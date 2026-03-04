Live TV

Comandorul Sandu Valentin Mateiu explică de ce blocarea strâmtorii Ormuz e o misiune atât de dificilă. „Apar mai multe probleme”

Data publicării:
mateiu
Sandu Valentin Mateiu Captură Video

Comandantului Gărzilor Revoluționare din Iran a amenințat că nicio picătură de petrol nu mai iese din Golful Persic. „Vom bombarda orice petrolier intră în strâmtarea Ormuz”, a spus acesta. Prezent la Digi24, comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a explicat de ce această strâmtoare este atât de greu de apărat în fața unei flote ca cea americană.

„Strâmtoarea Urmuz este un punct obligatoriu de trecere. În fond ai câteva mile, este un culoar pe care vapoarele navighează într-un sens sau în celălalt și este foarte ușor de atacat o navă în acest în acest loc. Lărgimea culoarului este de câteva mile și tot traficul naval, care reprezintă vreo 20% 30% din tot ce înseamnă petrol și gaz lichefiat producție mondială, trece prin această sstrâmtoare”, a explicat comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu.

Militarul în rezervă spune că deși iranienii au închis în acest moment strâmtoarea folosind doar amenințări, în momentul de față nu ne confruntăm cu un câmp de mine sau alte elemente care să o închidă fizic. „Avem doar amenințarea acestor oficiali iranieni care imediat a afectat piețele, asigurările pentru nave. Armatorii și comanții navelor sunt în așteptare. Dacă am avea o imagine a traficului naval am vedea zone în care așteaptă nave la intrarea și la ieșirea din din Golful Persic”, spune.

„Apar mai multe probleme”, spune comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu. „Prima este că dacă vor să dea această interdicție ar trebui să o facă cu ajutorul unor mijloace precum câmpurile de mine, dar odată instalat blocajul este periculos pentru că după aceea minele pot intra în derivă. Este un act de război în fond. Apoi, ar trebui ca iranienii să poată să planteze minele, dar în zonă  avem deja supramațe  aeriană și supremație navală prin prezența flotei americane. Sunt stăpâni americani în toată zona asta, altfel de mult Iranine ar fi încercat să facă mai mult”.

Totuși nicio navă nu trece, pentru că, urmare a atacurilor din ultimele zile s-a creat această stare în care nimeni nu mai riscă.

Ca urmare, singura soluție a iranienilor ar fi rachetele antinavă, crede comandorul, dar și acest lucru este greu de făcut. „Deja navele lor, circa 13 nave, au fost deja distruse. Iar bateriile de coastă cu rachete antinavă sunt deja o țintă predilectă pentru forțele americane”

„Cel mai important element este faptul că având supremația aeriană și navală americani vor rezolva problema în forță”, conchide analistul militar.

„Cred că foarte probabil americanii vor trebui să vină cu o soluție și una dintre soluții este cea pe care au aplicat-o când era război urian Irak. Atunci americanii au format convoaie de petroliere kuveitiene pe care le-au escortat. Dar asta este deja o soluție care vine din istorie”

Editor : Sebastian Eduard

