Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz, arteră vitală pentru comerțul mondial

Gardienii Revoluţiei au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz, punct de trecere cheie pentru comerţul mondial cu petrol la intrarea în Golful Persic, au afirmat acestea într-un comunicat publicat miercuri, informează News.ro.

„În prezent, Strâmtoarea Ormuz se află sub controlul total al marinei Republicii Islamice”, a declarat Mohammad Akbarzadeh, un oficial cu rang înalt al forţelor navale ale Gardienilor, citat de agenţia Fars.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, marţi, că marina americană ar putea escorta petroliere „dacă este necesar” prin strâmtoare.

"Dacă este necesar, Marina americană va începe să escorteze petrolierele prin strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil. Indiferent ce se întâmplă, Statele Unite vor garanta LIBERA CIRCULAŢIE A ENERGIEI ÎN LUME", a scris el într-o postare pe reţeaua sa Truth Social.



Situată între Oman şi Iran, strâmtoarea este o arteră vitală pentru comerţul mondial cu petrol: aproximativ 13 milioane de barili pe zi au tranzitat-o în 2025, adică 31% din fluxurile maritime globale de ţiţei, potrivit Kpler.

Editor : M.C