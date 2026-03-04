Războiul în Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar Statele Unite au anunțat că au lovit aproaape 2.000 de ținte în Iran de la debutul operațiunilor militare cu Israelul. Cea de-a patra zi a conflictului a fost marcată de desemnarea lui Mojtaba Khamenei drept nou lider suprem al Iranului. Informația a fost relatată de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia.

SUA au lovit aproape 2.000 de ţinte de la începutul războiului cu Iranul (CENTCOM)

ACTUALIZARE 07:32 Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ţinte de la începutul războiului cu Iranul, a indicat marţi un responsabil al armatei americane, asigurând că loviturile din primele 24 de ore au fost „de două ori” mai importante decât cele efectuate la începutul invaziei Irakului în 2003, notează AFP, potrivit Agerpres.

Referindu-se la primele lovituri ale SUA împotriva Irakului în 2003, amiralul Brad Cooper, şeful Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), a declarat că cele efectuate în „primele 24 de ore” din acest an împotriva Iranului au fost „aproape de două ori mai importante”.

„Suntem în prezentcum la mai puţin de 100 de ore de la începerea acestei operaţiuni şi am lovit deja aproape 2.000 de ţinte cu peste 2.000 de muniţii”, a spus el într-un videoclip postat pe X.

Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz

Gardienii Revoluţiei au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz, punct de trecere cheie pentru comerţul mondial cu petrol la intrarea în Golful Persic, au afirmat acestea într-un comunicat publicat miercuri.

„În prezent, strâmtoarea Ormuz se află sub controlul total al marinei Republicii Islamice”, a declarat Mohammad Akbarzadeh, un înalt responsabil al forţelor navale ale Gărdienilor, citat de agenţia Fars.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, marţi, că marina americană ar putea escorta petroliere „dacă este necesar” prin strâmtoare.

Situată între Oman şi Iran, strâmtoarea este o arteră vitală pentru comerţul mondial cu petrol: aproximativ 13 milioane de barili pe zi au tranzitat-o în 2025, adică 31% din fluxurile maritime globale de ţiţei, potrivit Kpler.

Arabia Saudită a interceptat două rachete de croazieră

Ministerul Apărării saudit a anunţat că două rachete de croazieră au fost interceptate, miercuri, într-o zonă situată la sud de capitala Riad, iar mass-media de stat a raportat că un alt atac cu drone a fost dejucat.

„Două rachete de croazieră au fost interceptate şi distruse în districtul Al-Kharj”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Agenţia oficială de presă saudită a citat un purtător de cuvânt al ministerului, care a declarat că „nouă drone au fost interceptate şi distruse imediat după ce au intrat în spaţiul aerian al Regatului”.

Declaraţiile nu precizează cine ar putea fi în spatele atacurilor.

Al Kharj se află la aproximativ 85 de kilometri sud-est de capitala Riad. Baza aeriană Prince Sultan se află în apropiere. Este o bază aeriană saudită, dar se ştie că a găzduit în trecut avioane militare americane.

Cel puţin patru morţi într-un atac israelian în Liban

Cel puţin patru persoane au fost ucise şi alte şase rănite într-un atac israelian asupra unui bloc de locuinţe din oraşul Baalbek, în estul Libanului, a raportat miercuri agenţia de presă libaneză NNA, informează Reuters.

De la începutul săptămânii, Libanul este o nouă ţintă a campaniei militare israeliene, Hezbollahul deschizând focul cu drone şi rachete după atacul americano-israelian de sâmbătă împotriva Iranului.

Armata israeliană a declarat marţi că a desfăşurat forţe suplimentare în sudul Libanului în timpul nopţii, pentru a lua poziţii defensive şi a se proteja împotriva oricărui potenţial atac al Hezbollah.

Hezbollah a declarat miercuri că luptătorii săi au lansat o salvă de rachete asupra forţelor israeliene, ca represalii pentru atacurile care au vizat zeci de oraşe din Liban.

