Cancelarul german i-a cerut lui Donald Trump să introducă Europa în negocierile privind Ucraina. „Știe foarte bine acest lucru”

Data publicării:
Friedrich Merz și Donald Trump, la Casa Albă. Foto Profimedia
Friedrich Merz și Donald Trump, la Casa Albă. Foto: Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marţi pe preşedintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra Moscovei şi a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluţie de pace în Ucraina, scrie dpa, preluată de Agerpres.

„Nu suntem pregătiţi să acceptăm un acord care este negociat peste capetele noastre”, a declarat Merz la Washington după o întâlnire cu Trump la Casa Albă.

În opinia sa, Trump ştie că „doar o pace pe care Europa o susţine şi o legitimează poate fi cu adevărat durabilă”, a spus Merz, adăugând că preşedintele american este de asemenea, de acord că pentru această pace contribuţiile Europei la securitatea, reconstrucţia şi integrarea europeană a Ucrainei „sunt pur şi simplu indispensabile”.

Fără Uniunea Europeană şi partenerii săi apropiaţi, precum Regatul Unit, „nu va funcţiona”, a subliniat Merz.

În prezent, Germania este de departe cel mai important susţinător al Ucrainei, din punct de vedere militar, financiar şi politic, a declarat cancelarul german, adăugând: „Impresia mea este că preşedintele Trump ştie foarte bine acest lucru”.

Economia Rusiei este vizibil slăbită după patru ani de război, iar forţele sale militare au suferit pierderi umane peste aşteptări, a adăugat Merz.

Gigantul rus stă pe picioare de lut, motiv pentru care au fost necesare eforturi pentru a găsi soluţii care să îi includă şi pe europeni, a spus el. Doar atunci când Washingtonul va pune din nou presiune pe Rusia, preşedintele său Vladimir Putin va fi dispus la concesii, este de părere cancelarul german.

Războiul pornit de Moscova trebuie să se încheie, „şi nu să-i dăm Rusiei o pauză iar apoi să continue, ci trebuie să se încheie odată pentru totdeauna”, a cerut Merz. El a spus că este de acord cu Trump în această privinţă, mai scrie dpa. 

Citește mai multe
