentru destinații îndepărtate, acestea sunt, de regulă, disponibile pentru intervale foarte scurte, uneori limitate la doar 24 de ore. Astfel de promoții nu sunt întotdeauna afișate pe platformele uzuale și pot fi accesate prin sisteme interne ale agențiilor de turism sau prin tarife de grup negociate. În aceste condiții, intervenția rapidă a unei persoane autorizate în turism poate face diferența, asigurând confirmarea rezervării la prețul respectiv înainte ca oferta să expire.”, a adăugat specialistul în turism

Promoțiile last-minute: Când și cum pot fi valorificate

Ofertele last-minute pot reprezenta o oportunitate reală de economisire pentru turiștii flexibili, însă presupun reacție rapidă și o monitorizare atentă a pieței. O strategie eficientă constă în setarea unor alerte pentru destinațiile vizate sau abonarea la notificări prin e-mail, astfel încât eventualele reduceri să fie semnalate imediat.

În momentul în care este identificat un tarif avantajos, decizia de rezervare trebuie luată fără întârziere. Aceste promoții sunt, de regulă, disponibile pentru intervale foarte scurte și pentru un număr limitat de locuri, ceea ce înseamnă că orice ezitare poate conduce la pierderea ofertei.”, conchide Traian Iacob, manager al unei agenții de turism