Staţia CIA din Arabia Saudită a fost lovită în urma unui presupus atac cu drone iraniene

Staţia CIA din Riad, Arabia Saudită, a fost, de asemenea, lovită luni în cadrul atacului cu drone suspectat a fi fost lansat de Iran asupra Ambasadei SUA din această ţară, potrivit unei surse familiarizate cu acest subiect, citată de AFP.

Nu au existat victime, însă clădirea, care se află în acelaşi complex cu ambasada, a suferit daune semnificative, a declarat sursa.

The Washington Post a raportat pentru prima dată că staţia a fost afectată de atac. CIA a refuzat să comenteze problema.

CNN a raportat anterior că două drone suspectate a fi iraniene au lovit ambasada, ceea ce, potrivit ministrului apărării saudit, a provocat „incendii limitate şi pagube materiale minore”. Iniţial nu au fost raportate victime, a declarat la momentul respectiv pentru CNN o sursă familiarizată cu problema.

Alte două drone suspectate a fi iraniene au lovit „ambasada sau zona din apropierea acesteia”, a declarat luni o altă sursă familiarizată cu problema.

Gardienii Revoluţiei (IRGC) au declarat ulterior că a început eforturile de distrugere a „centrelor politice americane” din regiune.

„Explozia de la ambasada din Washington din Riad, capitala Arabiei Saudite, este un pas în această direcţie”, a postat IRGC pe Telegram.

Cel mai rău scenariu pentru Iran și înmormântarea lui Ali Khamenei

În același timp, agenția de știri Fars, citată de Times of Israel, a relatat că fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis sâmbătă în atacurile americane și israeliene, va fi înmormântat în orașul sfânt Mashhad.

Khamenei, care a murit la 86 de ani după ce a condus regimul timp de 36 de ani, era originar din Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran, unde tatăl său este înmormântat la sanctuarul Imam Reza.

Mai mult, în cea de-a patra zi a operațiunii, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că cel mai rău scenariu în Iran ar fi ca cineva la fel de rău ca actualul regim să preia puterea în țară.

„Cred că cel mai rău scenariu ar fi ca noi să facem asta, iar apoi cineva la fel de rău ca precedentul să preia puterea... Asta s-ar putea întâmpla”, a răspuns Trump la o întrebare adresată de jurnaliști în Biroul Oval.

„Ne-ar plăcea să vedem acolo pe cineva care să readucă țara pe drumul cel bun pentru popor”, a adăugat Trump.

Israelul a lovit un complex subteran „secret”

De cealaltă parte, Forțele de Apărare Israeliene au transmis că au distrus aproximativ 300 de lansatoare de rachete în Iran și au lovit mai multe ținte în Liban.

„În ultimele 24 de ore, sute de avioane de vânătoare și aeronave au lovit simultan sute de ținte în Iran și Liban”, au transmis Forțele de Apărare Israeliene într-o declarație, adăugând că 4.000 de muniții au fost lansate în Iran de la începutul operațiunii, în weekend.

„Ca parte a efortului defensiv, Forțele Aeriene Israeliene continuă să efectueze valuri succesive de atacuri împotriva sistemelor de rachete balistice și de apărare aeriană ale regimului iranian”, a adaugat IDF.

Totodată, armata israeliană a declarat marţi că a lovit un complex subteran „secret” pe care, potrivit afirmaţiilor sale, oamenii de ştiinţă iranieni îl foloseau pentru a dezvolta „capacităţile necesare” pentru arme nucleare.

Oamenii de ştiinţă au început să folosească complexul „Minzadehei” din nord-estul Teheranului după ce Israelul a avariat instalaţii nucleare iraniene cheie în timpul operaţiunii „Rising Lion” din iunie, a declarat armata israeliană (IDF), a scris News.ro care citează CNN.

Citește și:

Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și sancționat de SUA

Cum se implică Franța în războiul din Orientul Mijlociu: avioane Rafale, portavionul Charles de Gaulle și fregate în Marea Mediterană

Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va începe să escorteze tancurile petroliere”

Editor : A.M.G.